Farmaceutica Remedia raportează profit net de 5,2 milioane RON în S1 2025

Farmaceutica REMEDIA S.A., distribuitor farmaceutic de top listat la Bursa de Valori Bucureşti, a raportat rezultate consolidate pentru primul semestru din 2025 care evidenţiază o profitabilitate crescută şi fundamente financiare solide, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Compania a înregistrat vânzări nete de 362,5 milioane RON, în creştere cu 3% comparativ cu S1 2024. Profitabilitatea s-a îmbunătăţit semnificativ, profitul net ajungând la 5,2 milioane RON, o revenire majoră faţă de cele 0,03 milioane RON din perioada precedentă.

Potrivit comunicatului, performanţa unităţilor de business a fost:

-Distribuţia a rămas principalul motor de creştere, contribuind cu cea mai mare parte a veniturilor grupului.

-Distribuţia către spitale şi clinici a înregistrat o creştere robustă, confirmând rezilienţa cererii în acest segment.

-Farmaciile REMEDIA şi BD Rowa Robots au livrat rezultate pozitive, subliniind forţa şi stabilitatea unui model de business diversificat.

CEO-ul Valentin-Norbert ŢĂRUŞ a comentat: „Remedia a avut un prim semestru excepţional în 2025, cu o creştere de 3% a vânzărilor consolidate faţă de anul trecut. Mai important, toate unităţile de business rămân profitabile, iar noi am reuşit o revenire clară a rezultatelor nete comparativ cu 2024. Aceasta demonstrează puterea modelului nostru de business integrat şi disciplina financiară. În linie cu aceste rezultate, preţul acţiunii a crescut constant în 2025 - apropiindu-se de maximul ultimelor 52 de săptămâni. Este un semn clar al încrederii investitorilor în performanţa şi strategia noastră pe termen lung.”

-Active totale: 360 milioane RON

-Creanţe comerciale: stabile, la 204 milioane RON

-Numerar: 43 milioane RON, asigurând flexibilitate pentru iniţiative de creştere

-Datorii financiare: zero; lichiditate robustă care întăreşte solvabilitatea pe termen scurt

Compania continuă să fie recunoscută pentru guvernanţa corporativă puternică, obţinând scorul maxim VEKTOR pentru transparenţă şi relaţii cu investitorii al patrulea an consecutiv.

Un punct strategic cheie în primul semestru a fost achiziţia unei participaţii de 24% în SC Novoengrama SRL, companie de recuperare medicală din Cluj-Napoca. Această investiţie extinde amprenta Remedia în servicii medicale şi se aliniază strategiei pe termen lung de inovaţie şi diversificare.

Cu o tradiţie în introducerea de produse şi tehnologii inovatoare - inclusiv primul robot de farmacie din România, în parteneriat cu BD Rowa - Remedia îşi reafirmă angajamentul de a modela viitorul distribuţiei farmaceutice prin automatizare, digitalizare şi parteneriate strategice.

Conform sursei, acţiunile Farmaceutica Remedia (RMAH) au avansat constant în 2025, de la 0,62 RON în ianuarie la 0,828 RON în august, aproape de maximul de 52 de săptămâni (0,84 RON).

-Capitalizare bursieră: ~78 milioane RON

-PER (Price Earnings Ratio) de 11,2 înseamnă că investitorii sunt dispuşi să plătească de aproximativ 11 ori câştigul anual pe acţiune al companiei, un nivel considerat atractiv comparativ cu alte companii din industrie

-Randament al dividendului: 4,8% - confirmând atractivitatea ridicată pentru investitori

Cu un model de business dovedit, fundamente financiare solide şi o direcţie strategică clară, Remedia este bine poziţionată pentru a continua să livreze valoare sustenabilă pentru acţionari şi parteneri în 2025 şi în anii următori.

„Remedia salută colaborarea cu parteneri internaţionali, în special din SUA, care sunt întotdeauna invitaţi în România. Suntem deschişi să promovăm produse şi idei noi şi aşteptăm cu interes colaborările viitoare”, a declarat CEO-ul Valentin-Norbert ŢĂRUŞ.