Europa trebuie să înveţe mai bine limbajul "politicii de putere", consideră cancelarul german

Europa trebuie să găsească o modalitate de a redeveni o forţă dominantă pentru a se afirma în noua ordine mondială emergentă, dominată de câţiva jucători puternici, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz, într-o afirmaţie relatată de agenţia dpa.

Europenii îşi vor putea pune în aplicare ideile doar „dacă noi înşine învăţăm limbajul politicii de putere”, le-a transmis Merz parlamentarilor germani, în discursul de politică externă susţinut în Bundestag, potrivit dpa.

În ultimele decenii, Europa a fost forţa politică care a insistat asupra statului de drept ca bază a relaţiilor dintre state şi popoare, a mai spus cancelarul german, conform aceleiaşi surse. „Vrem să păstrăm toate acestea şi să continuăm să le protejăm în viitor”, a subliniat Merz, a relatat dpa.

Cancelarul german a lăudat totodată răspunsul unit al aliaţilor europeni din NATO, referindu-se la încercarea preşedintelui american Donald Trump de a „prelua” Groenlanda, relatează dpa.

Donald Trump şi-a retras ameninţările de a impune tarife vamale sau chiar de a dobândi prin forţă teritoriul deţinut de Danemarca după ce statele europene au ameninţat cu măsuri de retorsiune, menţionează agenţia dpa.

Această experienţă le-a permis europenilor, pentru scurt timp, să simtă „bucuria respectului de sine”, a afirmat Merz, adăugând că „această încredere în sine nou dobândită” trebuie valorificată pentru a aborda noi provocări, potrivit dpa.

„Tot mai multe ţări din întreaga lume recunosc că actuala reorganizare globală reprezintă şi o oportunitate pentru actorii care preferă regulile arbitrarului şi care văd mai multe avantaje în comerţul liber şi echitabil decât în urmărirea unilaterală a interesului propriu”, a declarat cancelarul german, conform Reuters.

În acelaşi discurs, Friedrich Merz a subliniat că NATO rămâne cea mai bună garanţie pentru libertate, pace şi securitate şi că Europa va continua să coopereze cu Statele Unite, dar nu dintr-o poziţie de subordonare, relatează Reuters.

„În pofida unor probleme, nu trebuie să pierdem din vedere adevărata valoare a acestei alianţe”, a insistat cancelarul german, precizând că NATO şi încrederea construită în cadrul acesteia de-a lungul a peste şapte decenii rămân cea mai solidă garanţie de libertate, pace şi securitate, potrivit agenţiei EFE.

„Prin urmare, ca europeni, vrem să păstrăm NATO şi să o consolidăm. Vom continua să întindem o mână Statelor Unite pentru cooperare, dar suntem parteneri şi aliaţi, nu subordonaţi”, a mai declarat Merz, adăugând că Europa este deschisă şi către „noi alianţe”, conform EFE.