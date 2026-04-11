Donald Trump: „SUA sunt pregătite să sprijine economia Ungariei”

Statele Unite sunt pregătite să utilizeze întreaga lor capacitate economică pentru a sprijini economia Ungariei, dacă va fi necesar, a transmis preşedintele american Donald Trump, într-o postare publicată pe platforma Truth Social.

„Administraţia mea este pregătită să folosească întreaga putere economică a Statelor Unite pentru a consolida economia Ungariei, aşa cum am făcut şi pentru alţi aliaţi în trecut, dacă prim-ministrul Viktor Orban şi poporul ungar vor avea vreodată nevoie. Suntem pregătiţi să investim în prosperitatea viitoare generată de continuarea mandatului lui Viktor Orban”, a declarat Donald Trump, potrivit postării citate.