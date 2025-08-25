Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Deţinerile de Bitcoin se extind în rândul companiilor

A.V.
Ziarul BURSA #Companii / 25 august

Deţinerile de Bitcoin se extind în rândul companiilor

English Version

MicroStrategy - lider, cu 629.000 BTC în portofoliu, în valoare de circa 74,5 miliarde de dolari

Povestea adoptării monedei virtuale Bitcoin se mută de la investitorii individuali la corporaţiile mari, iar în prezent, un număr tot mai mare de companii deţin în bilanţuri Bitcoin în valoare de miliarde de dolari, considerând aceste investiţii o protecţie împotriva inflaţiei şi a devalorizării valutelor, conform visualcapitalist.com.

Sursa citată prezintă un clasament al companiilor cu cele mai mari deţineri de Bitcoin, conform datelor BitcoinTreasuries.net. din data de 31 iulie 2025. Bitcoin Treasuries urmăreşte deţinerile de Bitcoin raportate public de corporaţiile din întreaga lume, oferind o imagine de ansamblu asupra expunerii acestora la principala criptomonedă de la nivel global. Deţinerile de Bitcoin (BTC) au fost calculate în baza unui preţ de 118.454 dolari/unitate.

MicroStrategy îşi schimbă strategia

Compania Strategy (fostă MicroStrategy) se află în fruntea clasamentului, cu o deţinere de aproape 629.000 de Bitcoin, în valoare de circa 74,5 miliarde de dolari. Conform sursei citate, această companie de tehnologie deţine mai mult Bitcoin decât toate celelalte companii listate la un loc. De la prima achiziţie, din 2020, Strategy şi-a extins constant strategia legată de Bitcoin, transformându-se într-un indicator al expunerii Bitcoin pe pieţe. La începutul anului 2025, compania şi-a schimbat numele cu un nou logo stilizat ”B”, semnalând evoluţia sa de la un furnizor de software la cea mai mare companie de trezorerie Bitcoin din lume.

De la începutul anului 2024, Strategy şi-a mărit portofoliul cu 454.261 Bitcoin.

Alte deţineri majore de Bitcoin

După Strategy, următorii mari deţinători de Bitcoin sunt, potrivit sursei amintite: MARA Holdings (50.000 BTC, 5,9 miliarde de dolari) şi XXI (43.514 BTC, 5,15 miliarde de dolari). Ambele companii sunt mineri şi investitori Bitcoin la scară largă, ceea ce subliniază cât de strâns este legată industria de minerit Bitcoin cu acumularea acestei criptomonede.

Urmează Bitcoin Standard Treasury Company (30.021 BTC, 3,56 miliarde de dolari), iar pe locul al cincilea se află Trump Media & Technology Group (19.225 BTC), care a alocat 2,3 miliarde de dolari din activele sale lichide investiţiilor şi valorilor mobiliare legate de Bitcoin. Compania a depus, de asemenea, cereri pentru lansarea mai multor ETF-uri cripto care investesc în Bitcoin şi alte active digitale.

În clasamentul menţionat mai găsim Riot Platforms (18.430 BTC, 2,18 miliarde de dolari), Metaplanet (17.132 BTC, 2,03 miliarde de dolari), Galaxy Digital Holdings (12.830 BTC, 1,52 miliarde de dolari). Alte companii listate deţin un total de 134.870 BTC, în valoare de aproape 16 miliarde de dolari.

Amintim că, luna aceasta, Bitcoin a atins un maxim istoric, depăşind 124.000 de dolari/unitate.

eToro: Capitalizarea pieţei cripto - la recordul de 4 trilioane de dolari

Capitalizarea totală a pieţei criptoactivelor a urcat la un nivel record de 4,02 trilioane de dolari, impulsionată de decretul semnat de preşedintele SUA, Donald Trump, care le permite planurilor de pensii private de tip 401(k) să investească în criptoactive, declară Simon Peters, analist pentru piaţa criptoactivelor al platformei de investiţii eToro. Potrivit acestuia, Bitcoin este ”pe punctul de a stabili un nou record istoric”, iar intrările de capital în ETF-urile spot pentru Bitcoin şi Ethereum au revenit după o perioadă scurtă de ieşiri. Datele economice sub aşteptări din SUA au întărit aşteptările investitorilor că Rezerva Federală (Fed) va reduce dobânda de politică monetară cu 25 de puncte de bază în şedinţa din septembrie, posibil chiar mai mult, ceea ce ar susţine preţurile cripto.

”Datele privind inflaţia mai mici decât previziunile şi vânzările cu amănuntul mai slabe ar putea determina o creştere suplimentară a preţurilor criptoactivelor şi a capitalizării totale a pieţei”, conchide analistul eToro.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

25 august

Citeşte Ziarul BURSA din 25 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

25 august
Ediţia din 25.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0545
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3573
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3834
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8454
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.5432

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb