FAN Courier îndeplineşte astăzi de 25 de ani

FAN Courier, fondat în 1998 de Adrian Mihai, Neculai Mihai şi Felix Pătrăşcanu, împlineşte astăzi 25 de ani de activitate, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, în 16 ianuarie 1998, FAN Courier a primit prima comandă de livrare din următoarele câteva sute de milioane de expediţii care urmau să se adune într-un sfert de secol. În cei 25 de ani de activitate, compania a fost pionierul industriei de curierat moderne şi competitive, participant activ la dezvoltarea pieţei de curierat din România, estimată în prezent la 850 de milioane de euro. Într-un sfert de secol, FAN Courier a devenit unul dintre cei mai mari angajatori din economie, numărul angajaţilor şi colaboratorilor fiind azi de 8.000. FAN Courier este unul dintre modelele antreprenoriale de succes ale României de după 1990 şi una dintre cele mai inovatoare companii autohtone. Compania a investit pentru dezvoltare aproape un sfert de miliard de euro. În 2023, FAN Courier ţinteşte un avans cu 12% al business-ului, după ce în ultimii trei ani a depăşit pragul de 1 miliard de lei cifră de afaceri.

Născuţi în localitatea Fitioneşti, Vrancea, la distanţă de 4 ani unul de altul, vecini şi prieteni din copilărie, Felix Pătrăşcanu, Adrian Mihai şi Neculai Mihai au pus bazele FAN Courier la sfârşitul anului 1997, în urma unei întâlniri de weekend. Până la acel moment, fiecare avea un plan de viaţă independent de ceilalţi:

• Felix Pătrăşcanu, pasionat de literatură şi istorie, îşi dorea să devină judecător şi absolvise Facultatea de Drept după Revoluţie, când nu i-a mai fost respins dosarul din considerente politice.

• Adrian Mihai urma cursurile Academiei de Educaţie Fizică şi Sport cu intenţia de a reveni în satul natal, unde era nevoie de un profesor de sport. Serialul "Moştenirea familiei Guldenburg" l-a convins că cel mai bine e să fii propriul tău şef, chiar dacă pentru asta munceşti mai mult decât un angajat.

• Neculai Mihai urmase cursurile Liceului Tudor Vianu din Bucureşti, după ce şi-a convins părinţii că nu e bun de preot. A absolvit Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini din cadrul Politehnicii, a fost repartizat şi a lucrat la Târgovişte, iar după Revoluţie s-a mutat în Bucureşti la Remat. În 1997, împreună cu Adrian, fratele mai mic, avea propria firmă în domeniul reciclabilelor.

Adrian Mihai, CEO & Cofondator FAN Courier: "FAN Courier este un vis transformat în realitate. Pentru noi, 25 de ani înseamnă fiecare om cu care am lucrat de-a lungul timpului, fiecare curier, fiecare client pe care l-am ajutat să-şi dezvolte afacerea şi împreună cu care am crescut deopotrivă. 25 de ani în care am construit de la zero, am greşit, am luat-o de la capăt, am învăţat din experienţe, am investit şi reinvestit, ne-am dezvoltat, în centrul preocupărilor nostre fiind întotdeauna clientul".

Felix Pătrăşcanu, Cofondator FAN Courier: "În copilărie visam să mă fac judecător, în adolescenţă mă visam mare sportiv, culegând lauri împreună cu echipa. Am urmat Dreptul şi mă vedeam deja în rol de justiţiar, împărţind dreptatea. Dacă mi-ar fi spus cineva atunci că voi face antreprenoriat, aş fi râs. Nici prin cap nu-mi trecea vreodată asta. Şi iată-ne ajunşi azi, la 25 de ani de antreprenoriat. Nu ştiu când au trecut, ştiu doar că am muncit enorm, de multe ori până la 1-2 noaptea, am tratat tot ce făceam cu o seriozitate de la care nu ne-am abătut niciodată, nici când aveam un singur client, nici acum, când avem sute de mii. Îmi place punctul în care am ajuns, dar, uitându-mă în urmă, îmi amintesc şi cât de dificil a fost. Toată lumea spune că atunci când eşti antreprenor, eşti propriul tău şef şi ai libertate. Numai că, atunci când ai în spate mii de oameni care depind de tine, nu prea mai ai libertatea să faci ce vrei tu."

