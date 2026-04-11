Fars News Agency: Iranul condamnă o tentativă a SUA de a transfera responsabilitatea eşecului negocierilor

Teheranul avertizează asupra unui scenariu în care Israelul ar fi prezentat drept „factor perturbator” în procesul de negocieri, în timp ce Statele Unite ar fi exonerate de responsabilitate în cazul unui eşec, a relatat Fars News Agency, citând o sursă informată din cadrul guvernului iranian.

Potrivit sursei citate, în pofida progreselor înregistrate în negocierile mediate de Pakistan, Iranul respinge ferm o astfel de abordare.

Conform aceleiaşi surse, în contextul discuţiilor, există încercări de a prezenta Israelul drept un actor independent, care ar perturba procesul, pentru ca administraţia americană să poată evita asumarea responsabilităţii.

„Se promovează ideea că Israelul obstrucţionează procesul de negociere, însă nu considerăm Israelul o parte separată de deciziile Washingtonului şi atribuim Statelor Unite responsabilitatea pentru un eventual eşec al acestor discuţii”, a transmis sursa citată de Fars News Agency.

Sursa citată a calificat această abordare drept un „standard dublu”, pe care Iranul îl respinge în totalitate, mai notează Fars News Agency.