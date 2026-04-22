După ce PSD a detonat coaliţia, PNL refuză orice reconstrucţie cu social-democraţii

Criza politică declanşată în urmă cu două zile de PSD, care a decis să îi retragă încrederea premierului Ilie Bolojan, nu mai seamănă cu un simplu conflict între partide, ci cu un exerciţiu de demolare a coaliţiei de guvernare, deoarece social-democraţii au decis că stabilitatea e supraevaluată, iar guvernarea este o etapă dispensabilă atunci când calculele politice devin mai importante decât realitatea economică.
Într-o mişcare care a luat forma unei lovituri cu efect întârziat, social-democraţii au retras sprijinul premierului Ilie Bolojan, dar fără să ofere, cel puţin iniţial, un plan coerent pentru „ziua de după”. În schimb, au livrat ameninţări, scenarii şi o disponibilitate remarcabilă pentru alianţe de conjunctură, inclusiv cu cei pe care, până mai ieri, îi catalogau drept indezirabili, cum ar fi cazul AUR. Sorin Grindeanu nu a lăsat ieri loc de interpretări şi a formulat obiectivul cu o sinceritate aproape dezarmantă: „E una dintre variante şi aceasta pentru că mandatul primit de la colegi e acesta: retragerea sprijinului politic premierului, deci Ilie Bolojan trebuie să plece acasă”. În logica PSD, guvernarea pare să funcţioneze după principiul „dacă nu e al nostru, nu e al nimănui”. Moţiunea de cenzură devine, astfel, nu un instrument democratic, ci un instrument de execuţie politică, iar faptul că ar putea fi votată inclusiv alături de AUR este tratat cu o nonşalanţă care spune mai mult decât orice analiză. „Moţiunea e o variantă sau vom vota o moţiune de cenzură pe care o va depune altcineva. (...) Am văzut că depune AUR”, a declarat Sorin Grindeanu.
De cealaltă parte, reacţia PNL nu a întârziat să apară, liberalii ridicând ieri miza până la nivelul ruperii definitive, prin adoptarea unei rezoluţii care marchează, practic, sfârşitul coaliţiei de guvernare cu PSD. Mesajul actului adoptat ieri de liderii PNL este tăios şi fără echivoc: „PNL îşi exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate. PNL constată că decizia PSD de a provoca o criză politică într-un moment critic pentru România este un act de iresponsabilitate şi o fugă de răspundere faţă de actul de guvernare, inclusiv pentru întârzierile majore în absorbţia fondurilor europene. PNL respinge orice tentativă de abandonare a reformelor, inclusiv a celor de corectare a deficitului bugetar, şi subliniază că România nu îşi poate permite blocaje instituţionale într-un context economic şi internaţional dificil. De asemenea, reconfirmă că, dacă PSD va trece de la declaraţii la declanşarea efectivă a unei crize politice, PNL nu va mai face parte dintr-o coaliţie cu această formaţiune politică. PNL respinge categoric ultimatumul PSD şi consideră că nu există niciun motiv pentru ca prim-ministrul să plece din funcţie. PNL îl mandatează pe prim-ministrul Ilie Bolojan ca, împreună cu echipa liberală din instituţiile guvernamentale, să continue să susţină modernizarea statului român în beneficiul cetăţenilor prin: continuarea reformelor; eliminarea risipei şi a privilegiilor; accelerarea absorbţiei fondurilor europene; asigurarea stabilităţii”. Tradus din limbaj politic în limbaj real, asta înseamnă că podurile au fost nu doar arse, ci şi demolate.
În urma rezoluţiei adoptate de liderii liberali, premierul Ilie Bolojan a declarat: „PSD a declanşat o criză în mod iresponsabil. Vom iniţia discuţii cu grupurile politice USR, UDMR şi minorităţi ca să clarificăm în ce formulă ar putea funcţiona un guvern minoritar”.
