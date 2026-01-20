Două noi contingente de militari danezi au sosit în Groenlanda

Două noi contingente de soldaţi danezi au aterizat în noaptea de luni spre marţi în Groenlanda, în cadrul misiunii de consolidare a securităţii pe insulă şi în zona Arcticii, în contextul ameninţărilor din partea Statelor Unite, care doresc să pună stăpânire pe acest teritoriu autonom al Danemarcei, informează Agerpres.

La Kangerlussuaq a sosit un grup de 58 de soldaţi, împreună cu şeful armatei terestre, Peter Boysen, potrivit postului TV2, în timp ce în capitala Nuuk a aterizat un alt avion cu un număr nedefinit de militari, conform imaginilor prezentate de acelaşi canal de televiziune şi de postul public DR.

Scopul este participarea la manevrele 'Rezistenţa Arctică' alături de alte ţări europene aliate NATO, precum şi protejarea materialelor şi a infrastructurii critice.

Deşi guvernul danez nu a oferit date despre numărul de trupe desfăşurate sau despre amplasarea lor, potrivit TV2, până luni sosiseră pe insula arctică aproximativ 200 de soldaţi danezi.

'Ne vom antrena în apărarea Groenlandei, inclusiv în lupte care eventual ar putea avea loc', a declarat Boysen pentru TV2.

Boysen a menţionat că o prezenţă militară daneză mai mare pe insulă poate fi 'permanentă', dar va depinde de 'situaţie', şi a refuzat să speculeze ce ar face în cazul unui atac american. 'Acestea sunt speculaţii', a spus el.

Danemarca a anunţat săptămâna trecută că va trimite soldaţi, împreună cu mai mulţi aliaţi europeni, pentru a întări securitatea pe insulă şi în Arctica.

Preşedintele american Donald Trump, care a insistat că trebuie să dobândească Groenlanda din motive de securitate naţională, a ameninţat sâmbătă cu tarife vamale cele opt ţări care au trimis militari dacă nu acceptă planul său pentru insula arctică.

Germania şi-a retras duminică din Groenlanda contingentul său de 15 soldaţi, iar autorităţile norvegiene au anunţat în ziua precedentă că cei doi ofiţeri trimişi pe insulă se vor întoarce săptămâna aceasta, ambele fiind considerate misiuni exploratorii încheiate.

Trump vrea să impună, începând cu 1 februarie, un tarif de 10% pentru toate produsele provenite din opt ţări europene care au trimis militari în Groenlanda şi a adăugat că va creşte tarifele până la 25% în iunie şi că acestea vor rămâne în vigoare până la încheierea unui acord 'pentru achiziţia totală şi completă a Groenlandei' de către Washington.

Ţările afectate sunt Germania, Finlanda, Franţa, Germania, Ţările de Jos, Norvegia, Suedia şi Regatul Unit, pe lângă Danemarca.