FLORIN CÎŢU:"Coaliţia cu PSD este un compromis pe care îl facem în acest moment"

Coaliţia cu PSD este un compromis şi "nu este necondiţionată", a declarat astăzi preşedintele PNL, Florin Cîţu, potrivit Agerpres.

"Am fost la consultări după ce am luat nişte decizii. (...) Este un moment ca românii să ştie de ce am luat aceste decizii în PNL. Sunt două luni de zile în care nu s-a găsit o majoritate, au fost încercate mai multe formule şi am ajuns la acest compromis să facem această coaliţie de guvernare. (...) Facem această coaliţie de guvernare pentru că toate celelalte variante dacă nu făceam acum această coaliţie erau mult mai dure pentru români. Este un moment important. Am luat această decizie, dar eu vreau să-i asigur pe români că această coaliţie nu este o coaliţie necondiţionată. Voi monitoriza modul în care această coaliţie va funcţiona şi mă voi asigura că interesele românilor nu vor fi niciodată puse sub semnul întrebării sau că stabilitatea financiară a României va pusă în pericol. Vreau să-i asigur pe români că această coaliţie este un compromis pe care îl facem în acest moment, dar nu este necondiţionată. Principiile liberale vom lupta în continuare pentru ele, le-aţi văzut în programul de guvernare şi ne vom lupta pentru ele şi întotdeauna ne vom lupta pentru aceste principii liberale în această coaliţie", a spus Cîţu, la sediul central al PNL.

El a susţinut că echipa de miniştri ai PNL a fost validată de listă şi nu a fost acordat un vot nominal în şedinţa Biroului Politic Naţional.