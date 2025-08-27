Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

DN AGRAR raportează rezultate record în S1 2025: cifra de afaceri creşte cu 22% şi profitul net cu 80%

I.S.
Comunicate de presă / 27 august, 11:26

DN AGRAR raportează rezultate record în S1 2025: cifra de afaceri creşte cu 22% şi profitul net cu 80%

DN AGRAR Group, una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România şi cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, a încheiat primul semestru al anului 2025 cu o cifră de afaceri de 101 milioane lei, în creştere cu 22% faţă de anul anterior, şi un profit net de 27 milioane lei, mai mare cu 80%, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Rezultatele au fost susţinute de o creştere de 6% a cantităţii de lapte livrate şi de o majorare a preţului mediu de vânzare al laptelui.

Peter de Boer, CEO DN AGRAR Group: „Marcate atât de realizări, cât şi de provocări, primele şase luni ale anului 2025 au evidenţiat progrese solide la nivel operaţional, financiar şi strategic. Am publicat Strategia de Dezvoltare pentru 2025 - 2030, ne-am consolidat echipa de conducere şi am înregistrat cel mai bun semestru din istoria companiei, atingând o marjă EBITDA de 49% în pofida presiunilor externe. Ne-am respectat angajamentele, investind 32 milioane lei pentru a avansa proiectele cheie. Capacitatea de producţie de energie regenerabilă a crescut prin instalarea de panouri solare la fermele Apold, Cut şi Lacto Agrar. Dezvoltarea fermei Straja a avansat mai repede decât era planificat şi urmează să fie populată cu 1.800 de animale până la finalul lunii august. A doua fabrică de compost de la ferma Lacto Agrar progresează conform planului, vizând punerea în funcţiune la final de an, iar certificarea pentru fertilizantul organic este estimată pentru luna septembrie. Parteneriatul pentru producţia de biometan cu BSOG Energy a intrat într-o nouă etapă, cu terenul achiziţionat şi procedurile de autorizare în desfăşurare. Fiecare pas ne apropie de viziunea noastră privind o agricultură sustenabilă şi circulară, care creează valoare pe termen lung.”

Rezultate financiare aferente S1 2025:

-Veniturile din exploatare au ajuns la 159 milioane lei, în creştere cu 20%.

-Veniturile din producţia vândută au fost de 99 milioane lei, în creştere cu 19%.

-Veniturile din subvenţii de exploatare au ajuns la aproximativ 15 milioane lei, în creştere cu 30%, ca urmare a începerii activităţii la noua fermă DN AGRAR Straja şi a majorării subvenţiei pentru bunăstarea bovinelor de lapte.

-Cheltuielile de exploatare au fost de 120 milioane lei, un avans de aproximativ 10%.

-Rezultatul operaţional a înregistrat o creştere semnificativă de 72% în primul semestru din 2025, ajungând la 39 milioane lei.

-Activele totale au ajuns la 393 milioane lei, în creştere cu aproximativ 9% faţă de sfârşitul anului 2024.

-Datoriile totale au fost de 199 milioane lei, în creştere cu 2% faţă de sfârşitul anului 2024.

-Datoriile pe termen lung au fost de 123 milioane lei, în creştere cu 11%, faţă de finalul anului anterior, pe fondul investiţiilor realizate în primul semestru pentru ferma Straja, panouri solare, echipamente pentru fabrica de compost şi noi contracte de leasing pentru utilaje agricole.

Conform comunicatului, la nivel operaţional, rezultatele înregistrate în primul semestru au fost susţinute de extinderea efectivului, cu peste 16.000 de bovine (+11% faţă de anul anterior), şi livrări de 34 milioane litri de lapte în S1 2025. Condiţiile meteo nefavorabile au afectat producţia agricolă, cu toate acestea impactul financiar a fost parţial compensat de preţurile mai scăzute ale cerealelor achiziţionate şi de măsurile interne de eficienţă. Pentru a doua parte a anului, DN AGRAR anticipează menţinerea unui nivel favorabil al preţului laptelui.

Având în vedere evoluţiile din primul semestru şi toţi factorii care pot influenţa rezultatele în a doua parte a anului, din toate liniile de afaceri - producţia de lapte, producţia vegetală şi compost - DN AGRAR va publica o actualizare a bugetului aferent anului 2025 în data de 9 septembrie.

De asemenea, detalii suplimentare privind Strategia de Dezvoltare pentru 2025-2030 vor fi prezentate în cadrul Zilei Investitorului din 19 septembrie, unde vor fi evidenţiate planurile de creştere care vor contribui la obiectivul de dublare a EBITDA până în 2030.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 august

Citeşte Ziarul BURSA din 27 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 august
Ediţia din 27.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0552
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3437
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3905
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8533
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.7734

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb