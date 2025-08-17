Daniel David: ”Misiunea mea este ca după această criză fiscal-bugetară să aducem resurse în sistem”

Ministrul Educaţiei Daniel David afirmă, referindu-se la măsurile dure care vizează inclusiv domeniul educaţiei, provocând nemulţumirea cadrelor didactice, că misiunea sa este ca - după sau în timp ce trecem de această criză fiscal-bugetară - să fie aduse resurse în sistem şi să fie eliminate din măsurile temporare de austeritate, potrivit news.ro.

”Să începem să gândim într-o logică de reformă”, explică ministrul, la finalul unui comunicat în care Ministerul Educaţiei subliniază că evitarea retrogradării României de către agenţiile de rating se datorează pachetului 1 de reforme şi că există la acest moment contextul începerii anului şcolar cu salarii şi burse.

”După decizia Agenţiei Internaţionale de Evaluare Financiară Standard & Poor's din luna iulie şi Agenţia Internaţională de Evaluare Financiară Fitch, prin evaluarea din 15 august, evită retrogradarea României în categoria „Junk”. Aceste două decizii continuă evaluarea Comisiei Europene (ECOFIN). Pachetul 1 de reforme (sistemul de educaţie fiind inclus aici ca urmare a începerii noului an şcolar în luna septembrie) a avut un rol determinant în toate aceste rezoluţii, iar implicaţiile pozitive pentru educaţie-cercetare sunt că avem, în acest moment, contextul de a începe activităţile din toamnă cu salarii şi burse (vezi şi aici). Dacă reuşim să finalizăm şi să implementăm şi renegocierea PNRR, putem începe să fim mai optimişti pentru 2026”, transmite duminică Ministerul Educaţiei.

Instituţia precizează că, pentru a încheia cu bine anul şi a gândi modele de dezvoltare pentru 2026, trebuie încheiate toate măsurile de criză fiscal-bugetară preconizate de Guvernul României în diverse domenii/sisteme, astfel încât următoarele evaluări internaţionale (Moody's - 12 septembrie 2025 şi Standard & Poor's - 10 octombrie 2025) să susţină autorităţile în acest demers, respectând astfel şi termenul Comisiei Europene (15 octombrie 2025).

”Aşa cum am mai spus, misiunea mea este ca - după sau în timp ce trecem de această criză fiscal-bugetară - să aducem resurse în sistem, să eliminam din măsurile temporare de austeritate şi să începem să gândim într-o logică de reformă (ex.: prin Raportul QX), nu doar de austeritate şi de criză”, declară, în acest context, ministrul Educaţiei Daniel David.

Profesorii ameninţă cu proteste la începerea noului n şcolar, nemulţumiţi de măsurile de austeritate al Executivului.

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis acestora un mesaj, amintindu-le că au scăzut normele didactice ale profesorilor, a scăzut numărul de copii în clasă şi au crescut şi salariile, fără a se vedea şi o îmbunătăţire globală a sistemului de învăţământ. Bolojan spune că plecarea unui ministru sau a premierului nu rezolvă problema de fond, aceea că România nu îşi mai permite să funcţioneze la fel ca până acum.

”Mesajul meu pentru profesori este următorul: statul român, în foarte multe domenii, nu mai poate continua abordările pe care le-a avut şi, de exemplu, în educaţie, în aceşti ani, printr-un pachet de măsuri am scăzut normele didactice ale profesorilor, am scăzut numărul de copii în clasă şi am crescut şi salariile, poate nu la nivelul la care ar fi trebuit. Nu am văzut, din păcate, o îmbunătăţire globală a sistemului de învăţământ şi vedem, în afară de greşelile decidenţilor politici, că în foarte multe locuri, între nota la clasă pe care un elev o primeşte, foarte bună, de altfel, şi nota la examenul de capacitate sau Bacalaureat este o diferenţă foarte mare şi înseamnă că este şi o problemă care ţine de responsabilitatea multor profesori”, a afirmat Ilie Bolojan, miercuri seară