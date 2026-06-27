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Economistul-şef al FMI: dolarul rămâne ancora economiei mondiale, în pofida reconfigurării comerţului global

L.B.
Macroeconomie / 27 iunie, 09:03

Economistul-şef al FMI: dolarul rămâne ancora economiei mondiale, în pofida reconfigurării comerţului global

Economia mondială continuă să fie dominată de dolarul american, chiar dacă relaţiile comerciale internaţionale se reconfigurează în urma tarifelor vamale impuse de preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat economistul-şef al Fondului Monetar Internaţional, Pierre-Olivier Gourinchas, într-un interviu acordat Reuters, citat de News.ro.

Gourinchas a afirmat că, deşi fluxurile comerciale şi lanţurile economice globale se transformă, dolarul îşi păstrează rolul central în comerţul internaţional, în sistemul bancar şi în rezervele valutare ale băncilor centrale, potrivit aceleiaşi surse. El a precizat că evoluţiile din ultimii zece ani în ceea ce priveşte distanţarea de dolar au fost minore şi că lumea se află încă foarte ferm într-o economie globală dominată de moneda americană, adăugând că situaţia ar putea să se schimbe cândva, dar nu există semne că asta s-ar produce în prezent, conform News.ro.

Referitor la creşterea puternică a preţului aurului din ultimii ani, Gourinchas consideră că aceasta nu reflectă o renunţare la dolar, ci este determinată în principal de extinderea fondurilor tranzacţionate la bursă bazate pe aur, care permit investitorilor să obţină expunere la metalul preţios fără a deţine aur fizic, potrivit aceleiaşi surse. El a adăugat că şi emitenţii de stablecoinuri au început să deţină aur în portofolii, contribuind la creşterea cererii, în timp ce băncile centrale nu cumpără aur într-un ritm care să indice o schimbare majoră a structurii rezervelor internaţionale, conform News.ro.

Comentariile au fost făcute în contextul în care aurul a recuperat o parte din pierderile recente, susţinut de slăbirea dolarului şi de diminuarea aşteptărilor privind noi majorări ale dobânzilor în SUA, după publicarea celor mai recente date privind inflaţia, potrivit aceleiaşi surse. Dolarul s-a retras uşor de la maximele recente după publicarea indicatorului PCE - măsura preferată de Rezerva Federală pentru monitorizarea inflaţiei -, care a alimentat speranţele că presiunile inflationiste ar putea începe să se tempereze, conform News.ro.

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