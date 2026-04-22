După ce PSD a detonat coaliţia, PNL refuză orice reconstrucţie cu social-democraţii

Criza politică declanşată în urmă cu două zile de PSD, care a decis să îi retragă încrederea premierului Ilie Bolojan, nu mai seamănă cu un simplu conflict între partide, ci cu un exerciţiu de demolare a coaliţiei de guvernare, deoarece social-democraţii au decis că stabilitatea e supraevaluată, iar guvernarea este o etapă dispensabilă atunci când calculele politice devin mai importante decât realitatea economică.

Într-o mişcare care a luat forma unei lovituri cu efect întârziat, social-democraţii au retras sprijinul premierului Ilie Bolojan, dar fără să ofere, cel puţin iniţial, un plan coerent pentru „ziua de după”. În schimb, au livrat ameninţări, scenarii şi o disponibilitate remarcabilă pentru alianţe de conjunctură, inclusiv cu cei pe care, până mai ieri, îi catalogau drept indezirabili, cum ar fi cazul AUR. Sorin Grindeanu nu a lăsat ieri loc de interpretări şi a formulat obiectivul cu o sinceritate aproape dezarmantă: „E una dintre variante şi aceasta pentru că mandatul primit de la colegi e acesta: retragerea sprijinului politic premierului, deci Ilie Bolojan trebuie să plece acasă”. În logica PSD, guvernarea pare să funcţioneze după principiul „dacă nu e al nostru, nu e al nimănui”. Moţiunea de cenzură devine, astfel, nu un instrument democratic, ci un instrument de execuţie politică, iar faptul că ar putea fi votată inclusiv alături de AUR este tratat cu o nonşalanţă care spune mai mult decât orice analiză. „Moţiunea e o variantă sau vom vota o moţiune de cenzură pe care o va depune altcineva. (...) Am văzut că depune AUR”, a declarat Sorin Grindeanu.

De cealaltă parte, reacţia PNL nu a întârziat să apară, liberalii ridicând ieri miza până la nivelul ruperii definitive, prin adoptarea unei rezoluţii care marchează, practic, sfârşitul coaliţiei de guvernare cu PSD. Mesajul actului adoptat ieri de liderii PNL este tăios şi fără echivoc: „PNL îşi exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate. PNL constată că decizia PSD de a provoca o criză politică într-un moment critic pentru România este un act de iresponsabilitate şi o fugă de răspundere faţă de actul de guvernare, inclusiv pentru întârzierile majore în absorbţia fondurilor europene. PNL respinge orice tentativă de abandonare a reformelor, inclusiv a celor de corectare a deficitului bugetar, şi subliniază că România nu îşi poate permite blocaje instituţionale într-un context economic şi internaţional dificil. De asemenea, reconfirmă că, dacă PSD va trece de la declaraţii la declanşarea efectivă a unei crize politice, PNL nu va mai face parte dintr-o coaliţie cu această formaţiune politică. PNL respinge categoric ultimatumul PSD şi consideră că nu există niciun motiv pentru ca prim-ministrul să plece din funcţie. PNL îl mandatează pe prim-ministrul Ilie Bolojan ca, împreună cu echipa liberală din instituţiile guvernamentale, să continue să susţină modernizarea statului român în beneficiul cetăţenilor prin: continuarea reformelor; eliminarea risipei şi a privilegiilor; accelerarea absorbţiei fondurilor europene; asigurarea stabilităţii”. Tradus din limbaj politic în limbaj real, asta înseamnă că podurile au fost nu doar arse, ci şi demolate.

În urma rezoluţiei adoptate de liderii liberali, premierul Ilie Bolojan a declarat: „PSD a declanşat o criză în mod iresponsabil. Vom iniţia discuţii cu grupurile politice USR, UDMR şi minorităţi ca să clarificăm în ce formulă ar putea funcţiona un guvern minoritar”.

De asemenea, şeful Guvernului a propus încheierea de către toate forţele politice pro-europene a unui moratoriu, pentru ca ţara noastră să nu piardă niciun cent din cei aproximativ 10 miliarde euro pe care îi mai are de primit din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, plan ce trebuie definitivat la 31 august 2026.

Culmea este că asistăm la un moment în care aceeaşi coaliţie care, până luni seara, guverna „cu frâna de mână trasă”, după cum afirma chiar premierul, se rupe acum cu o viteză ameţitoare. „Cu toate că am făcut reforme cu frâna de mână trasă, totuşi am echilibrat financiar România. Dar asta nu e suficient, riscăm ca ceea ce am câştigat să fie anulat printr-un comportament iresponsabil”, a spus Bolojan, într-o frază care rezumă perfect dilema: reformele au fost lente, dar distrugerea lor poate fi instantanee.

În interiorul PNL, discursul a devenit şi mai tranşant. „Cu PSD niciodată nu poţi să stai la masă şi să faci un proiect”, a spus Gigel Ştirbu, oferind poate cea mai sinceră evaluare a relaţiei dintre cele două partide. În acest timp, PSD continuă să joace cartea presiunii maximale: retragerea miniştrilor, moţiunea de cenzură, scenariul alegerilor anticipate - toate sunt aruncate pe masă simultan, ca într-un joc de poker în care blufful devine strategie oficială. „Dacă nu se ajunge la o soluţie, atunci PSD îşi va retrage reprezentanţii din guvern”, avertizează Grindeanu, în timp ce partidul pare să testeze limitele sistemului fără să ofere o alternativă clară.

Rezultatul este o criză politică în toată regula, dar una care poartă semnătura clară a PSD, nu ca efect colateral, ci ca decizie asumată. PNL vorbeşte despre „un act de iresponsabilitate şi o fugă de răspundere”, iar dacă privim tabloul complet, acuzaţia nu pare deloc exagerată.