Declin pe pieţele europene şi americane

Bursele europene au urmat un curs negativ ieri, în majoritate, atenţia fiind îndreptată în continuare spre raportările financiare ale companiilor.

• Deutsche Börse

- Acţiunile Commerzbank AG s-au depreciat cu 2%, la 31,88 euro la ora locală 15.38. Grupul bancar german a raportat rezultate sub aşteptările analiştilor.

- Titlurile operatorului bursier Deutsche Börse AG au pierdut 4,3%, ajungând la 210,50 euro la ora 15.40. Comisia Europeană a deschis ieri o o anchetă antitrust privind o posibilă înţelegere secretă între Deutsche Borse şi operatorul bursier american Nasdaq în ceea ce priveşte listarea, tranzacţionarea şi compensarea instrumentelor financiare derivate, potrivit Executivului comunitar.

Ancheta va analiza dacă Deutsche Borse şi Nasdaq au încălcat normele UE în materie de concurenţă.

- Acţiunile Rheinmetall AG au urcat cu 0,06%, la 1.08 euro la ora 15.39. Compania constructoare de maşini şi vehicule de apărare a confirmat că estimează ca în anul fiscal 2025 să înregistreze o creştere a vânzărilor consolidate de 25% - 30%, faţă de nivelul de anul trecut, de 9,751 miliarde de euro, anunţă DPA.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,6%, la 23.896,85 puncte la ora 15.42.

• Euronext Amsterdam

- Acţiunile ArcelorMittal SA au urcat cu 2,5%, la 33,31 euro la ora 15.43. Al doilea mare producător de oţel din lume a raportat creşterea cu 31,35% a profitului său net în trimestrul încheiat în septembrie.

- Indicele AEX a scăzut cu 0,9%, la 962,36 puncte la ora 15.45.

• London Stock Exchange

- Acţiunile AstraZeneca Plc s-au apreciat cu 2,9%, la 12.806 pence la ora 15.00. Compania farmaceutică anglo-suedeză şi-a reafirmat previziunile de câştig pentru întregul an.

- Indicele FTSE 100 a coborât cu 0,3%, la 9.746,80 puncte la ora 15.02.

• New York Stock Exchange

Şi pieţele americane au scăzut ieri dimineaţă, sub presiunea continuă a sectorului de inteligenţă artificială.

- Titlurile McDonald's Corp. au coborât cu 0,7%, la 303,69 dolari la ora locală 10.20. Lanţul de restaurante fast-food a raportat miercuri o creştere a vânzărilor şi rezultate solide în SUA, însă profitul trimestrial ajustat a fost uşor sub aşteptările analiştilor de pe Wall Street, conform CNBC.

- Acţiunile Pfizer Inc. s-au apreciat cu 0,8%, la 24,81 dolari la ora 10.23. Compania farmaceutică a raportat rezultate peste aşteptări pentru al treilea trimestru.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,4%, la 47.134,07 puncte la ora 10.24, S&P 500 - tot cu 0,4%, la 6.772,07 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Coinbase Global Inc. au pierdut 4,5%, ajungând la 305,04 dolari la ora 10.25. Banca Centrală a Irlandei a amendat subsidiara irlandeză a Coinbase Global, una dintre cele mai importante platforme de criptomonede, cu 21,5 milioane de euro (25 milioane de dolari) pentru încălcarea obligaţiilor privind monitorizarea tranzacţiilor care implică spălarea de bani şi finanţarea terorismului, conform Reuters.

- Acţiunile Warner Bros. Discovery Inc. s-au apreciat cu 0,6%, la 22,88 dolari la ora 10.26, deşi grupul de mass-media şi divertisment a raportat pierderi trimestriale.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 0,7%, la 23.325,61 puncte la ora 10.27.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, odată cu declinul dolarului.

- Acţiunile SoftBank Group Corp. au urcat cu 2,9%, la 23.300 yeni, după apariţia informaţiei conform căreia Softbank ia în calcul o posibilă preluare a producătorului american de cipuri Marvell Technology Inc.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 1,3%, la 50.883,68 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile National Australia Bank Ltd. s-au apreciat cu 3,3%, la 43,06 dolari australieni. Instituţia financiară australiană a raportat un câştig semestrial de 1,141 dolari australieni/acţiune, neschimbat faţă de perioada similară a anului precedent.

- Acţiunile James Hardie Industries Plc au pierdut 12,7%, ajungând la 25,75 dolari australieni. Compania americano-irlandeză de materiale de construcţie a anunţat că respectă regulile de listare la ASX, iar recenta scădere a acţiunilor sale ar fi putut fi influenţată de o ştire conform căreia instrumentele financiare CHESS au fost eliminate din indicii MSCI Australia.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,3%, la 8.828,30 puncte.