Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Declin pe pieţele europene şi americane

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 7 noiembrie

Declin pe pieţele europene şi americane

Bursele europene au urmat un curs negativ ieri, în majoritate, atenţia fiind îndreptată în continuare spre raportările financiare ale companiilor.

Deutsche Börse

- Acţiunile Commerzbank AG s-au depreciat cu 2%, la 31,88 euro la ora locală 15.38. Grupul bancar german a raportat rezultate sub aşteptările analiştilor.

- Titlurile operatorului bursier Deutsche Börse AG au pierdut 4,3%, ajungând la 210,50 euro la ora 15.40. Comisia Europeană a deschis ieri o o anchetă antitrust privind o posibilă înţelegere secretă între Deutsche Borse şi operatorul bursier american Nasdaq în ceea ce priveşte listarea, tranzacţionarea şi compensarea instrumentelor financiare derivate, potrivit Executivului comunitar.

Ancheta va analiza dacă Deutsche Borse şi Nasdaq au încălcat normele UE în materie de concurenţă.

- Acţiunile Rheinmetall AG au urcat cu 0,06%, la 1.08 euro la ora 15.39. Compania constructoare de maşini şi vehicule de apărare a confirmat că estimează ca în anul fiscal 2025 să înregistreze o creştere a vânzărilor consolidate de 25% - 30%, faţă de nivelul de anul trecut, de 9,751 miliarde de euro, anunţă DPA.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,6%, la 23.896,85 puncte la ora 15.42.

Euronext Amsterdam

- Acţiunile ArcelorMittal SA au urcat cu 2,5%, la 33,31 euro la ora 15.43. Al doilea mare producător de oţel din lume a raportat creşterea cu 31,35% a profitului său net în trimestrul încheiat în septembrie.

- Indicele AEX a scăzut cu 0,9%, la 962,36 puncte la ora 15.45.

London Stock Exchange

- Acţiunile AstraZeneca Plc s-au apreciat cu 2,9%, la 12.806 pence la ora 15.00. Compania farmaceutică anglo-suedeză şi-a reafirmat previziunile de câştig pentru întregul an.

- Indicele FTSE 100 a coborât cu 0,3%, la 9.746,80 puncte la ora 15.02.

New York Stock Exchange

Şi pieţele americane au scăzut ieri dimineaţă, sub presiunea continuă a sectorului de inteligenţă artificială.

- Titlurile McDonald's Corp. au coborât cu 0,7%, la 303,69 dolari la ora locală 10.20. Lanţul de restaurante fast-food a raportat miercuri o creştere a vânzărilor şi rezultate solide în SUA, însă profitul trimestrial ajustat a fost uşor sub aşteptările analiştilor de pe Wall Street, conform CNBC.

- Acţiunile Pfizer Inc. s-au apreciat cu 0,8%, la 24,81 dolari la ora 10.23. Compania farmaceutică a raportat rezultate peste aşteptări pentru al treilea trimestru.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,4%, la 47.134,07 puncte la ora 10.24, S&P 500 - tot cu 0,4%, la 6.772,07 puncte.

Nasdaq

- Acţiunile Coinbase Global Inc. au pierdut 4,5%, ajungând la 305,04 dolari la ora 10.25. Banca Centrală a Irlandei a amendat subsidiara irlandeză a Coinbase Global, una dintre cele mai importante platforme de criptomonede, cu 21,5 milioane de euro (25 milioane de dolari) pentru încălcarea obligaţiilor privind monitorizarea tranzacţiilor care implică spălarea de bani şi finanţarea terorismului, conform Reuters.

- Acţiunile Warner Bros. Discovery Inc. s-au apreciat cu 0,6%, la 22,88 dolari la ora 10.26, deşi grupul de mass-media şi divertisment a raportat pierderi trimestriale.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 0,7%, la 23.325,61 puncte la ora 10.27.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, odată cu declinul dolarului.

- Acţiunile SoftBank Group Corp. au urcat cu 2,9%, la 23.300 yeni, după apariţia informaţiei conform căreia Softbank ia în calcul o posibilă preluare a producătorului american de cipuri Marvell Technology Inc.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 1,3%, la 50.883,68 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Titlurile National Australia Bank Ltd. s-au apreciat cu 3,3%, la 43,06 dolari australieni. Instituţia financiară australiană a raportat un câştig semestrial de 1,141 dolari australieni/acţiune, neschimbat faţă de perioada similară a anului precedent.

- Acţiunile James Hardie Industries Plc au pierdut 12,7%, ajungând la 25,75 dolari australieni. Compania americano-irlandeză de materiale de construcţie a anunţat că respectă regulile de listare la ASX, iar recenta scădere a acţiunilor sale ar fi putut fi influenţată de o ştire conform căreia instrumentele financiare CHESS au fost eliminate din indicii MSCI Australia.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,3%, la 8.828,30 puncte.

Opinia Cititorului ( 4 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 07.11.2025, 00:42)

    banii se fac la BvB cu Evergent !

    eu scriam prin january să cumperi EVER că faci 2x și să nu te încurci cu TLV că e greoaie, îi spuneam unui domn care cumpărase ARS și era îngrijorat că EVER execută dreptul de ieșire din acționariat pe banii Aerostarului. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 07.11.2025, 00:47)

      conceptul se numește "Trading cu Perechea" și dl.ul Buffett împreună cu Ciorcilă o aplică frecvent !

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 07.11.2025, 00:49)

      vedeți că la TLV e vorba de ex-date la dividendul minune !

      nu vă apucați să plîngeți de bucurie 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de Dinu în data de 07.11.2025, 01:07)

      am pierderi mari pe SUA si pe Bursa din Frankfurt,dar imi e jena sa spun si familiei,deja sunt eu catranit si nu mai dorm bine de cateva nopti, e bine ca imi vars naduful pe siteul lui aurel

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 noiembrie
Ediţia din 07.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4165
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4566
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7769
Gram de aur (XAU)Gram de aur568.9630

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb