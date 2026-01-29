El Cosmico - primul hotel din lume realizat prin imprimare 3D

Primul hotel din lume realizat prin imprimare 3D este construit în deşertul statului american Texas. Cunoscut sub numele de El Cosmico, proiectul este o colaborare între întreprinzătoarea hotelieră Liz Lambert, compania de tehnologie în construcţii ICON şi arhitecţii de la Bjarke Ingels Group (BIG), conform parametric-architecture.com.

Noul amplasament din Marfa, Texas, se va întinde pe 60 de acri în apropierea Parcului Naţional Big Bend, oferind camere pentru oaspeţi, ”Case de duminică” private şi zone comunitare partajate, modelate prin tehnologia de imprimare 3D a ICON.

Lambert numeşte acest moment ”realizarea unui vis de multă vreme”, înrădăcinat în verile din copilărie petrecute la ferma familiei sale şi cu intenţia de a lărgi impactul El Cosmico în Marfa din punct de vedere economic, cultural şi comunitar.

• Arhitectură organică: BIG şi ICON folosesc imprimarea 3D pentru forme geometrice

Arhitectura îmbină formele tradiţionale cu un design orientat spre viitor, realizat de Bjarke Ingels Group (BIG). Forma, cupolele, arcadele, bolţile şi parabolele sunt realizate prin imprimare 3D. Potrivit Ingels, ”aceste curburi se bucură de libertatea formei în deşertul gol”, ieşind perfect din pământ atunci când sunt imprimate cu nisip local, sol şi pigmenţi subtili care oglindesc terenul.

Şantierul de construcţie este dominat de Vulcan, o imprimantă 3D de tip portal aparţinând ICON, cu o lăţime de aproximativ 14 metri, o înălţime de 4,5 metri şi o greutate de peste 4 tone. Aceasta extrudează Lavacrete, un material similar cimentului, cu conţinut redus de carbon, rezistent, ajustat cu pigmenţi şi reglat în timp real la umiditate şi căldură, pentru a încadra pereţi curbaţi de 3,6 metri înălţime, atât pentru prima unitate de oaspeţi, cât şi pentru un prototip de casă cu trei dormitoare.

Jason Ballard, CEO-ul ICON, arată că această compoziţie a materialului trebuie să se adapteze din mers la vreme şi lumină, asigurând atât integritatea structurală, cât şi armonia tonală potrivită cu deşertul.

• Spaţii de locuit: camere, locuinţe şi facilităţi comune imprimate 3D

Extinderea El Cosmico se bazează pe etosul original, oferind în acelaşi timp experienţe multiple atât pentru oaspeţi, cât şi pentru proprietari. În esenţă, proiectul introduce 43 de noi unităţi hoteliere, fiecare proiectată pentru sejururi cuprinse între 200 şi 445 de dolari. Aceste unităţi vor adopta forme îndrăzneţe, organice, cupole, bolţi şi curbe ample, posibile datorită tehnologiei de imprimare 3D a ICON, aducând o viziune artistică în domeniul ospitalităţii practice.

Pe lângă camerele de hotel, ”casele de duminică” oferă un nivel mai profund de imersiune. Acestea sunt reşedinţe cu trei şi patru dormitoare, cu suprafeţe cuprinse între 180 şi 215 metri pătraţi, pe loturi spaţioase, de peste un acru, cu privelişti impresionante asupra Munţilor Davis.

Preţurile încep de la aproximativ 2,29 milioane de dolari, unele proprietăţi ajungând până la 2,3 milioane de dolari pentru versiunile cu patru dormitoare. Proiectate de Bjarke Ingels Group (BIG), geometria cilindrică şi faţadele curbate ale caselor reflectă peisajul deşertic şi libertatea de design oferită de imprimarea 3D.

Dincolo de şederile private, complexul oferă spaţii comune care sporesc sentimentul de apartenenţă la această zonă. O piscină infinită circulară, sculpturală, invită la relaxare comună, în timp ce o baie publică şi un restaurant cu un bucătar nominalizat la premiul James Beard oferă momente de întâlnire şi revigorare într-un cadru intim, specific deşertului.

Construcţia este programată să continue până în 2026, când se aşteaptă ca noul El Cosmico să se deschidă pentru oaspeţi. Lambert şi Ingels văd designul ca o oglindire a caracterului oraşului Marfa, parţial scenă artistică, parţial cultură relaxată de camping şi parţial comunitate unită. Aşa cum descrie Ingels, clădirile sunt menite să pară naturale, simple şi în armonie cu deşertul.

