Fondul Proprietatea: ce schimbare vrea să aducă ROCA FP ?

Strategia de investiţii pentru Fondul Proprietatea a candidatului la poziţia de administrator ROCA FP este construită pe două direcţii principale, respectiv investiţii directe şi o componentă de tip Fond de Fonduri, conform prezentării susţinute ieri de Andrei Cionca, reprezentantul parteneriatului dintre IRE AIFM HUB din Luxemburg şi Impetum Management.

Andrei Cionca a spus: ”ROCA FP este un parteneriat între un administrator de fonduri din Luxemburg, care are toate autorizările de la supraveghetorul pieţei din Luxemburg şi care va asigura guvernanţa corporativă a acestui proiect, şi o echipă locală, adânc înrădăcinată în realităţile concrete ale economiei româneşti, care are o experienţă destul de bogată în investiţii locale. Administratorul de fonduri din Luxemburg administrează în prezent 35 de fonduri de investiţii, respectiv 49 de subfonduri, dintre care 15 sunt specializate în private equity şi venture capital, unul dintre ele fiind chiar în România. Echipa locală, care a dezvoltat până astăzi ROCA, Agista şi ROCA X, gestionează active de puţin peste 100 de milioane de euro, ceea ce, pentru România, este o cifră impresionantă. În total, activele pe care le gestionează împreună membrii echipei - componenta internaţională şi componenta locală - sunt undeva în jur de două miliarde de euro, de cinci ori activul net al FP”.

Reprezentantul ROCA FP a punctat că Fondul Proprietatea are nevoie de o schimbare de strategie pentru a rămâne relevant şi sustenabil pe termen lung. ”Actuala strategie de lichidare şi-a îndeplinit rolul, dar contextul economic cere acum o schimbare, iar rezultatele recente confirmă acest lucru. Dividendele încasate de Fond au scăzut de la peste 1,2 miliarde lei în 2020 la doar 145 milioane lei în 2024, cu o nouă diminuare estimată pentru 2025. În acelaşi timp şi nivelul dividendelor distribuite acţionarilor s-a redus semnificativ, de la 1,1 miliarde lei în 2021 la 212 milioane lei în 2024. Aceste evoluţii confirmă nevoia unei noi direcţii strategice, menite să asigure atât randamente atractive, cât şi relevanţa Fondului pe termen lung”, a spus Andrei Cionca.

• Investiţii directe în companii româneşti şi regionale şi o componentă de tip Fond de Fonduri

ROCA FP a fost ales drept candidatul preferat de către Comitetul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea, dar alegerea administratorului pentru o perioadă de patru ani urmează să aibă loc la finele lunii viitoare, în urma unei adunări a acţionarilor FP.

Parteneriatul dintre IRE AIFM şi Impetum Management propune o strategie pe termen lung, construită pentru a repoziţiona Fondul Proprietatea ca motor de investiţii şi catalizator al economiei româneşti. În prezent, actuala strategie arată deja semne că nu mai generează valoare pentru acţionari, în timp ce piaţa de private equity din România rămâne insuficient explorată, deşi are potenţialul de a oferi randamente superioare, contribuind la dezvoltarea economiei. Altfel, se conturează continuarea actualei strategii de lichidare - cu riscul pierderii relevanţei şi al dispariţiei dividendelor, potrivit unui comunicat de ieri al ROCA FP.

În esenţă, strategia parteneriatului dintre IRE AIFM şi Impetum Management pentru Fondul Proprietatea este construită pe două direcţii principale:

- Investiţii directe în companii româneşti şi regionale din sectoare strategice - tehnologie, sănătate, energie regenerabilă şi industrii de producţie - cu scopul de a genera valoare adăugată, dividende pentru acţionari şi locuri de muncă;

- O componentă de tip Fond de Fonduri (FoF), prin care capitalul Fondului va sprijini dezvoltarea fondurilor locale de private equity şi venture capital, contribuind la maturizarea ecosistemului de investiţii din România şi facilitând accesul antreprenorilor la resurse financiare şi expertiză.

”Ne propunem să trecem dinspre o structură de lichidare controlată, aşa cum este în prezent Fondul, înspre o structură activă de investiţii, capabilă să ofere rezultate anuale investitorilor, pe termen lung”, spune Andrei Cionca.

• Scenariul de dezvoltare şi secenariul de continuitate

Propunerea ROCA FP include două scenarii. Unul este scenariul de dezvoltare, ce presupune transformarea Fondului într-un motor de investiţii, cu o creştere sustenabilă şi impact real pe termen mediu şi lung. Scenariul alternativ - în cazul în care nu se va obţine aprobarea acţionarilor pentru strategia de dezvoltare - este scenariul de continuitate, în care se menţine status quo-ul, dar cu dividende în scădere şi epuizarea activelor pe măsură ce noi companii sunt listate sau participaţiile sunt vândute.

”În prima perioadă ne vom concentra pe gestionarea portofoliului actual şi pe accelerarea listării celor trei companii importante, pentru a valorifica momentul favorabil generat de listările anunţate de Guvern şi de obligaţiile asumate prin PNRR. Acest demers se va reflecta în dividende speciale şi randamente atractive pentru investitorii existenţi”, spune Andrei Cionca.

La finele lunii iulie, Aeroporturi Bucureşti, Administraţia Porturilor Maritime Constanţa şi Salrom erau principalele trei deţineri din portofoliul Fondului Proprietatea.

Reprezentantul ROCA FP a afirmat că nu se vor face investiţii în entităţi din universul ROCA. ”Avem o politică de conflicte de interese foarte bine stabilită împreună cu Comitetul Reprezentanţilor FP, în sensul în care Fondul Proprietatea nu va investi în nimic relaţionat cu tot portofoliul dezvoltat de membrii echipei. Conducerile fondurilor de investiţii - ROCA, Agista, ROCA X - acţionează absolut independent, iar Fondul Proprietatea nu va investi în nimic legat de acestea”, a afirmat Andrei Cionca.

Conform reprezentantului ROCA FP, comisionul de administrare propus este redus cu 11% în scenariul de continuitate. În scenariul de dezvoltare, administratorul este remunerat printr-un comision de performanţă de 15%, aplicat doar asupra profitului obţinut peste pragul minim de 8% randament anual (standardul industriei), calculat pe baza evoluţiei totale a preţului acţiunii.

• Andrei Cionca: ”Ne gândim la emiterea unor obligaţiuni şi, pe măsură ce discountul se va reduce, fondul va putea realiza o majorare de capital”

Echipa ROCA FP îşi propune drept primă bornă pragul de un miliard de euro activ net pentru Fondul Proprietatea, care astăzi este de circa 420 milioane de euro.

”Relevanţa fondului va creşte pas cu pas. Într-o primă etapă, trebuie demonstrat că faci investiţii atât directe, cât şi prin structuri de tipul «fond de fonduri», care să arate teza investiţională şi să aibă randamente mari. Cu această teză ne vom adresa investitorilor locali. Pe măsură ce valoarea fondului creşte şi demonstrăm tracţiune şi sustenabilitate, cred că vom putea accesa clase de investitori de dimensiuni tot mai mari. Zona este foarte căutată, iar barierele de intrare sunt legate de expertiza locală, pe care cei care vin din Vest nu o au”, spune Andrei Cionca.

Reprezentantul ROCA FP a adăugat: ”În strategia detaliată pe care am prezentat-o Comitetului Reprezentanţilor FP, ne-am propus un activ net de un miliard de euro. