EFE: Bombardamentele au scos din funcţiune circa 20% din flota civilă a Iranului

Aproximativ 20% din flota de aeronave de pasageri a Iranului este în prezent scoasă din funcţiune din cauza pagubelor provocate de bombardamentele americano-israeliene, care au afectat şi aeroporturi, radare şi sisteme de navigaţie, relatează EFE.

„Încă evaluăm pagubele provocate flotei, dar aproape 20% din flota activă a ţării este complet scoasă din funcţiune; 15 aeronave au fost lovite direct de rachete”, a declarat directorul adjunct al autorităţii aeronautice iraniene, Hamidreza Sanaei, potrivit EFE.

Înaintea războiului început la 28 februarie, companiile aeriene iraniene aveau aproximativ 130 de aeronave de pasageri operaţionale, notează EFE. Oficialul iranian a precizat că unele dintre avioanele avariate pot fi reparate şi repuse în exploatare, iar echipele tehnice lucrează deja la acest lucru.

Pe lângă avioane, a fost afectată şi infrastructura aeroportuară, iar EFE arată că autorităţile iraniene consideră aceste atacuri o încălcare a dreptului internaţional, întrucât au vizat infrastructuri destinate exclusiv transportului de pasageri şi mărfuri.

„Aeroporturi importante ale ţării, inclusiv Mehrabad (din Teheran), au fost atacate. Mai mult, patru turnuri de control şi 12 sisteme radar au fost lovite direct de rachete ale inamicului şi avariate”, a mai spus Hamidreza Sanaei, citat de EFE.

Totuşi, majoritatea aeroporturilor rămân operaţionale, iar autorităţile au anunţat marţi un prim zbor programat pentru miercuri de pe aeroportul Mehrabad către oraşul Maşhad din nord-estul ţării, relatează EFE.

Sâmbătă fusese redeschis spaţiul aerian în estul Iranului şi fusese anunţată reluarea în curând a zborurilor de pe şase aeroporturi, conform EFE, în pofida fragilităţii armistiţiului cu Statele Unite şi a tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz.

Situaţia sectorului aviatic iranian era deja critică în ultimii ani din cauza lipsei aeronavelor şi a pieselor de schimb, problemă agravată de sancţiunile care împiedică achiziţiile din exterior, mai arată EFE.