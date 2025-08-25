Deţinerile de Bitcoin se extind în rândul companiilor

English Version

Povestea adoptării monedei virtuale Bitcoin se mută de la investitorii individuali la corporaţiile mari, iar în prezent, un număr tot mai mare de companii deţin în bilanţuri Bitcoin în valoare de miliarde de dolari, considerând aceste investiţii o protecţie împotriva inflaţiei şi a devalorizării valutelor, conform visualcapitalist.com.

Sursa citată prezintă un clasament al companiilor cu cele mai mari deţineri de Bitcoin, conform datelor BitcoinTreasuries.net. din data de 31 iulie 2025. Bitcoin Treasuries urmăreşte deţinerile de Bitcoin raportate public de corporaţiile din întreaga lume, oferind o imagine de ansamblu asupra expunerii acestora la principala criptomonedă de la nivel global. Deţinerile de Bitcoin (BTC) au fost calculate în baza unui preţ de 118.454 dolari/unitate.

• MicroStrategy îşi schimbă strategia

Compania Strategy (fostă MicroStrategy) se află în fruntea clasamentului, cu o deţinere de aproape 629.000 de Bitcoin, în valoare de circa 74,5 miliarde de dolari. Conform sursei citate, această companie de tehnologie deţine mai mult Bitcoin decât toate celelalte companii listate la un loc. De la prima achiziţie, din 2020, Strategy şi-a extins constant strategia legată de Bitcoin, transformându-se într-un indicator al expunerii Bitcoin pe pieţe. La începutul anului 2025, compania şi-a schimbat numele cu un nou logo stilizat ”B”, semnalând evoluţia sa de la un furnizor de software la cea mai mare companie de trezorerie Bitcoin din lume.

De la începutul anului 2024, Strategy şi-a mărit portofoliul cu 454.261 Bitcoin.

• Alte deţineri majore de Bitcoin

După Strategy, următorii mari deţinători de Bitcoin sunt, potrivit sursei amintite: MARA Holdings (50.000 BTC, 5,9 miliarde de dolari) şi XXI (43.514 BTC, 5,15 miliarde de dolari). Ambele companii sunt mineri şi investitori Bitcoin la scară largă, ceea ce subliniază cât de strâns este legată industria de minerit Bitcoin cu acumularea acestei criptomonede.

Urmează Bitcoin Standard Treasury Company (30.021 BTC, 3,56 miliarde de dolari), iar pe locul al cincilea se află Trump Media & Technology Group (19.225 BTC), care a alocat 2,3 miliarde de dolari din activele sale lichide investiţiilor şi valorilor mobiliare legate de Bitcoin. Compania a depus, de asemenea, cereri pentru lansarea mai multor ETF-uri cripto care investesc în Bitcoin şi alte active digitale.

În clasamentul menţionat mai găsim Riot Platforms (18.430 BTC, 2,18 miliarde de dolari), Metaplanet (17.132 BTC, 2,03 miliarde de dolari), Galaxy Digital Holdings (12.830 BTC, 1,52 miliarde de dolari). Alte companii listate deţin un total de 134.870 BTC, în valoare de aproape 16 miliarde de dolari.

Amintim că, luna aceasta, Bitcoin a atins un maxim istoric, depăşind 124.000 de dolari/unitate.

• eToro: Capitalizarea pieţei cripto - la recordul de 4 trilioane de dolari

Capitalizarea totală a pieţei criptoactivelor a urcat la un nivel record de 4,02 trilioane de dolari, impulsionată de decretul semnat de preşedintele SUA, Donald Trump, care le permite planurilor de pensii private de tip 401(k) să investească în criptoactive, declară Simon Peters, analist pentru piaţa criptoactivelor al platformei de investiţii eToro. Potrivit acestuia, Bitcoin este ”pe punctul de a stabili un nou record istoric”, iar intrările de capital în ETF-urile spot pentru Bitcoin şi Ethereum au revenit după o perioadă scurtă de ieşiri. Datele economice sub aşteptări din SUA au întărit aşteptările investitorilor că Rezerva Federală (Fed) va reduce dobânda de politică monetară cu 25 de puncte de bază în şedinţa din septembrie, posibil chiar mai mult, ceea ce ar susţine preţurile cripto.

”Datele privind inflaţia mai mici decât previziunile şi vânzările cu amănuntul mai slabe ar putea determina o creştere suplimentară a preţurilor criptoactivelor şi a capitalizării totale a pieţei”, conchide analistul eToro.