Neculai Mihai, Cofondator FAN Courier: "Toţi trei am plecat de acasă, de la Fitioneşti, cu câteva lucruri învăţate, după care ne-am ghidat în toţi aceşti 25 de ani. Când începi un lucru, să-l duci până la capăt, fie că-ţi place, fie că nu-ţi place. Apoi, foarte important, să ai bun simţ în tot ceea ce faci şi în relaţia cu ceilalţi. Şi, la fel de important, să-ţi fie ruşine să fii leneş şi să nu munceşti. Că dacă vrei să ai în grădină o roşie, trebuie s-o plantezi şi să ai grijă de ea, pentru că nu ţi-o dă nimeni, totul se munceşte şi nimic nu cade din cer. În aparenţă, sunt câteva lucruri simple, cu care ar trebui să plece în viaţă orice tânăr. Dar sunt lucruri de o importanţă crucială pentru parcursul fiecăruia în viaţă. Noi le-am respectat cu sfinţenie şi în afacere, şi în viaţa personală, şi iată-ne, aniversând 25 de ani de antreprenoriat, dintre care 17 ani în poziţia de lider de piaţă".

FAN Courier este pionierul şi motorul dezvoltării unuia dintre primele sectoare economice din România ultimilor 30 de ani, bazat exclusiv pe capital şi iniţiativă privată: curieratul. Compania şi-a început activitatea acum 25 de ani când, în România, nu se ştia aproape nimic despre acest serviciu şi, de cele mai multe ori, se punea un semn de egalitate între curier şi poştaş. Mizând pe seriozitate, corectitudine şi curaj, FAN Courier a devenit rapid o alternativă serioasă la oferta existentă la acel moment şi a forţat naşterea şi dezvoltarea într-un ritm alert a unei industrii barometru pentru economie.

"You are always on time!", motto-ul FAN Courier la începuturile afacerii a devenit "Oriunde, cu plăcere", o promisiune şi un angajament asumat şi respectat constant în relaţia cu clienţii. Sloganul se bazează pe strategia adoptată, pe misiunea, viziunea şi valorile companiei.

De la un client pe săptămână la începuturile afacerii, compania deserveşte astăzi zilnic mai mult de 55.000 de clienţi. Dacă în 1998, avea în medie 7-8 expediţii pe săptămână, în prezent FAN Courier livrează anual în jur de 70 de milioane de expediţii, adică o medie de aproape 300.000/zi. Curierii FAN transportă azi în toată ţara colete care însumate depăşesc 1.000 de tone. Pentru aceasta, zilnic, cele peste 4.500 de vehicule parcurg în medie 130.000 de km. Practic, curierii FAN parcurg săptămânal echivalentul distanţei de la Pământ la Lună şi înapoi.

De la 5.000 de dolari, capital iniţial, FAN Courier a realizat, în cei 25 de ani de activitate, investiţii totale de 224,5 milioane de euro, subliniază sursa citată.

Prima investiţie realizată de companie a fost în 2001, de 9.000 de euro, însă cel mai mare proiect investiţional al companiei îl reprezintă construcţia HUB-ului din Ştefăneştii de Jos, care a costat 25 de milioane de euro. Doar HUB-ul din Ştefăneştii de Jos, prevăzut cu o bandă de sortare cu capacitate de 39.000 de colete/oră se întinde pe o suprafaţă de 100.000 mp. 2018, 2021 şi 2022 reprezintă anii cu investiţii record din istoria de 25 de ani ai FAN Courier: peste 30 de milioane de euro. În 2022, FAN Courier a inaugurat la Cluj Napoca, al doilea cel mai mare HUB regional, investiţie de 14,5 milioane de euro, important centru de tranzit pentru expediţiile din Nordul şi Vestul ţării.

Afacerile FAN Courier au crescut constant, de la 100.000 euro în 1998 şi 1999 la 1 milion de euro în 2001-2002. În 2012 compania a raportat puţin peste 50 de milioane de euro, în 2015 a atins pragul de 100 de milioane de euro, iar în 2020 a depăşit un miliard de lei. Perioada 2017-2022 a fost, potrivit acţionarilor, perioada în care compania şi-a dublat practic cifra de afaceri. Este totodată perioada cu cele mai mari investiţii din istoria FAN Courier.

