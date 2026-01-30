Danemarca are în plan expulzarea străinilor condamnaţi la minim un an de închisoare cu executare

Guvernul danez a prezentat vineri o reformă legislativă care va permite expulzarea străinilor condamnaţi la cel puţin un an de închisoare cu executare pentru infracţiuni grave, o practică care, recunoaşte acesta, poate intra în conflict cu convenţiile europene privind drepturile omului, potrivit EFE.

„Nu avem timp să aşteptăm ca instanţele să-şi schimbe practicile, aşa că legiferăm acum în această privinţă, conştienţi că există un risc pe care suntem dispuşi să ni-l asumăm pentru danezi”, a declarat premierul social-democrat Mette Frederiksen într-o conferinţă de presă, citat de sursa amintită.

Danemarca este una dintre cele 27 de ţări din cele 47 care alcătuiesc Consiliul Europei şi care a solicitat luna trecută o nouă interpretare a Convenţiei europene a drepturilor omului privind protecţia migranţilor pentru a facilita expulzarea celor care comit acte criminale, a relatat sursa citată.

„Aceştia sunt cei care comit acte de violenţă gravă, violează fete şi femei, comit infracţiuni făcând parte din bande criminale şi arată dispreţ faţă de noi, danezii”, a declarat Frederiksen, care conduce un guvern de coaliţie cu Partidul Liberal şi Partidul Moderat, potrivit sursei menţionate.

Reforma legislativă include de asemenea măsuri care înmulţesc stimulentele pentru ca ţări terţe să colaboreze şi pentru a încuraja străinii să plece în mod voluntar, prin creşterea sumelor de bani pe care îi primesc cei care părăsesc Danemarca, a mai informat EFE.