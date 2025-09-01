Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Elena Lasconi: ”Cea mai mare greşeală într-o societate capitalistă este să tai investiţiile”

S.B.
Politică / 1 septembrie, 10:38

Elena Lasconi: ”Cea mai mare greşeală într-o societate capitalistă este să tai investiţiile”

Primarul municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, fost candidat în alegerile prezidenţiale, avertizează, duminică seară, că cea mai mare greşeală într-o societate capitalistă este să tai investiţiile, potrivit news.ro.

Ea afirmă că bugetul primăriei a fost cheltuit în ultimii ani pentru documentaţii în vederea atragerii de fonduri europene. ”Mă întreb ce aţi fi făcut dacă vreunul dintre prim-miniştrii, din perioada în care aţi fost primar, v-ar fi comunicat printr-o ordonanţă, din pix, că nu veţi mai continua proiectele pe fonduri europene?”, i-a transmis ea premierului Ilie Bolojan.

”Grijă mare cu măsurile de austeritate pe care le luaţi din disperarea de a scădea deficitul! Cea mai mare greşeală într-o societate capitalistă este să tai investiţiile. Cea mai mare. Vă atrag atenţia că la Câmpulung am cheltuit puţinii bani din buget pentru documentaţii, pentru a atrage fonduri europene. De cinci ani muncim pe brânci pentru a transforma proiectele în realitate. Vorbesc despre peste 30 de investiţii”, a scris, duminică seară, pe Facebook, Elena Lasconi.

Aceasta îi transmite premierului că se baza pe experienţa sa de la Primăria Oradea.

”Mă întreb ce aţi fi făcut dacă vreunul dintre prim-miniştrii, din perioada în care aţi fost primar, v-ar fi comunicat printr-o ordonanţă, din pix, că nu veţi mai continua proiectele pe fonduri europene? Am respectat legea, termenele de achiziţie. Cred că ştiţi că o licitaţie durează chiar şi doi ani, doar trăim în România birocratică. Cu trei oameni la achiziţii şi cu peste 30 de proiecte pe fonduri europene e extrem de complicat. Am început licitaţiile pentru spitale şi şcoli. Acum sunt în derulare cele pentru blocuri. Analiza trebuie făcută pentru fiecare UAT în parte pentru că situaţiile sunt diferite şi au specificul lor. Nu e vorba de matematică. E vorba despre investiţii şi mai ales despre oameni, a mai transmis Lasconi.

Potrivit acesteia, un alt exemplu este uciderea proiectelor prin CNI.

”Domnule Bolojan, la Câmpulung avem două proiecte în derulare: construirea primei creşe din municipiu şi construirea pieţei centrale agroalimentare, singura din Câmpulung. Proiectul pieţei a fost blocat politic vreme de zece ani. După zece ani m-am luptat să îl deblochez, am participat la toate şedinţele tehnice de la Ministerul Dezvoltarii, fiind în sit am lucrat la obţinerea avizelor pentru autorizaţia de construire aproape doi ani. CNI a organizat licitaţia şi din păcate a câştigat o firmă extrem de neserioasă care nu a făcut nimic. Ar trebui reluată licitaţia, dar aţi distrus această posibilitate tot printr-o ordonanţă. După 15 ani credeam că blestemul pieţei se va sfârşi. Nu ai cum să blochezi un proiect extremă urgentă pentru o comunitate. Toţi producătorii stau în frig şi în ploaie pentru că noi ne-am făcut datoria din contractul cu MDLPA şi am demolat piaţa”, a mai scris primarul din Câmpulung.

Aceasta afirmă că nu se plânge pentru ea ci pentru locuitorii din oraş.

”Creşterea TVA a crescut şi nemulţumirile oamenilor. După ce am scăpat de manipularea prin frică din ultimul an simt din nou frica cetăţenilor. Frica de a nu mai avea ce pune pe masă, frica pierderii locului de muncă. Teama de a sta în frig la iarnă. Nu vreau să am dreptate, dar dacă nu revizuiţi ordonaţa ucigătoare de proiecte pe fonduri europene, dacă nu vă temperaţi cu măsurile absurde făcute din birou, peste trei ani la alegerile parlamentare există riscul să ne trezim cu o majoritate izolaţionistă. De acolo şi până la dictatură mai e doar un pas”, avertizează Lasconi.

Ea face apel la raţiune: ”Domnule Bolojan, apelez la raţiune, la omul care ştiu că sunteţi: acţiunile dumneavoastră de acum pot schimba în rău România următoarelor decenii! Analizaţi situaţia din fiecare UAT. Nu matematic! Analizaţi-o în funcţie de nevoile comunităţilor şi nu renunţaţi la investiţii”.

Mai mulţi primari au criticat actul normativ care opreşte investiţiile în funcţie de gradul de realizare în care se află.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 01.09.2025, 10:59)

    Matale, la inteligență pe care o ai, cum vezi, cum putem să nu mai creștem, să reducem enormele datorii....?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

