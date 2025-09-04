Ecovent lansează brandul Evoair după o investiţie de peste 1 mil. euro

Ecovent, companie românească specializată exclusiv în soluţii pentru calitatea aerului din interior, lansează Evoair, un brand propriu dezvoltat în urma unei investiţii iniţiale de peste 1 milion de euro, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Portofoliul de start include peste 40 de produse, dezumidificatoare de mici şi mari dimensiuni, purificatoare de aer, umidificatoare şi ventilatoare turn multifuncţionale. Produsele Evoair se poziţionează în segmentul affordable premium, cu preţuri între 150 şi 3.000 lei.

„Evoair s-a născut din dorinţa de a aduce pe piaţă produse noi, cu design modern şi funcţionalitate intuitivă, menite să răspundă unor nevoi reale ale consumatorilor care nu erau acoperite până acum. Brandul pune pe primul loc familia şi siguranţa, oferind soluţii care creează un mediu sănătos pentru cei dragi şi reduc riscurile generate de poluare, alergeni sau umiditate.” afirmă Andrei Agafiţa, fondator şi CEO Ecovent.

Evoair debutează cu o gamă de produse concepute pentru acasă şi birou, cu accent pe design, experienţa de utilizare şi funcţionalitate:

-Dezumidificatoare compacte (300-1.000 ml/24h), cu design modern şi lumină ambientală;

-Dezumidificatoare smart (10-20 l/24h) cu Wi-Fi, ionizare, lampă UV şi funcţie de uscare a rufelor;

-Purificatoare de aer cu filtre True HEPA (filtrare de până la 99,97%) şi filtru de carbon activ, plus lumină ambientală şi lampă UV pentru sterilizarea filtrului;

-Umidificatoare cu senzor de umiditate şi mod Auto;

-Ventilatoare tip turn cu opţiuni multifuncţionale (umidificare, răcire, încălzire, sterilizare UV).

Potrivit sursei, fondată în 2017, Ecovent a evoluat dintr-un depozit de 10 m² într-un grup format astăzi din trei companii: Ecovent Expert, Ecovent Distribution şi Ecovent Instal. În 2024, Ecovent a înregistrat o cifră de afaceri de 6,4 mil. euro, în creştere cu 66% faţă de 2023, iar pentru 2025 compania îşi propune atingerea pragului de 10 mil. euro. Modelul de business îmbină producţia sub marca Evoair, cu distribuţia pe piaţa din România a peste 30 de branduri internaţionale din domeniu.

Portofoliu: de la ventilaţie cu recuperare de căldură la soluţii complete pentru calitatea aerului

Ecovent operează un portofoliu de peste 1.000 de produse şi deţine o poziţie de lider în România în segmentul sistemelor de ventilaţie descentralizate şi centralizate cu recuperare de căldură. Gama include toate produsele dedicate calităţii aerului din interior, ceea ce face din Ecovent furnizorul cu cea mai variată ofertă de soluţii în acest domeniu.

Ecovent este distribuitor oficial pentru producători consacraţi precum Prana (cele mai populare recuperatoare de căldură descentralizate), Dantherm (cele mai eficiente centrale de ventilaţie cu recuperare de căldură conform Passive House Certification), Wanas Combo (unica centrală 4-în-1: ventilaţie + răcire + încălzire + umidificare), Levoit (cel mai vândut brand de purificatoare şi umidificatoare din SUA), Dreo (lider mondial în categoria ventilatoarelor turn) şi Jisulife (brandul nr. 1 global în ventilatoare portabile).

Pe lângă comercializarea echipamentelor, Ecovent oferă soluţii integrate, de la consultanţă, proiectare, montaj, până la service şi mentenanţă, asigurând o experienţă completă pentru clienţii rezidenţiali şi B2B.

Piaţa soluţiilor de ventilaţie cu recuperare de căldură din România a crescut accelerat în ultimii ani, estimată la 15-20% anual, pe fondul reglementărilor nZEB şi al interesului crescut pentru calitatea aerului din locuinţe. Cererea este alimentată şi de proiecte finanţate prin PNRR pentru reabilitarea şcolilor şi grădiniţelor (unde sistemele cu recuperare de căldură sunt obligatorii), dar şi de programele de reabilitare termică a blocurilor, care integrează recuperatoare descentralizate.

Conform Eurostat, 15,5% dintre europeni s-au confruntat în 2023 cu igrasie, mucegai sau infiltraţii în locuinţă - un indicator strâns legat de calitatea aerului la interior şi o determinantă directă a cererii pentru ventilaţie şi dezumidificare. În plus, în România, 40% dintre persoane locuiesc în spaţii supraaglomerate (2023), ceea ce accentuează problemele de umiditate şi necesitatea de soluţii de ventilaţie şi purificare a aerului.

Conform comunicatului, estimările interne indică un ritm mediu de creştere de 8-12% în următorii ani.

Segmentul purificatoarelor de aer, după vârful din perioada pandemică şi o corecţie ulterioară, şi-a reluat trendul ascendent, susţinut de un nivel mai ridicat de informare a consumatorilor. Ecovent mizează pe educarea pieţei şi pe introducerea de tehnologii uşor de folosit, cu efect direct în confortul de zi cu zi.

Prin lansarea Evoair, Ecovent îşi consolidează poziţia şi deschide calea către internaţionalizare regională, vizând extinderea în Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Polonia şi Republica Moldova.