De asemenea, şeful Guvernului a propus încheierea de către toate forţele politice pro-europene a unui moratoriu, pentru ca ţara noastră să nu piardă niciun cent din cei aproximativ 10 miliarde euro pe care îi mai are de primit din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, plan ce trebuie definitivat la 31 august 2026.
Culmea este că asistăm la un moment în care aceeaşi coaliţie care, până luni seara, guverna „cu frâna de mână trasă”, după cum afirma chiar premierul, se rupe acum cu o viteză ameţitoare. „Cu toate că am făcut reforme cu frâna de mână trasă, totuşi am echilibrat financiar România. Dar asta nu e suficient, riscăm ca ceea ce am câştigat să fie anulat printr-un comportament iresponsabil”, a spus Bolojan, într-o frază care rezumă perfect dilema: reformele au fost lente, dar distrugerea lor poate fi instantanee.
În interiorul PNL, discursul a devenit şi mai tranşant. „Cu PSD niciodată nu poţi să stai la masă şi să faci un proiect”, a spus Gigel Ştirbu, oferind poate cea mai sinceră evaluare a relaţiei dintre cele două partide. În acest timp, PSD continuă să joace cartea presiunii maximale: retragerea miniştrilor, moţiunea de cenzură, scenariul alegerilor anticipate - toate sunt aruncate pe masă simultan, ca într-un joc de poker în care blufful devine strategie oficială. „Dacă nu se ajunge la o soluţie, atunci PSD îşi va retrage reprezentanţii din guvern”, avertizează Grindeanu, în timp ce partidul pare să testeze limitele sistemului fără să ofere o alternativă clară.
Rezultatul este o criză politică în toată regula, dar una care poartă semnătura clară a PSD, nu ca efect colateral, ci ca decizie asumată. PNL vorbeşte despre „un act de iresponsabilitate şi o fugă de răspundere”, iar dacă privim tabloul complet, acuzaţia nu pare deloc exagerată.
• Soluţia premierului tehnocrat, agreată de PSD, respinsă de PNL
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ieri că nu exclude un premier tehnocrat, afirmând că, dacă se ajunge la o variantă în care toată lumea e de acord cu un nume care are profilul să mulţumească partidele care compun coaliţia, poate fi o soluţie, deşi această variantă a fost discutată şi anul trecut.
„A fost respinsă, anul trecut, când am început discuţiile în această coaliţie, fiindcă şi atunci a existat această variantă. Nu ştiu, haideţi să vedem, n-aş exclude, pentru că faptul că preşedintele îşi îndreaptă atenţia spre chestiunea aceasta a PNRR, iminenţa termenului-limită şi faptul că trebuie adoptate nişte proiecte legislative pentru a fi puse în aplicare, pentru a fi îndeplinite, ne poate duce şi cu gândul la un premier din afara partidelor acestea PSD-PNL, partidele mari. Şi aşa e un pic forţat sau sunt forţate regulile astea ale democraţiei, când ai un premier de la un partid care a ieşit pe locul 3 la alegeri, cum e cazul acum, că despre asta vorbim. Dacă se ajunge la o variantă în care toată lumea e de acord cu un nume care are profilul să mulţumească partidele care compun coaliţia, poate fi o soluţie”, a declarat Grindeanu.
În replică, premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a spus că, pentru luarea unor măsuri mai dure, este nevoie de experienţa politică pe care un premier tehnocrat nu o are.
„Pot fi orice fel de ipoteze, în condiţiile în care un guvern nu mai are susţinere parlamentară, cu propunere de premier de către domnul preşedinte, în baza consultării partidelor. (...) Este dificil să administrezi o coaliţie care este formată din patru partide. N-a fost un lucru uşor şi a administra coaliţii complicate este o situaţie foarte dificilă. Dacă nu ai o experienţă mare, inclusiv politică, riscul să nu reuşeşti să administrezi lucrurile, să împingi lucrurile mai departe este destul de mare. (...) Când ai de-a face cu nişte situaţii în care lucruri care nu pot fi acceptate, pentru că altfel te duc într-o fundătură, se forţează, poţi să ai un premier tehnocrat, poţi să ai un premier politic, că lucrurile sunt doar o problemă de timp până vor eşua”, a afirmat Ilie Bolojan.
