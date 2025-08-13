Elbit Systems primeşte un contract de 1,635 miliarde de dolari pentru a furniza o gamă de soluţii de apărare unei ţări europene

Elbit Systems Ltd. a anunţat astăzi, într-un comunicat remis redacţiei, că a primit un contract în valoare de 1,635 miliarde de dolari pentru a furniza o gamă de soluţii de apărare unei ţări europene. Implementarea contractului este prevăzută să se desfăşoare pe o perioadă de 5 ani.

Sursa citată menţionează:

„Contractul include două grupuri de soluţii tehnologice avansate de la Elbit Systems. Aceste soluţii sunt bazate pe tehnologii şi portofolii de ultimă generaţie ale companiei şi includ, printre altele, tehnologie AI integrată.

Primul grup cuprinde sisteme de artilerie-rachetă de lovire de precizie la distanţă mare şi o gamă largă de sisteme aeriene fără pilot pentru recunoaştere şi luptă aeriană cu zbor staţionar, de la rază operaţională la tactică, inclusiv drone operate personal.

Al doilea grup include, printre altele, capacităţi ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance) extrem de sofisticate, inclusiv sisteme SIGINT (intelligence de semnal), COMINT (intelligence de comunicaţii) şi război electronic. Vor fi livrate, de asemenea, sisteme de colectare şi procesare a informaţiilor, împreună cu sisteme avansate electro-optice (E/O) şi de vedere pe timp de noapte, modernizare şi protecţie pentru vehicule de luptă. În plus, Elbit Systems va furniza o digitalizare militară completă şi o Soluţie de Luptă în Reţea, bazată pe cea mai recentă generaţie de software şi echipamente hardware de comunicaţii de ultimă generaţie. Aceasta include soluţii de intelligence din suita C4ISR de aplicaţii de comandă şi control. Soluţia integrată acoperă toate nivelurile operaţionale, de la cartierul general strategic al armatei până la nivel tactic, până la ultimul vehicul de luptă”.

Bezhalel (Butzi) Machlis, preşedinte şi director executiv al Elbit Systems, a declarat: „Acest contract reflectă cererea puternică pentru tehnologiile de ultimă generaţie ale Elbit Systems în Europa şi demonstrează capacitatea noastră de a livra soluţii integrate, multi-domeniu, adaptate nevoilor forţelor de apărare moderne. Portofoliul cuprinzător al Elbit Systems şi-a dovedit eficienţa operaţională pe câmpul de luptă şi este foarte apreciat de utilizatorii săi, iar noi suntem mândri să sprijinim o naţiune europeană în consolidarea securităţii sale naţionale prin acest parteneriat strategic. Contractul include, de asemenea, cooperare industrială menită să întărească capacităţile industriale naţionale ale cumpărătorului în domeniile menţionate.”