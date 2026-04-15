EMAS Energy lansează „Energy Resilience Romania” pentru consolidarea rolului energetic al României

Compania EMAS Energy a anunţat lansarea iniţiativei „Energy Resilience Romania”, un demers care vizează consolidarea rolului României în sistemul energetic european şi stimularea investiţiilor în sector, în contextul intensificării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu şi al presiunilor asupra securităţii energetice globale, potrivit unui comunicat al EMAS Group remis redacţiei.

Conform sursei citate, în acest context, Uniunea Europeană accelerează diversificarea surselor de energie şi dezvoltarea infrastructurilor critice, iar România capătă o importanţă strategică tot mai vizibilă, susţinută de ritmul investiţiilor şi de extinderea capacităţilor de producţie.

Datele prezentate în comunicat arată că energia solară instalată în România a depăşit pragul de 7 GW în 2025, după o creştere de aproximativ 2,2 GW într-un singur an, una dintre cele mai rapide din Europa. În acelaşi timp, energia eoliană contribuie cu aproximativ 3,6 GW, iar numărul prosumatorilor a ajuns la aproape 290.000, cu o capacitate cumulată de peste 3,3 GW. De asemenea, peste 60 GW de proiecte regenerabile au obţinut avize de racordare la reţea, ceea ce indică un potenţial investiţional semnificativ pentru perioada următoare, potrivit EMAS Group.

Comunicatul evidenţiază şi interesul crescut al investitorilor internaţionali, inclusiv prin investiţii de amploare în proiecte energetice integrate, care combină producţia de energie solară, soluţiile de stocare şi infrastructura digitală, reflectând o schimbare de paradigmă la nivel global.

În acest context, Petru Luhan, director general al EMAS Energy, subliniază că investiţiile se reorientează către Europa Centrală şi de Est, iar România are avantajele necesare pentru a deveni un hub regional, în special prin capacitatea de a integra producţia de energie regenerabilă cu soluţii de stocare şi infrastructură digitală, potrivit comunicatului.

România beneficiază, de asemenea, de un mix energetic diversificat - hidro, nuclear, eolian şi solar - şi de condiţii favorabile pentru dezvoltarea accelerată a proiectelor, în timp ce transformările din industrie indică o mutare a accentului de la capacitatea de producţie către integrarea acesteia în sisteme complexe, care includ stocare, digitalizare şi optimizare operaţională, conform sursei citate.

Iniţiativa „Energy Resilience Romania” are ca obiectiv facilitarea dialogului între investitori internaţionali şi dezvoltatori locali, susţinerea proiectelor integrate şi consolidarea colaborării între sectorul privat, autorităţi şi parteneri instituţionali, notează aceeaşi sursă. Totodată, aceasta vizează valorificarea mecanismelor europene de finanţare dedicate tranziţiei energetice şi creşterii rezilienţei infrastructurii, potrivit EMAS Group.

Dimensiunea europeană a demersului este susţinută de experienţa instituţională şi financiară a conducerii companiei şi de interacţiunea cu ecosisteme investiţionale relevante, inclusiv în centre financiare precum Frankfurt, facilitând conectarea proiectelor dezvoltate în România la fluxurile internaţionale de capital, conform comunicatului.

Reprezentanţii EMAS Energy au participat recent la Battery Business & Development Forum de la Frankfurt, eveniment dedicat stocării energiei, unde, potrivit lui Petru Luhan, director general al companiei, discuţiile s-au concentrat pe bancabilitatea proiectelor, mecanismele de monetizare şi rolul sistemelor de stocare în stabilitatea reţelelor energetice.

Acesta a subliniat că integrarea producţiei de energie regenerabilă cu soluţii de stocare nu mai reprezintă o opţiune, ci o necesitate, în condiţiile în care interesul investitorilor este în creştere pentru proiecte care includ stocarea încă din faza de dezvoltare, potrivit comunicatului.

EMAS Energy a prezentat în cadrul forumului un portofoliu de proiecte fotovoltaice şi soluţii de stocare, inclusiv dezvoltări de tip utility-scale şi iniţiative de stocare standalone, cu o capacitate totală de aproximativ 2 GWh, conform sursei citate.

Pe termen mediu, România are oportunitatea de a evolua dintr-o piaţă în creştere într-un actor regional relevant, inclusiv prin perspectiva extinderii cu aproximativ 13 GW de noi capacităţi energetice până în 2032, într-un context global marcat de volatilitate, în care capacitatea de a dezvolta proiecte solide şi de a atrage investiţii strategice devine esenţială pentru stabilitatea energetică, potrivit EMAS Group.

În acest context, EMAS Energy se poziţionează ca o platformă integrată de dezvoltare, cu expertiză în energie regenerabilă, soluţii de stocare, structurarea investiţiilor şi integrarea infrastructurii energetice cu cea tehnologică, contribuind la consolidarea rolului României în sectorul energetic european, conform comunicatului.

Iniţiativa „Energy Resilience Romania” este prezentată ca o etapă de tranziţie de la creştere accelerată la poziţionare strategică, în care România urmăreşte să devină un actor activ în definirea direcţiei sectorului energetic european, potrivit EMAS Group.