Fintech-ul Mokka şi Romstal devin parteneri

Mokka, furnizor de Buy Now Pay Later şi unul dintre primii provideri de servicii BNPL de pe piaţa românească, a încheiat un parteneriat cu Romstal, companie care de 30 de ani şi-a menţinut poziţia de lider pe piaţa instalaţiilor nu doar din România, ci şi din întreaga regiune sud-est europeană, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

„Asocierea cu Romstal îmbogăţeşte portofoliul diversificat al Mokka cu un partener de top”, spune reprezentantul Mokka România. „Considerăm că principalii beneficiari ai parteneriatului sunt în primul rând clienţii. Cu plata amânată Mokka, aceştia beneficiază de facilităţi la achiziţia online a unor produse care s-au impus prin calitate în şase ţări est-europene. Colaborarea cu Romstal ne onorează şi confirmă direcţia noastră strategică de a integra serviciile BNPL în industrii esenţiale pentru confortul şi siguranţa clienţilor. Ne dorim să le oferim utilizatorilor noştri mai multă flexibilitate în planificarea investiţiilor în locuinţe şi proiecte de renovare, iar parteneriatul cu Romstal este un pas important în această direcţie”, subliniază reprezentantul fintech-ului.

„La Romstal punem mereu pe primul loc nevoile clienţilor şi le oferim soluţii care să le facă viaţa mai uşoară şi perioada de implementare a proiectelor de renovare sau construcţie mai rapidă. Parteneriatul cu Mokka este un pas firesc în această direcţie, pentru că ştim că investiţiile într-o locuinţă vin cu multe planuri şi, uneori, cu griji financiare. Posibilitatea de a plăti în rate le oferă clienţilor libertatea de a transforma ideile de renovare sau construcţie în proiecte concrete, fără presiune asupra bugetului”, spune reprezentantul e-commerce.

Prin introducerea opţiunii de plată Mokka, clienţii Romstal care fac cumpărături online au posibilitatea să plătească în rate de până la 60 de luni. „Tot ce au de făcut este să aleagă produsele pe care şi le doresc, să dea click pe opţiunea Mokka şi să confirme plata cu un cod SMS. Renovarea casei, achiziţia de panouri fotovoltaice sau modernizarea instalaţiilor devin obiective mult mai uşor de atins cu ajutorul unei plăţi flexibile, cu zero dobândă pentru 30 zile, dacă sumele datorate sunt achitate la timp”, mai spune reprezentantul Mokka România.

Companie specializată în comercializarea echipamentelor de instalaţii, Romstal este prezentă cu peste 19.000 de produse de calitate recunoscută la nivel mondial pe pieţele din România, Moldova, Ucraina, Serbia şi Bulgaria.

Fintech-ul Mokka se numără printre primii furnizori de servicii BNPL din România, iar printre partenerii săi se numără retaileri de prestigiu ca Reserved, Cropp, Mohito, Sinsay, House, Office Shoes, F64 şi mulţi alţii.

Plata amânată Mokka oferă cumpărătorilor opţiunea unei plăţi flexibile, cu rate fără dobândă, care pot fi personalizate, în funcţie de preferinţe. Folosirea acestei soluţii de plată aduce beneficii importante şi pentru retaileri, printre acestea numărându-se atragerea de clienţi noi şi fidelizarea lor, creşterea valorii coşului de cumpărături şi a vânzărilor, precum şi conversii mai bune, prin oferirea unei alternative flexibile de plată.