• Consultări la Palatul Cotroceni cu partidele din coaliţia de guvernare
Preşedintele Nicuşor Dan urmează să aibă consultări, astăzi, la Palatul Cotroceni cu partidele din coaliţia de guvernare, potrivit unui comunicat de presă emis de Administraţia Prezidenţială.
Potrivit sursei citate, programul consultărilor este următorul:
ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);
ora 10:30 - Partidul Naţional Liberal (PNL);
ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
ora 16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;
ora 18:30 - Uniunea Salvaţi România (USR).
Anunţul de la Cotroceni vine în contextul în care PSD i-a retras, luni, sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.
PSD a anunţat că şeful Executivului are la dispoziţie „două sau trei zile” pentru a demisiona, după ce a rămas fără sprijin, şi a avansat ideea depunerii unei moţiuni de cenzură, în cazul în care Bolojan nu se retrage.
• USR, avertisment trimis către PSD
Dominic Fritz, preşedintele USR, a refuzat ieri orice colaborare cu PSD, în cazul în care social-democraţii ar vota moţiunea de cenzură iniţiată de AUR.
„Dacă PSD face un pas spre AUR, atunci PSD să îşi retragă toate amantele, toate pilele, calea e liberă, să îşi asume PSD până la capăt să nu guverneze. (...) Pentru USR e important ca promisiunea făcută de acest guvern la început de reforme va fi ţinută. Din păcate, PSD fix acum dezertează. Noi rămânem, nu ne jucăm cu scenarii. Noi, cât timp putem, vom face reforme şi vom susţine orice fel de formulă care ne garantează că reformarea statului continuă. (...) USR a făcut un pas dificil când am acceptat ca PSD să dea premier în 2027. PSD tocmai a rupt acest acord de coaliţie. Să nu vă aşteptaţi ca noi să fim combustibil pentru cariera politică a domnului Grindeanu”, a declarat Dominic Fritz, în cadrul unei conferinţe de presă.
Întrebat cu ce mandat va merge astăzi USR la consultările de la Palatul Cotroceni, Dominic Fritz a spus că formaţiunea sa politică a trasat o linie roşie: fără PSD, dacă social-democraţii votează moţiunea de cenzură iniţiată de AUR.
• Claudiu Manda: „Joi, miniştrii PSD îşi vor depune demisiile”
Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a precizat ieri că, dacă Ilie Bolojan nu demisionează în trei zile din funcţia de premier, miniştrii social-democraţi se vor retrage, joi, din Guvern. El a afirmat că, deocamdată, nu este nicio criză politică, dar dacă Ilie Bolojan nu va demisiona, atunci va fi declanşată criza.
„În acest moment avem o declaraţie şi o decizie a PSD că nu-l mai susţine pe domnul Bolojan. Peste 2-3 zile, dacă domnul Bolojan nu acţionează şi dacă, în urma consultărilor de la Cotroceni, nu se va stabili ca toate forţele pro-europene să fie în continuare aşezate la masă, sigur că urmează pasul doi: PSD să demonstreze şi în fapt că nu mai e la guvernare, iar gestul administrativ este ca miniştrii PSD să se retragă din guvern joi”, a declarat Claudiu Manda.
Întrebat dacă va pleca şi Sorin Grindeanu din fruntea Camerei Deputaţilor, funcţie pe care o deţine conform protocolului coaliţiei de guvernare, Claudiu Manda a precizat: „Domnul Grindeanu spune că nu are niciun fel de emoţie, oricând se poate retrage din această funcţie”.
