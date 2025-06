ZIUA UNIVERSALĂ A IEI Ziua Iei, celebrată internaţional

Manifestările prilejuite de Ziua Iei au fost lansate la finele săptămânii trecute în comunităţile de români din străinătate. Asociaţiei ”La blouse roumaine” transmite: ”Ziua Universală a Iei este mai mult decât o petrecere - este un moment de reconectare cu identitatea noastră culturală, cu tradiţiile şi valorile pe care dorim să le transmitem mai departe. (...) Măcar o dată pe an putem încerca să fim mai creativi, mai ancoraţi în patrimoniu, mai conştienţi de sensul acestei zile, iar în centrul manifestărilor prilejuite de această zi trebuie să rămână ia, cămaşa şi ceea ce ea reprezintă: rădăcini, tradiţie, ritual, identitate, meşteşug, apartenenţă”.

La iniţiativa comunităţii ”La blouse roumaine”, românii din toată lumea sărbătoresc în fiecare an Ziua universală a Iei. Element de identitate culturală, arta iei cu altiţă e înscrisă în patrimoniul UNESCO din 2022. Pentru românii din diaspora, sărbătorirea iei este un moment de reconectare la rădăcinile culturale şi de promovare a patrimoniului românesc în ţările de adopţie, potrivit ”La blouse roumaine”.

• Spectacol folcloric la Ambasada României din Portugalia

Ziua Universală a Iei a fost celebrată sâmbătă, în grădinile Ambasadei României din Portugalia, unde membrii comunităţii româneşti şi din Republica Moldova au descoperit măiestria dansului şi a cântecelor populare româneşti în interpretarea Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania din judeţul Maramureş. Ambasada a informat pe pagina sa de Facebook: ”Sub coordonarea unor meşteri populari experimentaţi în tainele portului naţional, am învăţat secretele şi simbolismul tehnicilor de confecţionare a Iei, care este înscrisă în Lista Patrimoniului Imaterial al Umanităţii ca element de identitate culturală în România şi în Republica Moldova. Cu toţii am putut admira o colecţie specială de ii şi alte obiecte tradiţionale româneşti în expoziţia de fotografie «Ii româneşti pe străzile din Lisabona», realizată de artista de origine română rezidentă în Portugalia, Eugenia Hanganu. Copiii şi-au putut antrena imaginaţia şi creativitatea la atelierele coordonate de profesorii care de-a lungul timpului au asigurat predarea Cursului de limbă, cultură şi civilizaţie românească în şcoli din Portugalia. Sub îndrumarea acestora, copiilor li s-au explicat şi prezentat tradiţiile şi obiceiurile specifice iei şi portului popular. De asemenea, cei prezenţi au putut urmări programe artistice ale tinerelor talente din comunitatea românească şi din Republica Moldova, stabilite în Portugalia, şi au încercat diferite produse tradiţionale româneşti la standurile gastronomice organizate cu multă dăruire şi pricepere”.

• Tradiţia românească a prins viaţă printre copii, la Melbourne

”Ziua Iei la Victorian School of Languages - când tradiţia românească prinde viaţă printre copii” a avut loc sâmbătă la Melbourne, în Australia, potrivit asociaţiei ”La blouse roumaine”. Organizatorii spun: ”Pe 21 iunie 2025, am redevenit români în cel mai profund şi frumos mod cu putinţă. Pentru câteva ore, am lăsat deoparte componenta australiană care s-a împletit firesc cu identitatea noastră în anii petrecuţi aici. Am îmbrăcat cu mândrie ia românească şi costumul popular şi ne-am întors, prin gesturi simple şi sincere, la rădăcinile noastre. A fost o zi plină de emoţie, culoare şi autenticitate. Frumuseţea iilor a luminat feţele celor prezenţi, iar în ochii copiilor se citea curiozitatea şi dorinţa de a înţelege ce înseamnă cu adevărat să fii român. Am văzut inocenţă în întrebările lor, lumină în zâmbete şi speranţă în felul în care au îmbrăţişat poveştile şi simbolurile acestei zile. Această zi a fost, pentru noi, un pas înainte în misiunea de a transmite limba, cultura şi valorile româneşti noilor generaţii, atât cât ne permite distanţa, timpul şi viaţa departe de casă. Am avut 13 ateliere de creaţie, unde copiii au învăţat cum se coase o ie, cum se croşetează, şi-au făcut măşti, coroniţe şi brăţări, au realizat machete de ii şi, desigur, au învăţat paşii horei, dansul care ne aduce mereu împreună”.

