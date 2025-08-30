Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Eliminarea scutirii ”de minimis” loveşte comerţul online global şi ridică preţurile pentru consumatori

M.P.
Internaţional / 30 august, 10:08

Eliminarea scutirii ”de minimis” loveşte comerţul online global şi ridică preţurile pentru consumatori

Statele Unite au eliminat vineri scutirea ”de minimis”, care permitea importul de colete sub 800 de dolari fără taxe vamale şi cu formalităţi reduse. Decizia a fost luată prin ordin executiv al preşedintelui Donald Trump, deşi legislaţia prevedea iniţial sfârşitul facilităţii abia în 2027, relatează CNBC, de la care precizăm următoarele.

Măsura afectează companii mari precum Tapestry şi Lululemon, dar şi milioane de mici vânzători de pe platforme precum Etsy, eBay şi Shopify, care îşi bazau modelele de afaceri pe această scutire. Deja unele firme şi oficii poştale din străinătate au suspendat temporar expedierile către SUA pentru a adapta procedurile.

Impactul asupra consumatorilor americani ar putea depăşi 10,9 miliarde de dolari anual, potrivit unui studiu NBER, cu efecte mai dure pentru familiile cu venituri reduse.

Preţurile la o gamă largă de produse - de la haine şi accesorii până la alimente sau obiecte artizanale - vor creşte, în timp ce oferta s-ar putea restrânge.

Companii chineze precum Shein şi Temu, acuzate că au profitat masiv de acest mecanism, au fost deja obligate să îşi schimbe modelele de distribuţie şi să deschidă depozite în SUA. În schimb, giganţi cu reţele logistice locale, precum Amazon şi Walmart, ar putea câştiga cotă de piaţă din această schimbare bruscă a regulilor.

Opinia Cititorului

