Desfăşurările militare ale lui Trump în oraşele americane au costat aproape 500 de milioane de dolari

Desfăşurarea trupelor militare pe străzile marilor oraşe americane, ordonată de fostul preşedinte Donald Trump, a costat anul trecut aproape 500 de milioane de dolari, arată estimările Biroului bugetar al Congresului (CBO), conform News.ro.

Trump a trimis sau a încercat să trimită Garda Naţională în mai multe oraşe conduse de democraţi, precum Washington, Los Angeles, Chicago şi Portland şi a justificat aceste acţiuni ca parte a luptei împotriva criminalităţii, potrivit sursei citate. Operaţiunile s-au confruntat însă cu opoziţie atât în stradă, cât şi în instanţe, inclusiv la Curtea Supremă a SUA, adaugă News.ro.

Trump a anunţat, la sfârşitul lunii decembrie, că va retrage trupele din Chicago, Portland şi Los Angeles, după o serie de eşecuri judiciare, notează sursa citată.

Directorul CBO, Phillip Swagel, susţine că aceste desfăşurări au costat aproximativ 496 de milioane de dolari în 2025. Cea mai scumpă operaţiune a fost în Washington, cu 223 de milioane de dolari pentru aproximativ 2.600 de militari, subliniază News.ro.

Swagel precizează că aceste operaţiuni vor continua să coste câteva zeci de milioane de dolari pe lună şi în 2026, cu estimări de 6 milioane de dolari pe lună în New Orleans, 28 de milioane în Memphis şi 55 de milioane în Washington, dar avertizează că aceste cifre sunt „foarte incerte”, deoarece este dificil de prevăzut „amploarea, durata şi localizarea” desfăşurărilor viitoare, conform News.ro.