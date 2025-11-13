DNA a clasat dosarul vizitei lui Liviu Dragnea la învestirea lui Trump

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat că a clasat dosarul privind vizita lui Liviu Dragnea la ceremonia de învestire a preşedintelui Donald Trump, pe motiv că „fapta nu există”, potrivit G4Media, de la care transmitem cele ce urmează. Decizia a fost luată pe 10 septembrie 2025, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală.

În dosar, Dragnea era acuzat de trafic de influenţă şi folosire a influenţei sau autorităţii în scopul obţinerii unor foloase necuvenite, în legătură cu participarea sa la evenimentele din Washington DC, în ianuarie 2017, organizate cu ocazia învestirii lui Donald Trump. Alături de fostul lider PSD au mai fost puşi sub acuzare Gheorghe Dimitrescu (fost consul la Bonn şi consilier al lui Florin Iordache) şi oamenii de afaceri Cristian Burci, Carlo Robert Burci şi Dan Valentin Belcea.

Potrivit anchetatorilor, Dragnea ar fi beneficiat de acces la evenimentele din SUA şi de servicii de lobby evaluate la 130.000 de dolari, oferite de o societate offshore şi o firmă americană, în schimbul promisiunii că îşi va folosi influenţa asupra premierului de la acea vreme, Sorin Grindeanu, şi a altor oficiali guvernamentali, pentru a sprijini interesele de afaceri ale sponsorilor săi.

De asemenea, procurorii susţineau că Dragnea ar fi intervenit pentru numirea lui Gheorghe Dimitrescu ca consul general la Bonn, în schimbul unor servicii de lobby plătite parţial de acesta.

Dosarul fusese restituit DNA în aprilie 2024 de către Curtea de Apel Bucureşti, pentru refacerea rechizitoriului. După reevaluarea probelor, procurorii au decis clasarea cauzei.