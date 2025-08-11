eToro: Capitalizarea pieţei cripto atinge 4 trilioane USD, pe fondul deschiderii planurilor 401(k) către active digitale

Capitalizarea totală a pieţei criptoactivelor a urcat la un nivel record de 4,02 trilioane de dolari, impulsionată de decretul semnat de preşedintele SUA, Donald Trump, care permite planurilor de pensii private de tip 401(k) să investească în criptoactive, a declarat Simon Peters, analist pentru piaţa criptoactivelor al platformei de investiţii eToro.

Potrivit acestuia, bitcoin este „pe punctul de a stabili un nou record istoric”, iar intrările de capital în ETF-urile spot pentru bitcoin şi ethereum au revenit după o perioadă scurtă de ieşiri. Datele economice sub aşteptări din SUA au întărit aşteptările investitorilor că Rezerva Federală va reduce dobânda de politică monetară cu 25 de puncte de bază la şedinţa din septembrie, posibil chiar mai mult, ceea ce ar susţine preţurile cripto.

Peters a evidenţiat şi finalizarea litigiului dintre SEC şi Ripple, după aproape cinci ani, ceea ce a dus la o creştere de 11% a preţului XRP, până la 3,234 dolari. De asemenea, Lido ($LDO) a crescut cu 60% săptămâna trecută, iar alte tokenuri din ecosistemul Ethereum - $AERO, $PENDLE şi $LINK - au avansat cu 52%, 33% şi, respectiv, 32%.

Un alt eveniment notabil este anunţul SharpLink Gaming privind atragerea a 200 de milioane de dolari pentru extinderea trezoreriei ethereum, compania deţinând deja peste 521.000 ETH, evaluate la peste 2 miliarde de dolari.

„Nişte date privind inflaţia mai mici decât previziunile şi vânzări cu amănuntul mai slabe ar putea determina o creştere suplimentară a preţurilor criptoactivelor şi a capitalizării totale a pieţei”, a precizat analistul eToro.