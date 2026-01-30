Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EU4Innovation East a lansat un apel de granturi în valoare de un milion de euro

S.E.
30 ianuarie

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

EU4Innovation East a lansat un Apel de propuneri de proiecte în Republica Moldova, alocând 1.000.000 de euro pentru consolidarea ecosistemului naţional de startupuri prin programe de incubare, accelerare, dezvoltare a talentelor şi pregătire pentru investiţii, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Apelul se adresează organizaţiilor înregistrate în Republica Moldova, cu experienţă dovedită în sprijinirea startupurilor şi a fondatorilor de startupuri şi viitorilor antreprenori, contribuind la parcursul Moldovei către o economie competitivă, bazată pe inovare, a relatat comunicatul.

Conform sursei citate, apelul este conceput pentru a susţine întregul parcurs al unui startup - de la idee şi validare timpurie, până la scalare şi acces la investiţii. Granturi de până la 250.000 de euro vor permite actorilor locali să implementeze programe de incubare şi accelerare, hackathoane, bootcampuri, iniţiative de mentorat, activităţi de implicare a diasporei şi sprijin pentru pregătirea startupurilor în vederea atragerii investiţiilor, abordând astfel lacunele din peisajul antreprenorial al Republicii Moldova.

„Sprijinirea ecosistemelor de inovare din regiunea Parteneriatului Estic reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană. Prin EU4Innovation East, consolidăm capacităţile locale, stimulăm antreprenoriatul şi creăm oportunităţi concrete pentru startupurile din Republica Moldova de a se integra în lanţuri valorice regionale şi internaţionale”, a declarat Charles Mathiaux, Director Adjunct al proiectului EU4Innovation East, în comunicat.

EU4Innovation East joacă un rol esenţial în regiunea Parteneriatului Estic, acţionând pentru creşterea competitivităţii startupurilor, îmbunătăţirea accesului la finanţare şi pieţe, dar şi prin consolidarea colaborării la nivel de ecosisteme. Finanţat de Uniunea Europeană, cofinanţat de Guvernul Franţei şi implementat de Expertise France, proiectul sprijină ţările Parteneriatului Estic prin granturi ţintite, consolidarea capacităţilor şi conectivitate regională, a concluzionat comunicatul.

