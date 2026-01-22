Femeie acuzată de spionaj în favoarea Rusiei, arestată în Germania

O femeie cu dublă cetăţenie, germană şi ucraineană, acuzată că a furnizat informaţii Ambasadei Rusiei în Germania despre ajutorul militar acordat Ucrainei şi despre industria de apărare germană, a fost arestată miercuri, potrivit Berlinului, care a recunoscut şi implicarea unor foşti responsabili ai Bundeswehr, informează news.ro.

Acest dosar se adaugă unei lungi liste de operaţiuni de spionaj, dezinformare şi sabotaj pe care autorităţile germane le atribuie Moscovei, în cadrul presupusului său „război hibrid” împotriva statelor europene care ajută Ucraina să ţină piept invaziei ruse de aproape patru ani.

Suspecta, identificată ca fiind Ilona W., este acuzată de Parchet că „a strâns informaţii despre participanţii la evenimente politice de nivel înalt şi a căutat informaţii despre sediile industriei de armament, testele cu drone şi livrările prevăzute de drone către Ucraina”.

Această colaborare data cel puţin din noiembrie 2023.

La scurt timp după anunţul Parchetului, un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a precizat că femeia este suspectată că a transmis ambasadei informaţii obţinute de la foşti responsabili ai armatei germane, un fost ofiţer de stat major recent pensionat şi un fost înalt funcţionar care a părăsit armata în urmă cu 15 ani.

Cei doi bărbaţi, care au rămas în libertate, fac în continuare obiectul unei anchete pentru a se stabili dacă au furnizat informaţii Rusiei „în mod conştient”.

Au avut loc percheziţii în Brandenburg (est), Renania-Palatinat (vest) şi Munchen (sud).

În plus, potrivit Parchetului, Ilona W. îl ajuta pe ofiţerul său rus de legătură să „participe sub o identitate falsă la evenimente politice din Berlin, pentru a stabili contacte utile pentru serviciile secrete”.

Procuratura nu precizează identitatea acestui interlocutor din cadrul ambasadei.

Contactată de AFP, reprezentanţa diplomatică rusă din Berlin a declarat că nu va comenta aceste acuzaţii.

Potrivit revistei germane Der Spiegel, suspecta dispunea de un carnet de adrese consistent, deoarece ocupase funcţii într-o asociaţie pentru cooperare internaţională din Berlin, bine implantată în lumea politică şi de afaceri.

Potrivit revistei, fostul înalt funcţionar german suspectat în acest caz a lucrat până în 2018 la echiparea armatei cu drone şi a devenit consultant înregistrat printre lobbyiştii din camera inferioară a Parlamentului.

În ceea ce-l priveşte pe fostul ofiţer, acesta a lucrat până la pensionare în cadrul Ministerului Apărării.

Der Spiegel, care nu spune cine sunt sursele sale, afirmă că agentul care se ocupa de Ilona W. era membru al serviciului de informaţii militare ruse (GRU), dar lucra oficial ca ataşat militar la ambasadă. Contactat de AFP, Ministerul Apărării a declarat că nu doreşte să comenteze articolele din presă.

Germania, principalul susţinător european al Ucrainei, se declară ţinta unei campanii neîncetate de spionaj, sabotaj şi dezinformare orchestrată de Rusia. „Ameninţarea spionajului rus este reală” şi obligă democraţia germană să-şi consolideze „rezilienţa”, a reacţionat miercuri ministrul justiţiei, Stefanie Hubig, pe site-ul internet al ministerului său.

Guvernul lui Friedrich Merz, care a preluat puterea în primăvara anului 2025, a făcut din reconstrucţia armatei şi a infrastructurii sale o prioritate, în special pentru a face faţă ameninţării ruse.

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care câştigă popularitate, este, de asemenea, acuzat în mod regulat că furnizează informaţii Rusiei sau că îi face jocul.

Kremlinul neagă sistematic că ar ameninţa securitatea europenilor şi consideră, dimpotrivă, că aceştia sunt cei care vor să distrugă Rusia. Înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, Germania şi Rusia întreţineau relaţii strânse, prima cumpărând de la a doua cantităţi considerabile de gaz. După declanşarea invaziei, un număr mare de refugiaţi ucraineni şi opozanţi ruşi au fost primiţi pe teritoriul german.

Un rus şi un german suspectaţi că ar fi organizat transferuri de fonduri şi mărfuri către zonele separatiste proruse din estul Ucrainei au fost, de asemenea, arestaţi miercuri, potrivit procuraturii germane.

Într-un alt caz, trei bărbaţi sunt în prezent judecaţi pentru că, potrivit acuzării, ar fi spionat un fost soldat al armatei ucrainene în vederea eventualei sale asasinări.

Iar un bărbat a fost condamnat în octombrie la şase ani de închisoare, fiind acuzat că a furnizat informaţii Rusiei în vederea unor posibile acte de sabotaj.

În acelaşi timp, un fost agent secret german este judecat de doi ani la Berlin pentru că ar fi transmis informaţii clasificate serviciilor de securitate ruse.