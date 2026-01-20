Fermierii români vor participa la Strasbourg la protestele împotriva Acordului Mercosur

Fermieri români vor participa marţi la Strasbourg la protestele împotriva Acordului Mercosur, alături de agricultori din alte state membre ale Uniunii Europene, a relatat AGERPRES.

„Mai bine de 200 de fermieri din România, membri Pro Agro şi ai Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare, fac deplasare la Strasbourg pentru a-şi manifesta indignarea faţă de ceea ce cuprinde acordul Mercosur pe agricultură”, a declarat preşedintele Pro Agro, Ionel Arion, pentru AGERPRES.

Potrivit lui Arion, alături de fermieri din toate statele UE, numărul participanţilor va depăşi 10.000 în Piaţa Parlamentului de la Strasbourg, informează AGERPRES.

Adunarea fermierilor este programată marţi, 20 ianuarie, în faţa sediului Parlamentului European, începând cu ora 10:30, iar fermierii români vor rămâne în Piaţa Parlamentului până la ora 16:00, a mai transmis AGERPRES.

Preşedintele Pro Agro a anunţat că la începutul săptămânii viitoare nu este exclusă organizarea unor proteste şi în Piaţa Victoriei din Bucureşti, a relatat AGERPRES.

În urma semnării Acordului de parteneriat şi a Acordului comercial interimar în Paraguay, plenul Parlamentului European urmează să se pronunţe miercuri asupra a două propuneri ale eurodeputaţilor care solicită Curţii de Justiţie a UE evaluări ale temeiurilor juridice ale documentelor, a precizat Parlamentul European pentru AGERPRES.

Dacă una dintre propuneri va fi aprobată, aceasta va declanşa revizuiri juridice la nivelul CJUE înainte ca eurodeputaţii şi statele membre să poată continua procesul de ratificare a acordurilor, a mai menţionat AGERPRES.

Votul privind sesizarea Curţii de Justiţie este distinct de cel pentru ratificarea acordului, care nu a fost încă programat, dar este estimat să aibă loc în februarie, martie sau aprilie, notează AGERPRES.

În pofida opoziţiei manifestate de numeroşi contestatari, în Parlamentul European pare să existe o majoritate favorabilă acordului, a relatat AFP şi preluat de AGERPRES.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a semnat la 17 ianuarie, în Paraguay, cele două acorduri dintre UE şi blocul sud-american Mercosur, alcătuit din Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay şi Bolivia, potrivit AGERPRES.

Cele două componente ale acordului au fost votate la 9 ianuarie în Coreper cu majoritate calificată, Franţa, Austria, Irlanda şi Ungaria votând împotrivă, iar Belgia abţinându-se, a mai relatat AGERPRES.

Negocierile pentru Acordul Mercosur au început în 1999 între Uniunea Europeană şi ţările fondatoare Mercosur, iar majoritatea statelor europene l-au susţinut recent, în pofida opoziţiei unor membri UE, inclusiv Franţa, a precizat AGERPRES.

Comisia Europeană, precum şi ţări precum Germania şi Spania, consideră că acordul este esenţial pentru deschiderea de noi pieţe, compensarea pierderilor comerciale cauzate de tarifele impuse de SUA şi reducerea dependenţei de China prin accesul la minerale critice, a informat AGERPRES.

Oponenţii acordului, conduşi de Franţa, cel mai mare producător agricol din UE, susţin că documentul va favoriza importurile de produse alimentare ieftine şi va submina fermierii locali, ceea ce a generat proteste în mai multe state membre, inclusiv blocaje de autostrăzi în Franţa şi Belgia şi marşuri pe 9 ianuarie în Polonia, potrivit AGERPRES.

Fermierii români au solicitat anterior preşedintelui Nicuşor Dan să analizeze mai atent Acordul Mercosur şi efectele acestuia asupra agriculturii naţionale, avertizând că fermele mici şi mijlocii vor fi afectate şi fondurile europene şi naţionale riscă să fie pierdute, a relatat AGERPRES.