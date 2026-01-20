Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Două noi contingente de militari danezi au sosit în Groenlanda

S.B.
Internaţional / 20 ianuarie, 15:35

Două noi contingente de militari danezi au sosit în Groenlanda

Două noi contingente de soldaţi danezi au aterizat în noaptea de luni spre marţi în Groenlanda, în cadrul misiunii de consolidare a securităţii pe insulă şi în zona Arcticii, în contextul ameninţărilor din partea Statelor Unite, care doresc să pună stăpânire pe acest teritoriu autonom al Danemarcei, informează Agerpres.

La Kangerlussuaq a sosit un grup de 58 de soldaţi, împreună cu şeful armatei terestre, Peter Boysen, potrivit postului TV2, în timp ce în capitala Nuuk a aterizat un alt avion cu un număr nedefinit de militari, conform imaginilor prezentate de acelaşi canal de televiziune şi de postul public DR.

Scopul este participarea la manevrele 'Rezistenţa Arctică' alături de alte ţări europene aliate NATO, precum şi protejarea materialelor şi a infrastructurii critice.

Deşi guvernul danez nu a oferit date despre numărul de trupe desfăşurate sau despre amplasarea lor, potrivit TV2, până luni sosiseră pe insula arctică aproximativ 200 de soldaţi danezi.

'Ne vom antrena în apărarea Groenlandei, inclusiv în lupte care eventual ar putea avea loc', a declarat Boysen pentru TV2.

Boysen a menţionat că o prezenţă militară daneză mai mare pe insulă poate fi 'permanentă', dar va depinde de 'situaţie', şi a refuzat să speculeze ce ar face în cazul unui atac american. 'Acestea sunt speculaţii', a spus el.

Danemarca a anunţat săptămâna trecută că va trimite soldaţi, împreună cu mai mulţi aliaţi europeni, pentru a întări securitatea pe insulă şi în Arctica.

Preşedintele american Donald Trump, care a insistat că trebuie să dobândească Groenlanda din motive de securitate naţională, a ameninţat sâmbătă cu tarife vamale cele opt ţări care au trimis militari dacă nu acceptă planul său pentru insula arctică.

Germania şi-a retras duminică din Groenlanda contingentul său de 15 soldaţi, iar autorităţile norvegiene au anunţat în ziua precedentă că cei doi ofiţeri trimişi pe insulă se vor întoarce săptămâna aceasta, ambele fiind considerate misiuni exploratorii încheiate.

Trump vrea să impună, începând cu 1 februarie, un tarif de 10% pentru toate produsele provenite din opt ţări europene care au trimis militari în Groenlanda şi a adăugat că va creşte tarifele până la 25% în iunie şi că acestea vor rămâne în vigoare până la încheierea unui acord 'pentru achiziţia totală şi completă a Groenlandei' de către Washington.

Ţările afectate sunt Germania, Finlanda, Franţa, Germania, Ţările de Jos, Norvegia, Suedia şi Regatul Unit, pe lângă Danemarca.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 ianuarie
Ediţia din 20.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0929
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3442
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4978
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8542
Gram de aur (XAU)Gram de aur660.2411

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb