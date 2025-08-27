DN AGRAR raportează rezultate record în S1 2025: cifra de afaceri creşte cu 22% şi profitul net cu 80%

DN AGRAR Group, una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România şi cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, a încheiat primul semestru al anului 2025 cu o cifră de afaceri de 101 milioane lei, în creştere cu 22% faţă de anul anterior, şi un profit net de 27 milioane lei, mai mare cu 80%, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Rezultatele au fost susţinute de o creştere de 6% a cantităţii de lapte livrate şi de o majorare a preţului mediu de vânzare al laptelui.

Peter de Boer, CEO DN AGRAR Group: „Marcate atât de realizări, cât şi de provocări, primele şase luni ale anului 2025 au evidenţiat progrese solide la nivel operaţional, financiar şi strategic. Am publicat Strategia de Dezvoltare pentru 2025 - 2030, ne-am consolidat echipa de conducere şi am înregistrat cel mai bun semestru din istoria companiei, atingând o marjă EBITDA de 49% în pofida presiunilor externe. Ne-am respectat angajamentele, investind 32 milioane lei pentru a avansa proiectele cheie. Capacitatea de producţie de energie regenerabilă a crescut prin instalarea de panouri solare la fermele Apold, Cut şi Lacto Agrar. Dezvoltarea fermei Straja a avansat mai repede decât era planificat şi urmează să fie populată cu 1.800 de animale până la finalul lunii august. A doua fabrică de compost de la ferma Lacto Agrar progresează conform planului, vizând punerea în funcţiune la final de an, iar certificarea pentru fertilizantul organic este estimată pentru luna septembrie. Parteneriatul pentru producţia de biometan cu BSOG Energy a intrat într-o nouă etapă, cu terenul achiziţionat şi procedurile de autorizare în desfăşurare. Fiecare pas ne apropie de viziunea noastră privind o agricultură sustenabilă şi circulară, care creează valoare pe termen lung.”

Rezultate financiare aferente S1 2025:

-Veniturile din exploatare au ajuns la 159 milioane lei, în creştere cu 20%.

-Veniturile din producţia vândută au fost de 99 milioane lei, în creştere cu 19%.

-Veniturile din subvenţii de exploatare au ajuns la aproximativ 15 milioane lei, în creştere cu 30%, ca urmare a începerii activităţii la noua fermă DN AGRAR Straja şi a majorării subvenţiei pentru bunăstarea bovinelor de lapte.

-Cheltuielile de exploatare au fost de 120 milioane lei, un avans de aproximativ 10%.

-Rezultatul operaţional a înregistrat o creştere semnificativă de 72% în primul semestru din 2025, ajungând la 39 milioane lei.

-Activele totale au ajuns la 393 milioane lei, în creştere cu aproximativ 9% faţă de sfârşitul anului 2024.

-Datoriile totale au fost de 199 milioane lei, în creştere cu 2% faţă de sfârşitul anului 2024.

-Datoriile pe termen lung au fost de 123 milioane lei, în creştere cu 11%, faţă de finalul anului anterior, pe fondul investiţiilor realizate în primul semestru pentru ferma Straja, panouri solare, echipamente pentru fabrica de compost şi noi contracte de leasing pentru utilaje agricole.

Conform comunicatului, la nivel operaţional, rezultatele înregistrate în primul semestru au fost susţinute de extinderea efectivului, cu peste 16.000 de bovine (+11% faţă de anul anterior), şi livrări de 34 milioane litri de lapte în S1 2025. Condiţiile meteo nefavorabile au afectat producţia agricolă, cu toate acestea impactul financiar a fost parţial compensat de preţurile mai scăzute ale cerealelor achiziţionate şi de măsurile interne de eficienţă. Pentru a doua parte a anului, DN AGRAR anticipează menţinerea unui nivel favorabil al preţului laptelui.

Având în vedere evoluţiile din primul semestru şi toţi factorii care pot influenţa rezultatele în a doua parte a anului, din toate liniile de afaceri - producţia de lapte, producţia vegetală şi compost - DN AGRAR va publica o actualizare a bugetului aferent anului 2025 în data de 9 septembrie.

De asemenea, detalii suplimentare privind Strategia de Dezvoltare pentru 2025-2030 vor fi prezentate în cadrul Zilei Investitorului din 19 septembrie, unde vor fi evidenţiate planurile de creştere care vor contribui la obiectivul de dublare a EBITDA până în 2030.