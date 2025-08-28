eToro: Nvidia între avansul AI şi riscurile pieţei chineze

Nvidia a raportat venituri trimestriale de 46,7 miliarde de dolari şi un profit pe acţiune de 1,05 dolari, peste aşteptările pieţei, însă acţiunile companiei au scăzut după publicarea rezultatelor, pe fondul unor perspective sub aşteptările investitorilor şi al incertitudinilor privind accesul pe piaţa din China, arată o analiză semnată de Bogdan Maioreanu, analist eToro.

Deşi cererea pentru cipuri destinate inteligenţei artificiale şi centrelor de date a continuat să fie foarte ridicată, Nvidia nu a realizat vânzări de cipuri H20 în China în al doilea trimestru, iar compania avertizează că, dacă restricţiile impuse de SUA persistă, ar putea fi exclusă de pe această piaţă. „Această slăbiciune a fost compensată de creşterea cererii din partea giganţilor americani din tehnologie, dar arată şi dependenţa Nvidia de un număr redus de clienţi”, explică Maioreanu.

Potrivit analizei, vânzările Nvidia către centre de date au atins 41 de miliarde de dolari, confirmând poziţia dominantă a companiei în infrastructura AI. Marjele de circa 70% şi programul de răscumpărare de acţiuni de 60 de miliarde de dolari indică o capacitate financiară robustă pentru a susţine creşterea.

CEO-ul Jensen Huang estimează investiţii de 3-4 trilioane de dolari în infrastructura AI până în 2030, evaluare susţinută şi de analize externe precum cea a McKinsey, care anticipează cheltuieli de peste 5 trilioane de dolari pentru centrele de date AI în acelaşi orizont.

„Cursa pentru AI seamănă cu o competiţie tehnologică globală, comparabilă cu o "cursă a înarmării', iar până acum Nvidia a reuşit să-şi păstreze coroana. Însă geopolitica şi concurenţa în creştere pot aduce noi provocări”, subliniază Maioreanu.

Conform sondajului eToro Retail Investor Beat, 47% dintre investitorii individuali români şi 44% dintre cei globali consideră că „cei 7 magnifici” (Nvidia, Microsoft, Meta, Alphabet-Google, Amazon, Apple şi Tesla) vor depăşi performanţele pieţei în ansamblu în 2025.