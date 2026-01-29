Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Elon Musk transformă fabrica Tesla: Model S şi X înlocuite de roboţii Optimus

O.S.
Miscellanea / 29 ianuarie, 20:03

Elon Musk transformă fabrica Tesla: Model S şi X înlocuite de roboţii Optimus

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a anunţat miercuri că producţia modelelor Model S şi Model X va fi oprită, iar liniile de asamblare din fabrica din Fremont, California, vor fi transformate pentru fabricarea roboţilor umanoizi Optimus, conform News.ro.

"A venit momentul să încheiem programele Model S şi X într-o manieră onorabilă. Dacă doriţi să achiziţionaţi un Model S sau X, acum este momentul”, a declarat Musk în cadrul teleconferinţei pentru prezentarea rezultatelor trimestriale, potrivit News.ro.

Model S, lansat în 2012, şi Model X, lansat în 2015, sunt cele mai vechi vehicule din gama Tesla. În ultimii ani, compania a redus semnificativ preţurile, ca urmare a creşterii concurenţei pe piaţa globală a vehiculelor electrice. Pe site-ul Tesla, Model S porneşte de la aproximativ 95.000 de dolari, iar Model X de la circa 100.000 de dolari, a relatat News.ro.

În schimb, modelele 3 şi Y au reprezentat 97% din cele 1,59 milioane de vehicule livrate de Tesla în 2025. Model 3 porneşte acum de la aproximativ 37.000 de dolari, iar Model Y de la 40.000 de dolari, după ce anul trecut au fost lansate versiuni mai accesibile, subliniază News.ro.

În raportul financiar publicat miercuri, Tesla a înregistrat primul declin anual al veniturilor din istoria companiei, cu scăderi în trei dintre ultimele patru trimestre. Elon Musk încearcă să redirecţioneze atenţia investitorilor de la automobilele electrice tradiţionale către viitoarele vehicule autonome şi robotul umanoid Optimus, sectoare în care Tesla nu are încă activitate comercială concretă, conform News.ro.

Compania dezvoltă Optimus ca un robot biped inteligent, capabil să îndeplinească diverse sarcini, de la activităţi industriale la cele casnice. Tesla anunţă că în acest trimestru va prezenta generaţia a treia, „primul design conceput pentru producţia de masă”, potrivit News.ro.

Musk a declarat că linia de producţie pentru modelele S şi X de la Fremont va fi înlocuită cu „o linie pentru 1 milion de unităţi pe an destinate roboţilor Optimus”. Având în vedere că robotul utilizează „un lanţ de aprovizionare complet nou”, infrastructura existentă pentru vehicule nu poate fi reutilizată. Tesla se aşteaptă, totodată, să crească numărul angajaţilor de la Fremont şi „să majoreze semnificativ producţia”, a adăugat Musk, conform News.ro.

