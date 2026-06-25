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Elevii cer viitorului Guvern măsuri concrete pentru educaţie şi protejarea categoriilor vulnerabile

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 25 iunie

Elevii cer viitorului Guvern măsuri concrete pentru educaţie şi protejarea categoriilor vulnerabile

English Version

În contextul crizei politice şi al negocierilor pentru formarea noului Executiv, Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) atrage atenţia că educaţia nu trebuie împinsă în plan secund şi solicită adoptarea unor măsuri concrete pentru susţinerea sistemului de învăţământ. Reprezentanţii elevilor consideră că şcoala românească are nevoie de politici coerente şi de investiţii, nu de noi sacrificii generate de măsurile de austeritate.

Protejarea educaţiei de efectele austerităţii

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Consiliul Naţional al Elevilor cere viitorului Guvern să limiteze impactul eventualelor măsuri de reducere a cheltuielilor asupra sistemului educaţional şi să ofere un sprijin mai consistent elevilor proveniţi din medii vulnerabile.

Potrivit reprezentanţilor CNE, educaţia trebuie să rămână o prioritate chiar şi într-o perioadă marcată de incertitudine politică şi constrângeri bugetare.

Transport funcţional şi extinderea programului „Masă sănătoasă”

Printre principalele solicitări formulate de elevi se numără asigurarea unui sistem de transport şcolar eficient, astfel încât accesul la educaţie să nu fie condiţionat de distanţa dintre domiciliu şi şcoală. De asemenea, Consiliul Naţional al Elevilor cere extinderea programului „Masă sănătoasă”, considerând că acesta reprezintă un sprijin important pentru copiii proveniţi din familii cu posibilităţi financiare reduse.

Burse şi consiliere psihopedagogică

Elevii solicită şi revizuirea criteriilor de acordare a burselor, precum şi acces echitabil la servicii de consiliere psihopedagogică. În opinia acestora, sprijinul financiar şi cel psihologic trebuie să fie adaptate nevoilor reale ale elevilor, în condiţiile în care tot mai multe şcoli se confruntă cu lipsa consilierilor şi cu dificultăţi în asigurarea serviciilor de sprijin.

Investiţii şi continuarea reformelor

Consiliul Naţional al Elevilor cere continuarea reformei prevăzute de Legea nr. 198/2023, investiţii în infrastructura şcolară şi în digitalizare, precum şi implicarea elevilor în procesul de luare a deciziilor. Reprezentanţii CNE consideră că politicile publice din educaţie trebuie construite pornind de la realităţile din sălile de clasă şi de la nevoile celor care sunt direct afectaţi de acestea. „În timp ce România traversează o nouă criză politică, educaţia nu poate deveni un subiect secundar”, transmit reprezentanţii Consiliului Naţional al Elevilor. Aceştia avertizează că şcoala românească are nevoie de măsuri clare şi asumate, nu doar de promisiuni generale. „Elevii nu pot fi simple cifre într-un buget, iar şcoala românească nu mai are nevoie de promisiuni generale, ci de măsuri coerente, asumate şi construite pornind de la realitatea din clase. Pentru viitorul elevilor şi pentru viitorul acestei ţări, trebuie ridicate toate pânzele sus pentru educaţie”, au transmis reprezentanţii Consiliului Naţional al Elevilor.

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