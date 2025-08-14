Disponibilitate Raport Semestrul I 2025

Antibiotice Iaşi informează că Raportul financiar la Semestrul I 2025 este disponibil investitorilor prin Bursa de Valori Bucureşti, Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum şi pe website-ul propriu: www.antibiotice.ro (Investitori - Informaţii financiare - Raportări financiare - 2025, 6 luni).

Raportul poate fi obţinut şi de la sediul societăţii (Birou Relatii cu Investitorii, tel: 0372 065 570, fax: 0372 065633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).

Vă informăm că situaţiile financiare în format Excel sunt disponibile pe site-ul societăţii Antibiotice şi pot fi accesate prin intermediul următorului link

Director General,

ec. Ioan NANI

Director Economic,

ec. Paula-Luminiţa COMAN

