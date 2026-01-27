Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Deficitul de medici cardiologi afectează gărzile la Spitalul Pantelimon Focşani

ANA FELEA
Miscellanea / 27 ianuarie, 18:24

Deficitul de medici cardiologi afectează gărzile la Spitalul Pantelimon Focşani

Spitalul Judeţean „Sf. Pantelimon” din Focşani se confruntă cu un deficit de personal medical în Secţia Cardiologie, care va afecta asigurarea gărzilor începând cu data de 1 februarie. Situaţia a apărut după ce un medic şi-a reluat activitatea într-un alt judeţ, iar o altă colegă, aflată într-o sarcină cu risc, a intrat în concediu medical. În prezent, în secţie mai sunt doi medici activi, iar doi rezidenţi aflaţi în anul VI vor putea contribui doar după finalizarea programului de rezidenţiat.

Dr. Ioana Rodica Ifrim, managerul spitalului, a precizat: ”În aceste condiţii, în cadrul Secţiei Cardiologie vor rămâne în activitate numai doi medici. Sunt doi medici rezidenţi, aflaţi în anul şase de pregătire, dar aceştia vor fi disponibili pentru activitatea medicală doar după finalizarea programului de rezidenţiat. Ca urmare a deficitului de personal, asigurarea Iliniei de gardă în specialitatea cardiologie se va realiza cu discontinuitate”.

Situaţia existentă a fost adusă la cunostinţa autorităţilor locale competente, respectiv Prefectura, DSP. De asemenea, au fost iniţiate demersuri de colaborare cu spitalele din judeţ, în vederea evitării redirecţionării în zilele fără medic cardiolog de gradă, a cazurilor cardiologice către Spitalul Judeţean.

Dr. Ioana Rodica Ifrim a mai spus: ”În paralel, au fost contactate unităţile sanitare din judeţele învecinate: Bacău, Buzău, Galaţi, către care vor fi redirecţionate temporar cazurile cardiologice critice. Totodată s-au stabilit contacte cu centre universitare de profil, precum şi cu Asociaţia Rezidenţilor de Cardiologie, în scopul identificării unor medici cardiologi dispuşi să se relocheze în judeţul Vrancea”.

Din păcate, Cardiologia nu este singura secţie unde se înregistrează probleme pe fondul deficitului de medici.

Dr. Ioana Rodica Ifrim a adaugat: ”O situaţie similară, însă la o scară mai mică, se înregistrează şi la nivelul Secţiei Medicină Internă, unde activează în prezent patru medici. Dintre aceştia, o doamnă doctor prezintă o sarcină cu o evoluţie problematică, fiind necesară intrarea în concediu medical. În aceste condiţii, linia de gardă va fi asigurată prin implicarea medicilor din specialitatile conexe, cu respectarea cadrului legal în vigoare. Menţionăm că, în 2025, posturile de medic cardiolog vacante au fost scoase la concurs, însă acestea au rămas neocupate”.

Situaţia de la Spitalul Judeţean „Sf. Pantelimon” din Focşani a fost discutată astăzi în regim de urgenţă la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Vrancea, într-o şedinţă convocată de prefectul judeţului. La întâlnire au participat senatorul Cătălin Graur, directorul DSP Vrancea, managerii spitalelor din judeţ şi conducerea Serviciului Judeţean de Ambulanţă. Scopul a fost identificarea unor soluţii pentru funcţionarea unităţilor medicale în contextul deficitului de personal, resimţit la nivel naţional, dar cu impact direct asupra specialităţilor critice, precum cardiologia.

”Întâlnirea a avut un caracter aplicat şi a vizat identificarea unor soluţii de funcţionare, în contextul deficitului de personal medical, resimţit la nivel naţional, dar care afectează în mod particular specialităţi esenţiale, în special cardiologia”, se arată în comunicatul de presă emis de Instituţia Prefectului Vrancea, care menţionează: ”În cadrul şedinţei, Serviciul Judeţean de Ambulanţă a fost implicat pentru a consolida mecanismele de colaborare cu unităţile spitaliceşti, urmând ca, în perioada imediat următoare, să fie transmise adrese oficiale privind fluxurile de pacienţi şi procedurile de lucru. Totodată, am stabilit iniţierea unor demersuri instituţionale către spitalele din judeţele limitrofe Bacău şi Galaţi, în vederea unei colaborări interjudeţene, astfel încât pacienţii să aibă acces la servicii medicale adecvate, atunci când situaţia o impune”.

La rândul său, senatorul Cătălin Graur a subliniat necesitatea unui sprijin la nivel central, declarând: ”Voi solicita sprijinul Ministerului Sănătăţii pentru identificarea unor soluţii la nivel central, care să permită consolidarea resursei umane medicale, cu prioritate în specialităţile deficitare, astfel încât activitatea unităţilor sanitare din judeţul Vrancea să se desfăşoare în condiţii optime”.

Prefectura Vrancea şi instituţiile implicate au anunţat că vor monitoriza permanent situaţia, pentru a asigura continuitatea serviciilor publice de sănătate şi pentru a preveni discontinuităţile în asistenţa cardiologică.

