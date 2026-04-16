EFE: Pentagonul îşi intensifică planurile de intervenţie militară în Cuba

Pentagonul îşi intensifică planurile privind o posibilă intervenţie militară în Cuba, în aşteptarea unui eventual ordin din partea preşedintelui american Donald Trump, potrivit informaţiilor apărute în presa americană şi citate de EFE.

Conform unor oficiali familiarizaţi cu situaţia, citaţi sub protecţia anonimatului de publicaţia USA Today, Departamentul Apărării ajustează scenarii operaţionale legate de Cuba, în contextul în care Casa Albă ar putea decide o acţiune directă.

Reprezentanţii Pentagonului au evitat însă să confirme aceste informaţii, precizând pentru EFE că nu comentează „scenarii ipotetice” şi subliniind că armata americană analizează constant diverse situaţii de urgenţă, fiind pregătită să execute ordinele preşedintelui.

Tensiunile dintre Washington şi Havana, amplificate începând din luna ianuarie, au cunoscut o nouă escaladare în această săptămână, după ce ministrul cubanez de externe, Bruno Rodríguez, a acuzat Statele Unite că exercită presiuni asupra partenerilor comerciali ai insulei şi a apărat dreptul Cubei de a importa combustibil.

Administraţia Trump şi-a înăsprit în ultimele luni politica faţă de guvernul preşedintelui Miguel Díaz-Canel, inclusiv prin blocarea livrărilor de petrol venezuelean, în urma capturării lui Nicolas Maduro la Caracas, pe 3 ianuarie.

Embargoul energetic impus de Washington în ultimele trei luni a accentuat o criză economică structurală cu care Cuba se confruntă de peste şase ani.

Potrivit EFE, economia cubaneză s-a contractat cu aproximativ 15% în intervalul 2020-2025, pe fondul sancţiunilor, al scăderii veniturilor din turism şi al problemelor cronice de aprovizionare.