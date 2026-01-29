Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Europa trebuie să înveţe mai bine limbajul "politicii de putere", consideră cancelarul german

T.B.
Internaţional / 29 ianuarie, 12:04

Europa trebuie să înveţe mai bine limbajul "politicii de putere", consideră cancelarul german

Europa trebuie să găsească o modalitate de a redeveni o forţă dominantă pentru a se afirma în noua ordine mondială emergentă, dominată de câţiva jucători puternici, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz, într-o afirmaţie relatată de agenţia dpa.

Europenii îşi vor putea pune în aplicare ideile doar „dacă noi înşine învăţăm limbajul politicii de putere”, le-a transmis Merz parlamentarilor germani, în discursul de politică externă susţinut în Bundestag, potrivit dpa.

În ultimele decenii, Europa a fost forţa politică care a insistat asupra statului de drept ca bază a relaţiilor dintre state şi popoare, a mai spus cancelarul german, conform aceleiaşi surse. „Vrem să păstrăm toate acestea şi să continuăm să le protejăm în viitor”, a subliniat Merz, a relatat dpa.

Cancelarul german a lăudat totodată răspunsul unit al aliaţilor europeni din NATO, referindu-se la încercarea preşedintelui american Donald Trump de a „prelua” Groenlanda, relatează dpa.

Donald Trump şi-a retras ameninţările de a impune tarife vamale sau chiar de a dobândi prin forţă teritoriul deţinut de Danemarca după ce statele europene au ameninţat cu măsuri de retorsiune, menţionează agenţia dpa.

Această experienţă le-a permis europenilor, pentru scurt timp, să simtă „bucuria respectului de sine”, a afirmat Merz, adăugând că „această încredere în sine nou dobândită” trebuie valorificată pentru a aborda noi provocări, potrivit dpa.

„Tot mai multe ţări din întreaga lume recunosc că actuala reorganizare globală reprezintă şi o oportunitate pentru actorii care preferă regulile arbitrarului şi care văd mai multe avantaje în comerţul liber şi echitabil decât în urmărirea unilaterală a interesului propriu”, a declarat cancelarul german, conform Reuters.

În acelaşi discurs, Friedrich Merz a subliniat că NATO rămâne cea mai bună garanţie pentru libertate, pace şi securitate şi că Europa va continua să coopereze cu Statele Unite, dar nu dintr-o poziţie de subordonare, relatează Reuters.

„În pofida unor probleme, nu trebuie să pierdem din vedere adevărata valoare a acestei alianţe”, a insistat cancelarul german, precizând că NATO şi încrederea construită în cadrul acesteia de-a lungul a peste şapte decenii rămân cea mai solidă garanţie de libertate, pace şi securitate, potrivit agenţiei EFE.

„Prin urmare, ca europeni, vrem să păstrăm NATO şi să o consolidăm. Vom continua să întindem o mână Statelor Unite pentru cooperare, dar suntem parteneri şi aliaţi, nu subordonaţi”, a mai declarat Merz, adăugând că Europa este deschisă şi către „noi alianţe”, conform EFE.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de esop în data de 29.01.2026, 12:37)

    Germania nu poate si nici nu trebuie sa incerce sa preia discursul agresiv(pe model Trump

    ) atunci cind vorbim de forta Europeana de aparare .Chiar daca vedem cum imensele sume de bani devin parte a inarmarii Europei care nu se limiteaza la a se dota numai cu armament defensiv tot nu sfatuim Germania sa incerce a-si impune vointa prin forta armelor .Atita timp cit se poate Armatele ucrainiene trebuiesc tehnologizate iar experienta lor in căpătată in lupta trebuieste invatata si repetata de toate structurile de forta din Europa .Practic, Putin si Trump , prin tot ceea ce fac , ofera Europei motivul de a se inarma fara ca cineva sa protesteze .Alternativa de liber schimb, fara taxe, oferita lumii de catre UE este formidabila . 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 ianuarie
Ediţia din 29.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2490
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5418
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8622
Gram de aur (XAU)Gram de aur720.7478

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb