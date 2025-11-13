Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
eToro: Inflaţia ridicată rămâne o provocare majoră pentru România şi limitează acţiunile BNR

A.B.
13 noiembrie, 14:59

eToro: Inflaţia ridicată rămâne o provocare majoră pentru România şi limitează acţiunile BNR

Inflaţia din România rămâne una dintre cele mai ridicate din Europa, în ciuda unei uşoare scăderi în luna octombrie, ajungând la 9,8%, potrivit analistului eToro, Bogdan Maioreanu. Ţara noastră continuă să se confrunte cu presiuni inflaţioniste persistente, în condiţiile în care economia stagnează, politica monetară este limitată, iar măsurile fiscale recente au redus consumul intern.

Banca Naţională a României a decis miercuri, 13 noiembrie, să menţină rata dobânzii de politică monetară la 6,5%, pentru a şaisprezecea lună consecutiv. Deşi inflaţia a încetinit uşor faţă de septembrie, aceasta se menţine la cel mai înalt nivel din iunie 2023, iar preţurile serviciilor continuă să crească într-un ritm susţinut.

„BNR recunoaşte că inflaţia va rămâne peste aşteptări în următoarele trimestre, din cauza efectelor recente ale măsurilor guvernamentale, precum eliminarea plafonului la preţul energiei electrice şi majorarea TVA şi a accizelor”, subliniază Maioreanu.

Raportul privind inflaţia, publicat în noiembrie de BNR, anticipează o scădere mai accentuată abia în al treilea trimestru din 2026, odată cu disiparea acestor efecte. Totuşi, ritmul de reducere a inflaţiei va fi mai lent decât estimările anterioare, iar ţinta băncii centrale ar putea fi atinsă abia în 2027.

Pe fondul unor deficite bugetare mari, al unei economii anemice (PIB în creştere cu doar 0,3% faţă de anul trecut) şi al incertitudinilor politice privind măsurile viitoare de consolidare fiscală convenite cu Comisia Europeană, spaţiul de manevră pentru BNR este extrem de limitat.

În plus, economia românească este vulnerabilă şi în faţa unor riscuri externe majore: tensiuni comerciale globale, conflictul din Ucraina, creşterea cheltuielilor cu apărarea şi infrastructura în UE - toate acestea putând pune presiune suplimentară pe preţuri.

România are în prezent cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană şi a treia la nivel continental, după Turcia şi Ucraina. Ţări vecine precum Polonia (2,8%), Cehia (2,5%) sau Ungaria (4,3%) se situează mult sub nivelul înregistrat de România. În zona euro, inflaţia a încetinit la 2,1%, iar Cipru este singura ţară din UE cu deflaţie (-0,3%).

Pentru investitorii individuali din România, inflaţia rămâne principalul risc extern perceput în gestionarea portofoliilor, conform celui mai recent sondaj Retail Investor Beat realizat de eToro.

„România se află într-un punct critic, forţată să găsească un echilibru între controlul preţurilor şi stimularea economiei. Este un semnal de alarmă pentru întreaga clasă politică, care trebuie, în sfârşit, să pună în aplicare reformele structurale de care ţara are disperată nevoie”, avertizează analistul eToro.

Ziarul BURSA

13 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 noiembrie

Curs valutar BNR

13 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0839
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3783
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5032
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7585
Gram de aur (XAU)Gram de aur595.9054