Strategia de dezvoltare a FAN Courier de-a lungul celor 25 de ani a mizat pe inovaţie, anticiparea nevoilor clienţilor şi dezvoltarea retailului online. FAN Courier este prima companie din industria de curierat care a înţeles potenţialul e-commerce şi a ales să-şi mărească productivitatea prin automatizarea proceselor. În 2010, compania a instalat în depozitul principal pe care îl opera, prima bandă de sortare colete din România. Aproape jumătate din cele 10 milioane de euro alocate investiţiilor în acel an au fost consumate pentru montarea şi punerea în funcţiune a benzii, care avea capacitatea de a sorta 9.000 de colete pe oră, mult peste productivitatea angajaţilor. Ulterior, banda de sortare colete a fost completată de o bandă de sortare plicuri, iar astăzi toate depozitele mari ale companiei din ţară sunt prevăzute cu benzi de sortare care susţin cererea în creştere de servicii de curierat şi elimină erorile de sortare şi transmitere. Investiţiile şi inovaţia au devenit motoare de dezvoltare ale FAN Courier după anul 2007 când compania s-a confruntat cu cea mai dificilă situaţie din istoria de până atunci, pe fondul amânării unei investiţii. Investiţiile au constituit un avantaj competitiv net odată cu apariţia în România a campaniei de discountare Black Friday, campanie care a devenit al doilea cel mai important vârf de activitate din an, în comerţ şi curierat.

Inovaţia, ca politică de dezvoltare a FAN Courier a fost utilizată în multe direcţii, scopul fiind satisfacerea şi anticiparea nevoilor clienţilor. Astfel, FAN Courier este prima companie care a creat puncte fixe de colectare a coletelor în afara programului de lucru prin serviciul Collect Point şi continuă să investească în soluţii tehnologice avansate precum lockerele, care au fost introduse pentru prima oară în piaţa din România de către companie în anul 2016. Proiectul de lockere FANbox se află în stadiu de dezvoltare în acest moment, fiind deja contractate 1000 de unităţi cu posibilitatea de creştere a numărului acestora dacă piaţa va continua să manifeste interes către acest tip de serviciu de ridicare şi predare colete. În plus, FAN Courier este prima companie de curierat care a introdus plata cu cardul la clientul final, dar şi soluţii care să elimine dependenţa clienţilor de curieri la predarea/ridicarea expediţiilor.

Echipa FAN Courier este formată astăzi din peste 8.000 de angajaţi. Anual, pe măsura dezvoltării business-ului, FAN creşte numărul angajaţilor într-un ritm mediu de 5% pe an. 2020 este anul în care compania a recrutat cel mai mult: peste 1.000 de persoane, majoritatea provenind din industrii puse în dificultate de pandemie.

Pusă în situaţia de a face faţă crizei de personal din România, FAN Courier a ales să recruteze şi să investească în pregătirea personalului, astfel că anual, o parte din bugetul de investiţii este destinat trainingului angajaţilor. Pentru a acoperi necesarul de personal, compania asigură transportul angajaţilor din zone limitrofe, până la 110 km distanţă. Astfel, FAN Courier a devenit, în 25 de ani, unul dintre cei mai mari angajatori din economie şi unul dintre cei mai importanţi contributori, prin taxe şi impozite plătite către bugetul de stat. Doar în primii 20 de ani, compania a virat către bugetul de stat contribuţii de aproape 800 de milioane de lei.

Inovaţia a fost orientată şi către modul de organizare şi funcţionare a FAN Courier. Compania a încurajat permanent şi a susţinut dezvoltarea profesională a angajaţilor, a creat o echipă de top management ca nivel decizional secundar şi a introdus, din 2022, un Consiliu Consultativ, format din experţi independenţi, cu scopul de a creiona cele mai bune direcţii de dezvoltare în viitor.

În ultimii cinci ani, FAN Courier a inclus în strategia sa direcţii noi de dezvoltare. Astfel, în 2019, FAN a devenit acţionar majoritar la SLS Cargo, o companie fondată de un antreprenor român, care vine în completarea portofoliului de servicii. În 2021, compania a lansat FAN Delivery, o platformă de personal shopping destinată clienţilor care au nevoie de livrarea produselor într-un interval de maxim 2h. Tot în 2021, FAN Courier a deschis operaţiunile în Republica Moldova, parte dintr-un proiect de dezvoltare internaţională. În acelaşi timp, compania, prima din România semnatară a acordului The Climate Pledge, a demarat procesul de reducere a amprentei de carbon. Astfel, FAN a inclus în flotă 40 de vehicule electrice şi a demarat investiţii pentru producţia de electricitate cu ajutorul panourilor fotovoltaice.

Şi în 2023, compania mizează pe investiţii, cele mai importante proiecte fiind extinderea sediului central de la Stefăneştii de Jos, dezvoltarea reţelei de lockere, digitalizarea, precum şi extinderea mai multor HUB-uri din ţară, se menţionează în comunicat.