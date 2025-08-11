Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
E.ON Energie România depăşeşte 100.000 de clienţi pe segmentul soluţiilor energetice în prima jumătate a anului 2025

I.S.
11 august, 10:33

E.ON Energie România depăşeşte 100.000 de clienţi pe segmentul soluţiilor energetice în prima jumătate a anului 2025

E.ON Energie România a înregistrat o creştere semnificativă pe segmentul soluţiilor energetice în prima jumătate a anului 2025, depăşind pragul de 100.000 de clienţi care au ales soluţii moderne şi eficiente pentru locuinţele sau afacerile lor, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Peste 10.000 de noi clienţi au ales, în perioada menţionată, soluţii precum centrale termice, pompe de căldură, sisteme fotovoltaice sau staţii de încărcare pentru vehicule electrice.

„Rezultatele din prima parte a anului consolidează poziţia E.ON ca lider în furnizarea de soluţii energetice la cheie. Ne dorim să oferim clienţilor exact ceea ce au nevoie pentru a-şi reduce consumul şi costurile cu energia. Continuăm să dezvoltăm produse şi servicii inteligente, adresate atât gospodăriilor, cât şi companiilor şi municipalităţilor”, a declarat Claudia Griech, director general E.ON Energie România.

Potrivit sursei, mai mult de 63.000 de familii îşi încălzesc locuinţele cu centrale pe gaz cu condensare care au o eficienţă de 108% şi pot aduce o economie la consum de până la 30%, în anumite condiţii de utilizare. De exemplu, compania a instalat, în medie, 17 centrale pe zi în prima jumătate a acestui an.

Totodată, 33.000 de familii beneficiază de confort termic în zilele toride datorită soluţiile de răcire oferite de companie. Numărul aparatelor de aer condiţionat instalate în primul semestru a ajuns la peste 3.580, reprezentând o medie de 20 de unităţi pe zi, dar au existat şi zile când au fost instalate chiar şi 60 de aparate.

Peste 7.000 de familii folosesc deja soluţiile la cheie de producere a energiei verzi de la E.ON, circa 2.270 de sisteme fotovoltaice pentru clienţii rezidenţiali fiind instalate anul acesta, în creştere cu 13% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ritmul instalărilor ajungând la vârfuri de 40 pe zi, în ultima perioadă.

Conform comunicatului, şi pe partea de e-mobility au fost consemnate progrese, compania atingând pragul de 600 de puncte de încărcare private instalate la clienţi din România. Totodată, aplicaţia mobilă E.ON Drive a depăşit 2.000 de puncte de încărcare publice la care au acces posesorii de vehicule electrice din România.

Românii din mediul urban şi zonele rurale limitrofe declară că deţin, în medie, cinci soluţii de eficienţă energetică în gospodarie şi intenţionează să achiziţioneze, în următorul an, în medie încă două, ceea ce indică o preocupare constantă pentru sporirea confortului şi reducerea consumului de energie din locuinţă. Spre exemplu, 22% intenţionează să achiziţioneze un aparat de aer condiţionat, 17% plănuiesc achizitia de panouri fotovoltaice, 12% doresc să investească în baterii pentru stocarea energiei, 9% sunt interesaţi de sisteme de smart home, iar 6% vizează achiziţia unei pompe de căldură. Aceste date reies dintr-un studiu realizat în luna iunie 2025, pe un eşantion de 1.000 de persoane din mediul urban şi rural limitrof, de către compania E.ON Energie România.

