eToro: Boom-ul fitness-ului de la începutul anului nu reuşeşte să ridice majoritatea acţiunilor din acest sector

S.E.
Miscellanea / 29 ianuarie, 13:20

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Începutul anului aduce de obicei o creştere a numărului de abonamente la sălile de sport, deoarece oamenii doresc să se reîncarce după perioada de sărbători - modelul s-a menţinut şi în acest an, dar preţurile acţiunilor spun însă o altă poveste, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Analiza platformei de tranzacţionare şi investiţii eToro arată că un coş cu ponderi egale de acţiuni listate din sectorul fitness a crescut cu 15% în ultimul an şi cu 38% în ultimii trei ani, dar cu doar 17% în ultimii cinci ani, în ciuda creşterii constante a participării la activităţi de fitness, a relatat comunicatul.

Performanţa pe perioade mai lungi a devenit din ce în ce mai inegală. Câştigurile pe termen scurt şi mediu au fost determinate de un număr mic de acţiuni, în timp ce randamentele pe cinci ani au fost afectate de scăderi accentuate în rândul mai multor nume orientate către consumatori. Companiile cu o expunere mai mare la cererea B2B, comercială sau instituţională au contribuit cel mai mult la creşterea pe termen lung, în timp ce firmele care depind mai mult de cheltuielile discreţionare ale consumatorilor au înregistrat rezultate mai slabe în ceea ce priveşte preţul acţiunilor, a informat sursa amintită.

Divizarea a apărut chiar şi în contextul în care industria fitness continuă să se extindă. Un raport HFA Global din 2025 arată că numărul de membri ai sălilor de sport la nivel global a crescut cu 6% faţă de anul precedent, în timp ce numărul facilităţilor de fitness a crescut cu aproape 4%, indicând faptul că participarea a continuat să crească chiar şi în contextul divergenţei performanţelor pieţei, conform sursei citate.

„Creşterile sezoniere ale utilizării sălilor de sport sunt vizibile în fiecare ianuarie, dar pieţele de capital nu iau în considerare acest factor. Ceea ce contează în cele din urmă pentru evaluare este durabilitatea fluxurilor de numerar. Companiile din domeniul fitnessului care depind în mare măsură de cheltuielile discreţionare ale consumatorilor rămân expuse presiunii asupra marjelor şi volatilităţii cererii, în special într-un mediu cu costuri mai ridicate. În schimb, companiile cu expunere comercială, contracte recurente şi putere de stabilire a preţurilor au obţinut randamente mult mai rezistente în timp”, a declarat Lale Akoner, analist pentru piaţa globală la eToro, în comunicat.

Printre companiile cu performanţe mai bune, cererea comercială a fost un factor important. Technogym, care furnizează echipamente premium pentru săli de sport, hoteluri şi centre de wellness, a beneficiat de investiţii instituţionale şi cicluri de înlocuire, obţinând randamente de 108% în ultimii cinci ani. Garmin combină vânzările către consumatori cu expunerea pe pieţele comerciale şi profesionale, inclusiv aviaţie şi marină, susţinând upgrade-uri repetate într-un ecosistem mai larg de produse, înregistrând randamente de 70% în aceeaşi perioadă, a relatat sursa citată.

La celălalt capăt al spectrului, companiile cu dependenţă mai mare faţă de achiziţiile unice ale consumatorilor şi costuri fixe ridicate au înregistrat o performanţă mult mai slabă a preţului acţiunilor, pe măsură ce cererea s-a normalizat după perioada pandemiei. Peloton rămâne în scădere cu 96% în ultimii cinci ani, evidenţiind cât de sensibile au fost unele modele de afaceri din domeniul fitnessului la schimbările în comportamentul consumatorilor şi la leverage-ul operaţional, a transmis comunicatul.

„Ceea ce vedem este destrămarea unor aşteptări post-pandemie foarte diferite. Unele acţiuni din domeniul fitnessului au fost evaluate pe baza unei intensităţi susţinute a consumului, care pur şi simplu nu s-a materializat. Pe măsură ce cererea s-a normalizat, costurile fixe ridicate şi leverage-ul operaţional au fost expuse, iar investitorii s-au adaptat în consecinţă. Afacerile aliniate la ciclurile de cheltuieli instituţionale au fost mult mai bine protejate de această schimbare”, a adăugat Akoner, în sursa amintită.

