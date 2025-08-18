Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

EY: Guvernele recunosc potenţialul inteligenţei artificiale, dar doar un sfert au implementat-o la scară largă

I.S.
Comunicate de presă / 18 august, 13:01

EY: Guvernele recunosc potenţialul inteligenţei artificiale, dar doar un sfert au implementat-o la scară largă

Organizaţiile guvernamentale şi din sectorul public conştientizează rolul esenţial al datelor şi al inteligenţei artificiale, însă se menţine un decalaj semnificativ de implementare, potrivit recentului studiu realizat de EY în rândul a aproape 500 de funcţionari guvernamentali de rang înalt, conform unui comunicat emis redacţiei. Deşi 64% dintre respondenţi admit că adoptarea inteligenţei artificiale ar putea conduce la economii substanţiale şi 63% cunosc potenţialul acesteia de a îmbunătăţi prestarea de servicii, realitatea arată că doar 26% au integrat inteligenţa artificială la nivelul întregii organizaţii şi doar 12% dintre cei chestionaţi au adoptat soluţii de inteligenţă artificială generativă. Aceste rezultate evidenţiază necesitatea unor măsuri ferme din partea guvernelor pentru a reduce acest decalaj, 58% dintre respondenţi pledând pentru accelerarea adoptării tehnologiei datelor şi a inteligenţei artificiale în organizaţiile din sectorul public.

Rezultatele studiului au relevat că organizaţiile care au implementat deja analiza de date şi inteligenţa artificială beneficiază de avantaje semnificative în mai multe domenii, printre care o mai bună interacţiune cu cetăţenii prin ameliorarea accesului şi servicii personalizate, monitorizare îmbunătăţită şi economii de costuri datorită eficientizării, securitate consolidată prin reducerea fraudelor şi a erorilor, creşterea productivităţii şi satisfacţiei angajaţilor, precum şi decizii mai bine fundamentate şi bazate pe date.

Cercetarea a identificat o categorie a pionierilor, organizaţii care sunt semnificativ mai avansate decât celelalte organizaţii nu doar în ceea ce priveşte progresele făcute în implementare, ci şi abordarea strategică. Primele 20% dintre organizaţiile respondente, clasificate drept pionieri, sunt mai avansate în implementarea soluţiilor digitale. Restul de 80% dintre respondenţi sunt clasificaţi ca organizaţii din eşalonul secund.

Pionierii se disting prin accentul strategic pus pe construirea unor fundaţii solide, fără să se grăbească să implementeze tehnologii de inteligenţă artificială avansate. 88% dintre pionieri au implementat infrastructuri de date şi digitale, comparativ cu 58% dintre organizaţiile din eşalonul secund. 76% dintre pionieri au digitalizat sau automatizat procesele şi serviciile existente, faţă de 33% dintre organizaţiile din eşalonul secund, iar 58% dintre pionieri au implementat capacităţi de analiză a datelor, comparativ cu o treime (33%) dintre organizaţiile din eşalonul secund.

Permenthri Pillay, lider EY Global Government & Public Sector Digital Modernization, a declarat: „Elanul iniţial a dat roade pentru pionierii care au dezvoltat o fundaţie digitală şi de date mai eficientă şi, în unele cazuri, platforme de date compatibile cu tehnologiile cloud. Aceştia au progresat mai rapid în integrarea capacităţilor bazate pe date la nivelul întregii organizaţii, nu doar în anumite echipe sau departamente. Această abordare contribuie la menţinerea unor standarde ridicate de calitate şi coerenţă a datelor, elimină compartimentarea organizaţională şi asigură un cadru unitar de guvernanţă a datelor şi de respectare a reglementărilor. În plus, permite o gestionare a datelor scalabilă şi flexibilă şi conduce, în cele din urmă, la strategii mai unitare şi mai bine aliniate, în beneficiul întregii organizaţii”.

Potrivit sursei, implementarea analizei de date, a inteligenţei artificiale şi a GenAI reprezintă o dilemă pentru organizaţiile guvernamentale. Acestea conştientizează posibilele beneficii, însă se confruntă cu provocări semnificative care împiedică implementarea. Aproape două treimi (62%) dintre respondenţi au afirmat că preocupările legate de confidenţialitatea şi securitatea datelor limitează capacitatea actuală a organizaţiei lor de a adopta soluţii digitale şi bazate pe date. De asemenea, 51% au indicat lipsa unei strategii de transformare digitală şi a datelor, iar 45% menţionează infrastructura de date inadecvată.

Spre deosebire de sectorul privat, autorităţile guvernamentale gestionează cantităţi mari de date protejate prin lege. Legislaţia privind protecţia vieţii private şi barierele normative, concepute iniţial pentru a proteja cetăţenii, fac dificilă transmiterea datelor, deoarece îi împiedică pe funcţionarii publici să acţioneze dincolo de ceea ce este permis în mod explicit, în lipsa cadrelor şi mecanismelor de protecţie necesare. Organizaţiile de top soluţionează aceste provocări prin stabilirea unor cadre clare de guvernanţă a datelor, care precizează permisiunile, mijloacele de control al accesului şi limitările în utilizare, şi creează politici şi tehnici transparente privind utilizarea datelor, pentru a proteja datele cu caracter personal, permiţând totodată analiza acestora.

Conform comunicatului, convergenţa provocărilor fără precedent cu care se confruntă autorităţile guvernamentale în prezent, adică constrângerile legate de resurse, schimbările demografice, problemele sociale complexe şi exigenţele tot mai mari ale cetăţenilor, impune un răspuns transformator. Studiul a arătat că tehnologia datelor şi inteligenţa artificială oferă exact capacităţile necesare pentru a face faţă acestor provocări, însă numai dacă sunt implementate într-un mod atent şi sistematic.

Catherine Friday, lider EY Global and EY Asia-Pacific Government & Infrastructure Industry, a declarat: „Miza este mare. Guvernele care nu acţionează decisiv riscă să rămână în urmă din punct de vedere tehnologic şi să îşi compromită capacitatea fundamentală de a îşi îndeplini misiunea în slujba cetăţenilor. În schimb, acelea care reuşesc să implementeze cu succes aceste tehnologii pot obţine beneficii substanţiale pe şase direcţii esenţiale: productivitate crescută, îmbunătăţirea percepţiei angajaţilor asupra mediului de lucru, transformarea serviciilor publice, planificare ameliorată, administrare financiară consolidată şi o rezilienţă sporită”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 august

Citeşte Ziarul BURSA din 15 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 august
Ediţia din 15.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

18 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0588
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3326
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3652
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8677
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.4968

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb