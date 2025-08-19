Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
eToro: Întâlnirile diplomatice Trump-Zelenski şi summit-ul de la Alaska influenţează pieţele înainte de Jackson Hole

I.S.
19 august

eToro: Întâlnirile diplomatice Trump-Zelenski şi summit-ul de la Alaska influenţează pieţele înainte de Jackson Hole

Seria de întâlniri diplomatice importante, începute cu summit-ul Trump-Putin din Alaska şi reuniunea de luni de la Casa Albă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi şapte lideri europeni, a avut un impact asupra dinamicii pieţelor globale, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Pieţele financiare au răspuns cu optimism moderat la actuala demonstraţie de unitate transatlantică. Însă acum investitorii îşi îndreaptă atenţia către ratele dobânzilor şi inflaţie, temele cheie ale importantului simpozion de la Jackson Hole din această săptămână, unde pieţele speră să obţină o mai bună înţelegere a politicilor monetare viitoare ale Rezervei Federale a SUA.

Întâlnirile organizate în grabă la Casa Albă, pe care cancelarul german Friedrich Merz le-a descris ca depăşind aşteptările, au marcat o schimbare radicală faţă de abordarea conflictuală anterioară a lui Trump şi au semnalat o potenţială deschidere către negocieri de pace structurate. Pieţele au interpretat cu prudenţă aceste ştiri, acţiunile din zona asiatică înregistrând scăderi marginale, în timp ce preţurile petrolului au cunoscut unele fluctuaţii, investitorii evaluând implicaţiile propunerii lui Trump privind un summit trilateral între Putin şi Zelenski.

Totodată, pieţele de energie au avut o oarecare volatilitate, pe fondul evoluţiilor diplomatice, al presiunilor din partea ofertei şi al politicii legate de sancţiuni, în continuă schimbare. După întâlnirile de la Casa Albă, preţul ţiţeiului Brent a scăzut însă spre 65 de dolari pe baril, după o creştere de 1,1% în sesiunea anterioară, în timp ce ţiţeiul american a coborât sub 63 de dolari. Răspunsul complex al sectorului energetic a reflectat forţe concurente: potenţiala normalizare a ofertei ca urmare a progreselor diplomatice versus riscurile imediate de perturbare cauzate de intensificarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice ruseşti şi evoluţia politicii tarifare a SUA faţă de principalii cumpărători de petrol rusesc.

Potrivit sursei, acţiunile din sectorul apărării s-au confruntat cu presiuni reînnoite pe măsură ce negocierile de pace au câştigat credibilitate, contractorii europeni din domeniu fiind deosebit de vulnerabili la schimbările de sentiment. Acţiunile Rheinmetall au scăzut cu aproape 5%, iar cele ale Hensoldt cu 2%, pe fondul reevaluării a primei de risc geopolitic a sectorului după reuniunea din Alaska. Cu toate acestea, indicele STOXX Europe Targeted Defence a crescut cu aproape 2% după încheierea reuniunilor de la Casa Albă, întrucât accentul pus de Trump pe „asistenţa substanţială” pentru securitatea Ucrainei, susţinut de angajamentul european faţă de misiunile de menţinere a păcii, sugerează o cerere susţinută de sisteme militare avansate chiar şi în scenarii de pace. De asemenea, garanţiile de securitate pentru Ucraina, dacă vor fi convenite, vor trebui aplicate, iar acest lucru nu poate fi realizat fără o armată europeană puternică şi bine echipată.

Progresul diplomatic are loc cu doar câteva zile înainte de discursul preşedintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, privind „Perspectivele şi revizuirea cadrului economic” de la Jackson Hole, vineri. Pieţele financiare estimează o probabilitate de 83,6% pentru o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în septembrie, traderii concentrându-se acum asupra posibilităţii ca perspectivele stabilităţii geopolitice să influenţeze evaluarea riscurilor economice de către Fed. Powell se confruntă cu un echilibru complex, întrucât indicele preţurilor de producţie din SUA a crescut cu 0,9% în iulie faţă de luna precedentă, cea mai mare creştere din iunie 2022, iar inflaţia de bază a sărit la 3,1%. Aceste cifre ale inflaţiei, care depăşesc semnificativ aşteptările, au introdus o nouă incertitudine cu privire la calendarul de relaxare a politicii monetare a băncii centrale, în contextul intensificării presiunilor politice din partea administraţiei Trump pentru reduceri agresive ale ratei dobânzii.

Simpozionul de politică economică de la Jackson Hole, cu tema „Pieţele muncii în tranziţie: demografie, productivitate şi politică macroeconomică”, va amplifica aşteptările investitorilor ca Powell să clarifice traiectoria politicii Fed în contextul semnalelor economice contradictorii din economia americană. Din punct de vedere istoric, „săptămâna Jackson Hole” a fost favorabilă pentru investitorii din SUA, indicele S&P 500 înregistrând o creştere medie săptămânală de 0,8% din 2009. Din 16 întâlniri, indicele a scăzut doar de cinci ori, cu scăderi semnificative de peste 1% în 2019 şi 2022. Participanţii la piaţă vor analiza fiecare cuvânt pentru a găsi semnale care să indice dacă reducerea anticipată a ratei dobânzii din septembrie reprezintă începutul

Conform comunicatului, intersecţia dintre incertitudinea geopolitică şi aşteptările privind politica monetară a creat un mediu neobişnuit de complex pentru investitori. Deşi negocierile diplomatice ale lui Trump au redus temporar anumite riscuri, factorii fundamentali ai volatilităţii pieţei, de la persistenţa inflaţiei la tensiunile geopolitice, rămân în vigoare. Orice evoluţie care ar putea schimba situaţia actuală va influenţa cel mai probabil comportamentul investitorilor. Peste jumătate (52%) dintre investitorii individuali din întreaga lume şi 60% dintre cei din România au declarat că ştirile le influenţează deciziile de investiţii, potrivit ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat.

Ştirile din această săptămână ar putea răspunde temerilor investitorilor cu privire la ceea ce consideră a fi cele mai mari riscuri externe pentru portofoliile lor: pentru 26% dintre investitorii la nivel global, ar fi posibilitatea unei recesiuni a economiei mondiale, în timp ce pentru 19% este vorba fie de inflaţie, fie de un conflict internaţional. Investitorii români sunt mai ancoraţi în evenimentele locale, 24% dintre ei temându-se de o potenţială recesiune a economiei româneşti şi 23% considerând inflaţia drept principalul risc, în timp ce 22% se tem de o recesiune a economiei globale.

