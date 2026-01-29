Europa trebuie să înveţe mai bine limbajul "politicii de putere", consideră cancelarul german

Europa trebuie să găsească o modalitate de a redeveni o forţă dominantă pentru a se afirma în noua ordine mondială emergentă, dominată de câţiva jucători puternici, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz, într-o afirmaţie relatată de agenţia dpa.
Europenii îşi vor putea pune în aplicare ideile doar „dacă noi înşine învăţăm limbajul politicii de putere”, le-a transmis Merz parlamentarilor germani, în discursul de politică externă susţinut în Bundestag, potrivit dpa.
În ultimele decenii, Europa a fost forţa politică care a insistat asupra statului de drept ca bază a relaţiilor dintre state şi popoare, a mai spus cancelarul german, conform aceleiaşi surse. „Vrem să păstrăm toate acestea şi să continuăm să le protejăm în viitor”, a subliniat Merz, a relatat dpa.
Cancelarul german a lăudat totodată răspunsul unit al aliaţilor europeni din NATO, referindu-se la încercarea preşedintelui american Donald Trump de a „prelua” Groenlanda, relatează dpa.
Donald Trump şi-a retras ameninţările de a impune tarife vamale sau chiar de a dobândi prin forţă teritoriul deţinut de Danemarca după ce statele europene au ameninţat cu măsuri de retorsiune, menţionează agenţia dpa.
Această experienţă le-a permis europenilor, pentru scurt timp, să simtă „bucuria respectului de sine”, a afirmat Merz, adăugând că „această încredere în sine nou dobândită” trebuie valorificată pentru a aborda noi provocări, potrivit dpa.
„Tot mai multe ţări din întreaga lume recunosc că actuala reorganizare globală reprezintă şi o oportunitate pentru actorii care preferă regulile arbitrarului şi care văd mai multe avantaje în comerţul liber şi echitabil decât în urmărirea unilaterală a interesului propriu”, a declarat cancelarul german, conform Reuters.
În acelaşi discurs, Friedrich Merz a subliniat că NATO rămâne cea mai bună garanţie pentru libertate, pace şi securitate şi că Europa va continua să coopereze cu Statele Unite, dar nu dintr-o poziţie de subordonare, relatează Reuters.
„În pofida unor probleme, nu trebuie să pierdem din vedere adevărata valoare a acestei alianţe”, a insistat cancelarul german, precizând că NATO şi încrederea construită în cadrul acesteia de-a lungul a peste şapte decenii rămân cea mai solidă garanţie de libertate, pace şi securitate, potrivit agenţiei EFE.
„Prin urmare, ca europeni, vrem să păstrăm NATO şi să o consolidăm. Vom continua să întindem o mână Statelor Unite pentru cooperare, dar suntem parteneri şi aliaţi, nu subordonaţi”, a mai declarat Merz, adăugând că Europa este deschisă şi către „noi alianţe”, conform EFE.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de esop în data de 29.01.2026, 12:37)
Germania nu poate si nici nu trebuie sa incerce sa preia discursul agresiv(pe model Trump
) atunci cind vorbim de forta Europeana de aparare .Chiar daca vedem cum imensele sume de bani devin parte a inarmarii Europei care nu se limiteaza la a se dota numai cu armament defensiv tot nu sfatuim Germania sa incerce a-si impune vointa prin forta armelor .Atita timp cit se poate Armatele ucrainiene trebuiesc tehnologizate iar experienta lor in căpătată in lupta trebuieste invatata si repetata de toate structurile de forta din Europa .Practic, Putin si Trump , prin tot ceea ce fac , ofera Europei motivul de a se inarma fara ca cineva sa protesteze .Alternativa de liber schimb, fara taxe, oferita lumii de catre UE este formidabila .