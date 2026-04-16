Dumitru Chisăliţă (AEI): „Scăderea de azi a preţului motorinei: o iluzie de respiro într-o piaţă tensionată”

Macroeconomie / 16 aprilie, 13:42

Sursa: Facebook / Chisalita Dumitru

În dimineaţa de 16 aprilie 2026, şoferii din România au primit o veste rară în ultimele luni, motorina s-a ieftinit. Nu mult - 13 bani pe litru - dar suficient cât să creeze impresia unui moment de respiro. Însă această scădere nu trebuie confundată cu o schimbare de direcţie. Este, mai degrabă, o pauză scurtă într-un trend care rămâne, în esenţă, ascendent.

Piaţa carburanţilor funcţionează după o logică globală, iar România nu face excepţie. Preţul de la pompă este doar ultima verigă într-un lanţ complex care începe cu cotaţiile internaţionale ale petrolului, continuă cu costurile de rafinare şi transport şi se încheie cu un nivel ridicat de taxare. În acest context, micile variaţii zilnice - fie ele creşteri sau scăderi - sunt mai degrabă ajustări tehnice decât semnale de fond.

Scăderea de astăzi poate fi explicată printr-o corecţie firească după o perioadă de scumpiri accelerate. În ultimele săptămâni, motorina s-a apropiat periculos de pragul psihologic de 10,5 lei pe litru, alimentată de tensiuni geopolitice şi de incertitudini privind aprovizionarea. În astfel de momente, companiile petroliere ajustează uneori preţurile în jos, fie pentru a tempera reacţia consumatorilor, fie ca răspuns la o uşoară relaxare a cotaţiilor internaţionale.

Dar dincolo de această fluctuaţie punctuală, realitatea rămâne neschimbată, piaţa este volatilă, iar perspectivele sunt departe de a fi liniştitoare. Motorina, în mod particular, este mai vulnerabilă la şocuri externe decât benzina, fiind strâns legată de sectorul transporturilor şi al industriei. Orice perturbare în lanţurile globale de aprovizionare se reflectă rapid în preţ.

În plus, structura preţului din România limitează drastic potenţialul unor ieftiniri semnificative. Taxele şi accizele reprezintă încă o componentă majoră, rigidă, care nu scade odată cu petrolul. Astfel, chiar şi atunci când materia primă se ieftineşte, consumatorul final simte doar o parte din această reducere.

De aceea, entuziasmul generat de scăderea de azi trebuie privit cu prudenţă. Nu este începutul unei tendinţe, ci doar o oscilaţie într-un sistem dominat de incertitudine. Pentru şoferi, rămâne o mică gură de aer. Pentru economie, însă, semnalul este clar, dependenţa de factorii externi continuă să dicteze ritmul, iar stabilitatea preţurilor la combustibili rămâne, cel puţin pentru moment, o iluzie.

În final, întrebarea nu este dacă preţurile vor mai scădea câţiva bani, ci cât de sustenabil este întregul sistem în faţa unor şocuri care par să devină noua normalitate.

Dumitru Chisăliţă

Preşedinte AEI

Opinia Cititorului ( 3 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Kiru în data de 16.04.2026, 14:07)

    Da, piața este volatilă și perspectivele nu sunt încurajatoare. Dar nici isteria și panica nu sunt de folos. Este posibilă o creștere a prețurilor în viitor dar nu cred că în România va fii o penurie a combustibilului așa cum prezic unii.

    1. 1.1.  Mai știi? (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de Anonim în data de 16.04.2026, 15:11)

      Mai știice dictatură se coace la umbra pompei ??

    2.  Dați navala
    (mesaj trimis de Anonim în data de 16.04.2026, 15:10)

    Dați navala. Acu doua luni era 7.50 lei litrul de motorină. Săriți sa va scuateți!!

Curs valutar BNR

16 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0918
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3226
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5172
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.6095