• Festivalul Iei la Berlin

Tot în data de 21 iunie a avut loc, la Berlin, o prezentare de ii, în care au fost premiate cele mai autentice şi spectaculoase ţinute, dar şi o prezentare de carte - ”Descoperă lumina sufletului", autor Rodica Sărăţean. Tot aici a avut loc un spectacol de muzică tradiţională românească. Organizatorii au declarat: ”Ia este simbolul tradiţiei, al identităţii şi al frumuseţii autentice a poporului nostru. Ia nu este doar o haină, ci o poveste vie, plină de istorie, artă şi suflet românesc. Să purtăm cu mândrie această comoară naţională, să o păstrăm şi să o promovăm peste tot în lume, dincolo de graniţele ţării”.

• Ia, sărbătorită şi la Tokyo

Japonia a deschis sâmbătă hora virtuală care vibrează în jurul lumii, la Shinjuku Chuo Park, lângă Tokyo Metropolitan Government Building, conform ”La blouse roumaine”. La Tokyo a avut loc o paradă a iilor de la Central Park Tower spre sanctuarul Shinjuku Juniso Kumano şi în interiorul parcului Shinjuku Chuo Park. În cadrul evenimentului au avut loc discuţii despre generaţiile de femei care au perpetuat ritualul şezătorilor, despre evoluţia percepţiei iei ca element vestimentar, şi au fost împărtăşite poveşti legate de descoperirea, achiziţionarea sau cusutul propriei ii.

• Defilare în Almeria

Asociaţia Rumanos Almerienses din Roquetas de Mar a organizat duminică, în Almeria, Spania, Ziua Universală a Iei, eveniment care a inclus o defilare. Cei prezenţi au îmbrăcat ii şi costume populare, iar asociaţia a pus la dispoziţie peste 30 de costume complete din diferite zone folclorice pentru cei care au dorit să le îmbrace. ”Ia românească uneşte inimi şi suflete în Almeria, Roquetas de mar! Împreună uniţi, nu dezbinaţi cu dor românesc!”, au declarat orgaizatorii.

• Evenimente viitoare - prima celebrare la Bruxelles

Pentru prima dată, frumuseţea şi simbolistica iei, purtată în România şi Republica Moldova, vor fi celebrate astăzi, la Bruxelles, printr-o expoziţie organizată chiar în sediul principal al Comisiei Europene, potrivit ”La blouse roumaine”. Evenimentul se desfăşoasă sub patronajul vicepreşedintei Comisiei Europene, doamna Roxana Mînzatu. Vizitatorii pot admira iile româneşti de excepţie, cusute manual, cu migală, după canoane autentice, de către femeile din Şezătoare Bruxelles.

Tot astăzi, Sânzienele şi Ziua Universală a Iei sunt sărbătorite la Uzdin, în Serbia, alături de comunitatea românească.

Astăzi, în Sandnes, Norvegia, la Varatun Gard, vor fi celebrate tradiţiile noastre şi frumuseţea culturii româneşti, într-o atmosferă plină de veselie, muzică şi dans. Echipa organizatoare, Rumensk Kultursente, declară: ”Suntem bucuroşi să purtăm ia strabună împreună, acolo unde fiecare se simte cu mandrie român. La mulţi ani!”.

Tot astăzi, Ziua Universală a Iei este celebrată la Marsilia, Franţa, unde au loc o paradă de costume tradiţionale, ateliere de creaţie şi spectacole.

Ziua Universală a Iei este celebrată astăzi şi în Pakistan, la Islamabad, la reşedinţa Ambasadorului României, E.S. domul Dan Stoenescu.

La data de 28 iunie, RUDA (Români Uniţi din Anglia) şi Şcoala românească Nicolae Iorga Birmingham vor organiza o expoziţie de costume populare autentice, un spectacol de muzică şi dans românesc.