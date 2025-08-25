FCSB a fost învinsă, pe teren propriu, cu 2-0 de FC Argeş

Echipa FC Argeş a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, echipa campioană a României, FCSB, în etapa a şaptea din Superligă.

Piteştenii au dat lovitura în minutul 72, când Bettaieb a deschis scorul în urma unui contraatac. Gazdele au trecut pe lângă egalare în minutul 80, prin Mamadou Thiam - aflat la debut pentru roş-albaştrii - şutul lui fiind blocat de fundaşul Briceag. După două minute Robert Moldoveanu a lovit bara pentru oaspeţi, care şi-au majorat avantajul în minutul 88, după autogolul lui Mihai Popescu. Lazaar a intervenit excelent în minutul 90+4 la şutul lui Thiam şi FCSB - FC Argeş s-a terminat 0-2.

Piteştenii au 12 puncte şi se află pe locul 5, în timp ce FCSB ocupă poziţia a 12-a