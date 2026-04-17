EY: Ministrul Agriculturii relansează apelul pentru finanţarea producţiei de energie regenerabilă pentru autoconsum destinat sectorului agricol

La începutul lunii aprilie 2026, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a lansat în dezbatere publică varianta revizuită a Ghidului pentru schema de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în energie solară pentru autoconsum, într-un context marcat de volatilitate energetică şi presiuni asupra costurilor pentru sectorul agro‑alimentar.

După finalizarea perioadei de consultare, Ministerul va lansa un nou apel de proiecte, cu un buget de 200 milioane euro, cu scopul de a finanţa noi capacităţi fotovoltaice şi capacităţi de stocare a energiei generate de aceste instalaţii.

Beneficiari eligibili sunt companiile care desfăşoară activităţi în agricultură, vânătoare şi servicii conexe, industria alimentară şi de fabricare a băuturilor. Beneficiarii trebuie să asigure un autoconsum de minim 70% din energia produsă de noile instalaţii.

Până la 100% din CAPEX pentru proiecte solare

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile variază în funcţie de puterea instalată, plafonul fiind de 650.000 EUR/MW pentru centrale fotovoltaice de maxim 1 MW şi 550.000 EUR/MW pentru centrale fotovoltaice cu putere mai mare de 1 MW.

Principalul criteriu pentru departajarea proiectelor va fi valoarea grantului solicitat, acordându-se punctaj superior proiectelor care solicită cea mai mică finanţare pe MW instalat raportat la celelalte proiecte depuse în cadrul apelului. Acest criteriu va cântări 70% din punctajul total. Celelalte criterii relevante reprezintă fiecare 10% din punctaj şi vizează: domeniul de activitate al aplicantului (cod CAEN), capacitatea de autoconsum a energiei produse de noua instalaţie şi capacitatea de stocare a energiei produse.

O modificare importantă faţă de iteraţiile anterioare ale acestui apel este eliminarea surselor eoliene ca investiţii finanţabile. Această modificare reflectă intenţia autorităţilor de a concentra resursele disponibile asupra proiectelor solare, care prezintă în prezent cel mai ridicat nivel de maturitate şi interes din partea investitorilor.

Energie regenerabilă în industrie

Investiţiile în energie regenerabilă pentru autoconsum au devenit un element esenţial în strategia de competitivitate a companiilor industriale, în special a celor din sectorul agricol şi din industria alimentară. În aceste sectoare, costurile cu energia electrică au o pondere semnificativă în costurile totale de producţie şi se reflectă direct în preţul final al produselor finite.

În contextul unei pieţe energetice caracterizate de volatilitate ridicată, eficientizarea consumului şi reducerea dependenţei de energia achiziţionată din reţea contribuie la stabilizarea costurilor. Un element care contribuie la această eficientizare este instalarea de capacităţi de stocare. Acestea permit utilizarea unei proporţii cât mai mari din energia produsă local, reducând injecţia în reţea în intervalele cu cerere scăzută sau cu preţuri reduse şi evitând costurile asociate dezechilibrelor, tarifelor de distribuţie şi altor componente reglementate.

Pe lângă beneficiile economice directe, implementarea schemei de finanţare pentru investiţii în energie regenerabilă aduce un aport semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin creşterea ponderii energiei curate în consumul final. Astfel, schema sprijină atingerea obiectivelor asumate de România şi Uniunea Europeană în materie de decarbonizare şi tranziţie energetică. În acelaşi timp, descentralizarea producţiei de energie electrică, prin corelarea locului de producţie cu locul de consum, contribuie la reducerea încărcării reţelelor de transport şi distribuţie şi la eliberarea de capacitate pentru integrarea unor noi consumatori şi producători, fără a fi necesare investiţii majore imediate în infrastructura energetică.

Pregătirea aplicaţiilor

În cazul apelurilor anterioare, solicitanţii au avut la dispoziţie o perioadă scurtă pentru pregătirea şi depunerea aplicaţiilor de la momentul anunţării apelului, de ordinul câtorva luni, ceea ce se poate dovedi dificil sau chiar imposibil, în cazul în care pregătirea documentaţiei necesare nu este demarată din timp.

În acest context, companiile interesate sunt încurajate să iniţieze din timp pregătirea documentaţiei necesare, în special verificarea şi clarificarea situaţiei juridice a imobilelor pe care urmează să fie amplasate capacităţile de producere a energiei din surse regenerabile, precum şi elaborarea studiului de fezabilitate. De asemenea, este recomandată parcurgerea etapelor de aprobare internă a proiectului, astfel încât solicitanţii să poată finaliza şi depune dosarele de finanţare într-un interval scurt de timp după lansarea apelului.

În concluzie, revizuirea ghidului în sensul finanţării exclusive a surselor solare, în acord cu tendinţele din piaţă, reprezintă o îmbunătăţire semnificativă a unui program derulat anterior cu succes de Ministerul Agriculturii şi reprezintă o oportunitate importantă pentru companiile din sectorul agricol şi alimentar de a-şi reduce costurile energetice şi de a-şi creşte rezilienţa pe termen mediu şi lung.