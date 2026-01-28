Europa investeşte în eoliene offshore pentru a diminua importurile de gaz american

Statele europene au convenit dezvoltarea în comun a unei ample reţele de energie eoliană offshore, într-un demers strategic menit să reducă dependenţa de importurile de gaz natural lichefiat din Statele Unite şi să limiteze costurile tot mai ridicate ale energiei regenerabile, conform News.ro.

Acordul a fost semnat la summitul de luni din zona Mării Nordului, organizat în Danemarca, de miniştri din Marea Britanie, Belgia, Danemarca, Franţa, Germania, Islanda, Irlanda, Luxemburg, Olanda şi Norvegia, notează sursa citată. Documentul prevede dezvoltarea unei capacităţi eoliene offshore de 100 GW în ape economice comune, suficientă pentru alimentarea a peste 50 de milioane de gospodării, potrivit News.ro.

Iniţiativa extinde angajamentul asumat în 2023, când statele europene au stabilit ca obiectiv instalarea a 300 GW de capacitate eoliană offshore până în 2050, pe fondul crizei energetice generate de invazia Rusiei în Ucraina, adaugă News.ro.

Noul pact este semnat într-un context sensibil al relaţiilor transatlantice, marcat de tensiuni recente între Uniunea Europeană şi Statele Unite, inclusiv dispute privind Groenlanda, precum şi de îngrijorări tot mai mari legate de dependenţa Europei de gazul lichefiat american, subliniază sursa citată. În 2025, Statele Unite au furnizat 57% din importurile de GNL ale Uniunii Europene şi Marii Britanii, reprezentând aproximativ un sfert din totalul importurilor de gaz ale regiunii, evidenţiază News.ro.

Energia eoliană offshore este de mai mulţi ani un pilon al strategiei europene de reducere a consumului de combustibili fosili, însă în prezent capacitatea instalată se ridică la doar 37 GW, distribuită în 13 ţări. Prin comparaţie, noul obiectiv de 100 GW ar urma să reconfigureze semnificativ piaţa energetică a continentului, menţionează sursa citată aterior.

Proiectul vine pe fondul unor dificultăţi majore pentru sectorul energiei verzi, generate de scumpirea capitalului, blocajele din lanţurile de aprovizionare şi dominaţia Chinei în producţia de componente, potrivit News.ro. Reducerea investiţiilor în energia eoliană din Statele Unite, pe fondul politicilor ostile ale administraţiei Trump, ar putea crea oportunităţi pentru operatorii europeni, inclusiv prin costuri mai mici ale echipamentelor, conform sursei.

Pactul european include măsuri menite să reducă costurile de dezvoltare, principala pârghie fiind dimensiunea proiectului, care oferă predictibilitate industriei şi stimulează investiţiile în producţia locală, adaugă News.ro. Estimările WindEurope arată că furnizorii ar putea reduce costurile cu până la 30% în perioada 2025-2040, iar proiectul ar putea genera aproximativ 91.000 de locuri de muncă şi peste 1.000 de miliarde de euro în activitate economică, subliniază News.ro.

Planul prevede şi conectarea parcurilor eoliene offshore la mai multe state printr-o reţea de cabluri bidirecţionale, care va permite transferul de energie între pieţe, reducând risipa şi episoadele de „preţuri negative”. Diferenţele meteorologice şi de fus orar ar putea contribui la echilibrarea producţiei şi la diminuarea dependenţei de centralele pe gaz, notează sursa citată anterior.

Guvernele europene vor trebui să armonizeze reglementările şi sistemele naţionale de subvenţii, un proces complex şi potenţial controversat, subliniază News.ro. Costul tranziţiei energetice rămâne un subiect de dezbatere, însă atât combustibilii fosili, cât şi tehnologiile verzi implică riscuri majore legate de evoluţia preţurilor, specifică sursa.

În acest context, pactul cu privire la eolienele offshore oferă Europei o şansă de a-şi consolida capacitatea energetică proprie şi de a reduce dependenţa de importurile de combustibili fosili, cu impact direct asupra securităţii energetice pe termen lung, mai adaugă News.ro.