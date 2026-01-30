Deficitul comercial al SUA a crescut cu 94% în noiembrie faţă de luna precedentă

Deficitul comercial al Statelor Unite aproape s-a dublat în noiembrie faţă de luna precedentă, pe fondul accentuării dezechilibrului în relaţia cu Uniunea Europeană şi al efectelor tarifelor impuse de preşedintele Donald Trump în economie, arată datele publicate de Biroul de Recensământ al SUA, preluate de CNBC.

După ce în luna anterioară coborâse la cel mai redus nivel din 2009, deficitul a urcat la 56,8 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă o creştere de 94,6% faţă de octombrie, potrivit analizei CNBC pe baza raportării oficiale. Aproximativ o treime din avans provine din schimburile cu Uniunea Europeană, unde deficitul pentru bunuri s-a majorat cu 8,2 miliarde de dolari.

În schimb, relaţia comercială cu China a înregistrat o uşoară ameliorare, deficitul reducându-se cu aproximativ 1 miliard de dolari, până la 13,9 miliarde, conform datelor Biroului de Recensământ citate de sursa economică americană.

Pe ansamblu, deficitul cumulat al SUA până în noiembrie a ajuns la 839,5 miliarde de dolari, cu circa 4% peste nivelul din aceeaşi perioadă a anului anterior, notează CNBC.

Evoluţia contrazice obiectivul declarat al administraţiei Trump de reducere a dezechilibrelor comerciale prin introducerea de tarife. Casa Albă a folosit nivelul deficitelor comerciale drept reper la stabilirea tarifelor „reciproce” anunţate în aprilie 2025, iar ulterior abordarea a fost nuanţată printr-un acord-cadru cu Uniunea Europeană, semnat în august, care prevede un tarif de 15% pentru majoritatea bunurilor europene, măsură menită să stabilizeze relaţiile comerciale, potrivit CNBC.