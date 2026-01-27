eToro: „În contextul incertitudinii geopolitice, investitorii privesc spre giganţii din tehnologie pentru a înţelege încotro merge piaţa”

Pieţele globale se află în ultima săptămână a lunii ianuarie, navigând printr-un amestec de incertitudine geopolitică, sisteme de acoperire a riscului în schimbare şi o serie critică de raportări financiare ale giganţilor tehnologici care ar putea afecta apetitul pentru risc, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, din partea eToro. Investitorii nu se limitează la a urmări rezultatele; ei caută semnale cu privire la modul în care liderii corporativi văd anul 2026 pe fondul corelaţiilor instabile, al evoluţiei retoricii tarifare din partea administraţiei Trump şi al curenţilor macroeconomici persistenţi, a relatat comunicatul. În situaţia complexă amintită, aurul înregistrează noi maxime istorice şi a depăşit bariera psihologică de 5000 de dolari pe uncie, a informat eToro.

Una dintre cele mai clare reacţii ale pieţei la instabilitatea globală este rotaţia discretă, dar pronunţată, a modului în care investitorii acoperă riscul asociat deţinerilor de acţiuni. Relaţia tradiţională dintre acţiuni şi obligaţiuni s-a destrămat începând cu 2022, corelaţiile oscilând în jurul valorii zero şi subminând încrederea în titlurile de stat cu durată lungă ca instrument de diversificare fiabil. Episoade precum căderea pieţelor de după Ziua Eliberării, când acţiunile şi obligaţiunile pe termen lung au scăzut simultan, au accelerat tendinţa de a considera aurul ca activ defensiv preferat. Fluxurile arată acum că investitorii adaugă atât acţiuni, cât şi aur în portofolii, reducând în acelaşi timp expunerea la obligaţiuni pe termen lung, ceea ce indică o posibilă regândire structurală a gestionării riscului portofoliului, mai degrabă decât o tranzacţie pe termen scurt, conform sursei citate.

Reuniunea Rezervei Federale a SUA din această săptămână este punctul de referinţă macroeconomic cheie pentru sentimentul global, fiind de aşteptat ca factorii de decizie să menţină rata dobânzii neschimbată. Piaţa se aşteaptă la doar două scăderi în acest an, prima în iunie, în ciuda poziţiei preşedintelui american Donald Trump, reiterată în discursul său de la Davos, potrivit căreia rata dobânzii ar trebui să scadă mai rapid până la valori foarte mici. Însă atenţia investitorilor săptămâna aceasta nu se concentrează doar pe decizia Fed privind rata dobânzii, ci şi către independenţa instituţiei, întrucât disputele juridice care o implică pe guvernatoarea Lisa Cook şi ancheta Departamentului de Justiţie asupra preşedintelui Fed Jerome Powell alimentează dezbaterea privind gradul real de izolare al institutiei faţă de interferenţele politice, înainte de expirarea mandatului lui Powell în luna mai, potrivit sursei citate.

Pieţele de acţiuni din SUA nu şi-au revenit complet după şocul de săptămâna trecută provocat de presiunile lui Donald Trump cu privire la Groenlanda şi ameninţările sale tarifare. Cu indicii S&P 500 şi Nasdaq 100 în creştere cu doar 1,5% de la începutul anului, investitorii aşteaptă cu interes raportările financiare ale Microsoft, Meta, Apple şi Tesla din această săptămână, care vor funcţiona ca un barometru de facto al sentimentului global de risc, a relatat comunicatul de presă.

Tesla, a doua cea mai deţinută acţiune de către investitorii individuali de pe platforma eToro la sfârşitul anului trecut, este prima companie din grupul celor „7 Magnifici” care îşi publică rezultatele financiare. Întrebarea cheie este dacă marjele sub presiune din sectorul auto s-au stabilizat şi în ce măsură afacerile cu marje mai mari, precum stocarea energiei şi abonamentele la sistemul FSD, pot compensa presiunea asupra preţurilor. Dar, dincolo de acest aspect, investitorii aşteaptă raportul lui Elon Musk privind progresul robotaxiurilor şi al robotului Optimus, a informat sursa menţionată.

De asemenea, raportul Microsoft privind creşterea platformei sale de servicii cloud Azure şi monetizarea AI va testa dacă optimismul pieţei cu privire la cererea de cloud bazată pe inteligenţa artificială este justificat, în timp ce orice semn de încetinire a cloud-ului ar putea reaprinde îngrijorările legate de evaluarea companiei, potrivit eToro.

Rezultatele Meta vor servi ca indicator al sănătăţii publicităţii digitale şi al controlului costurilor, după ce pierderile cumulate ale Reality Labs au depăşit 70 de miliarde de dolari, investitorii urmărind semnalele privind tendinţele publicitare, previziunile privind cheltuielile şi iniţiativele de monetizare, cum ar fi reclamele pe Threads. Se aşteaptă ca, în conferinţa sa. Apple să se concentreze pe strategia sa de parteneriat în domeniul AI, previziunile privind marjele şi capacitatea sa de a naviga turbulenţele din comerţul internaţional în 2026, precum şi pe orice indicii privind noutăţi legate de hardware, a informat eToro, în comunicat.

Tot în aceasta saptamana, Boeing, ASML, Visa, Mastercard şi Exxon Mobil vor oferi informaţii detaliate despre aviaţie, ciclul de investiţii în semiconductori, cheltuielile globale ale consumatorilor şi capacitatea companiilor energetice de a genera un flux de numerar robust la preţuri mai mici ale petrolului, a relatat comunicatul.

Potrivit sondajului eToro Retail Investor Beat, principalele riscuri care ar putea ameninţa pieţele în 2026 sunt incertitudinea politică (43% dintre investitorii globali, 49% dintre investitorii români), în timp ce 40% dintre investitorii globali şi 41% dintre români consideră instabilitatea geopolitică sau războiul drept principal risc. Şi, în prezent, tocmai aceste riscuri sunt cele care influenţează pieţele. De aceea, pentru investitori, săptămâna aceasta ar putea fi mai puţin despre găsirea unei direcţii şi mai mult despre interpretarea semnalelor privind trendurile care vor defini pieţele în continuare- dacă aurul continuă să înlocuiască obligaţiunile ca instrument principal de acoperire a riscului, dacă previziunile companiilor megacap validează evaluările actuale, dacă AI-ul este pe drumul cel bun şi dacă pieţele pot relua ciclul de creşteri fără un nou val de şocuri macroeconomice sau politice, a concluzionat comunicatul de presă.