Donald Trump: „SUA sunt pregătite să sprijine economia Ungariei”

Statele Unite sunt pregătite să utilizeze întreaga lor capacitate economică pentru a sprijini economia Ungariei, dacă va fi necesar, a transmis preşedintele american Donald Trump, într-o postare publicată pe platforma Truth Social.
„Administraţia mea este pregătită să folosească întreaga putere economică a Statelor Unite pentru a consolida economia Ungariei, aşa cum am făcut şi pentru alţi aliaţi în trecut, dacă prim-ministrul Viktor Orban şi poporul ungar vor avea vreodată nevoie. Suntem pregătiţi să investim în prosperitatea viitoare generată de continuarea mandatului lui Viktor Orban”, a declarat Donald Trump, potrivit postării citate.
(mesaj trimis de anonim în data de 11.04.2026, 11:22)
Gogosi electorale americane.