Elon Musk: ”Tesla va comercializa roboţi umanoizi până la sfârşitul anului 2027”

S.B.
Internaţional / 23 ianuarie, 10:50

Elon Musk: ”Tesla va comercializa roboţi umanoizi până la sfârşitul anului 2027”

Tesla va comercializa roboţii săi umanoizi Optimus până la sfârşitul anului viitor, a declarat directorul executiv al acestei companii, miliardarul Elon Musk, marţi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, informează Agerpres.

Roboţii îndeplinesc deja sarcini simple în fabricarea vehiculelor electrice ale companiei Tesla, a adăugat el.

Tesla va începe comercializarea modelului Optimus 'dar numai atunci când vom fi siguri că acesta oferă o fiabilitate ridicată, un nivel foarte ridicat de siguranţă şi o gamă foarte largă de funcţionalităţi', a spus el. 'Practic, îi poţi cere să facă orice doreşti', a adăugat Elon Musk.

În timp ce vânzările de autovehicule Tesla scad, Elon Musk a prezis de ceva vreme deja că viitorul companiei va consta în roboţi şi vehicule fără şofer.

La Davos, el şi-a repetat predicţia conform căreia roboţii îi vor depăşi ca număr pe oameni şi vor satisface toate nevoile umane, având grijă de copii, de vârstnici şi de animalele de companie. În trecut, Musk a prezis că Optimus va fi un chirurg excepţional.

El a mai prezis că inteligenţa artificială (AI) va fi 'mai inteligentă decât orice om până la sfârşitul acestui an, dar mai bine aş spune că nu mai târziu de anul viitor'.

'Iar apoi, probabil până în 2030 sau 2031, să zicem peste cinci ani de acum înainte, AI va fi mai inteligentă decât întreaga omenire la un loc', a adăugat Elon Musk.

Absenţa unei cantităţi suficiente de energie electrică la nivel global afectează progresul AI, a adăugat el, cerând mai multă energie solară pe post de soluţie. Compania Tesla este activă şi în acest domeniu.

Software-ul Grok, creat de compania xAI a lui Elon Musk, concurează cu alţi dezvoltatori de AI, precum inventatorul lui ChatGPT, OpenAI, însă a fost criticat pentru funcţiile sale de sexualizare a unor imagini cât se poate de obişnuite ale unor femei şi fete.

Elon Musk a făcut adeseori în trecut predicţii pe care Tesla nu a putut însă să le îndeplinească.

  1.  Referitor la concluzia articolului
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 11:07)

    Cum ar fi sa avem si noi in Romania un Elon Musk, sa creeze o industrie a masinilor electrice, Starlink, SpaveX, asa cum e el cu defectul ca mai face si promisiuni pe care nu le indeplineste !

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 11:19)

    Povesti cu pesti, marca Musk.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 11:50)

    Musk iar a luat ceva. Minte de inginer, chiar daca e genial.

