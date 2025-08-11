Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Fintech-ul Mokka şi Romstal devin parteneri

T.B.
Comunicate de presă / 11 august, 09:52

Fintech-ul Mokka şi Romstal devin parteneri

Mokka, furnizor de Buy Now Pay Later şi unul dintre primii provideri de servicii BNPL de pe piaţa românească, a încheiat un parteneriat cu Romstal, companie care de 30 de ani şi-a menţinut poziţia de lider pe piaţa instalaţiilor nu doar din România, ci şi din întreaga regiune sud-est europeană, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

„Asocierea cu Romstal îmbogăţeşte portofoliul diversificat al Mokka cu un partener de top”, spune reprezentantul Mokka România. „Considerăm că principalii beneficiari ai parteneriatului sunt în primul rând clienţii. Cu plata amânată Mokka, aceştia beneficiază de facilităţi la achiziţia online a unor produse care s-au impus prin calitate în şase ţări est-europene. Colaborarea cu Romstal ne onorează şi confirmă direcţia noastră strategică de a integra serviciile BNPL în industrii esenţiale pentru confortul şi siguranţa clienţilor. Ne dorim să le oferim utilizatorilor noştri mai multă flexibilitate în planificarea investiţiilor în locuinţe şi proiecte de renovare, iar parteneriatul cu Romstal este un pas important în această direcţie”, subliniază reprezentantul fintech-ului.

„La Romstal punem mereu pe primul loc nevoile clienţilor şi le oferim soluţii care să le facă viaţa mai uşoară şi perioada de implementare a proiectelor de renovare sau construcţie mai rapidă. Parteneriatul cu Mokka este un pas firesc în această direcţie, pentru că ştim că investiţiile într-o locuinţă vin cu multe planuri şi, uneori, cu griji financiare. Posibilitatea de a plăti în rate le oferă clienţilor libertatea de a transforma ideile de renovare sau construcţie în proiecte concrete, fără presiune asupra bugetului”, spune reprezentantul e-commerce.

Prin introducerea opţiunii de plată Mokka, clienţii Romstal care fac cumpărături online au posibilitatea să plătească în rate de până la 60 de luni. „Tot ce au de făcut este să aleagă produsele pe care şi le doresc, să dea click pe opţiunea Mokka şi să confirme plata cu un cod SMS. Renovarea casei, achiziţia de panouri fotovoltaice sau modernizarea instalaţiilor devin obiective mult mai uşor de atins cu ajutorul unei plăţi flexibile, cu zero dobândă pentru 30 zile, dacă sumele datorate sunt achitate la timp”, mai spune reprezentantul Mokka România.

Companie specializată în comercializarea echipamentelor de instalaţii, Romstal este prezentă cu peste 19.000 de produse de calitate recunoscută la nivel mondial pe pieţele din România, Moldova, Ucraina, Serbia şi Bulgaria.

Fintech-ul Mokka se numără printre primii furnizori de servicii BNPL din România, iar printre partenerii săi se numără retaileri de prestigiu ca Reserved, Cropp, Mohito, Sinsay, House, Office Shoes, F64 şi mulţi alţii.

Plata amânată Mokka oferă cumpărătorilor opţiunea unei plăţi flexibile, cu rate fără dobândă, care pot fi personalizate, în funcţie de preferinţe. Folosirea acestei soluţii de plată aduce beneficii importante şi pentru retaileri, printre acestea numărându-se atragerea de clienţi noi şi fidelizarea lor, creşterea valorii coşului de cumpărături şi a vânzărilor, precum şi conversii mai bune, prin oferirea unei alternative flexibile de plată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 august

Citeşte Ziarul BURSA din 11 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 august
Ediţia din 11.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb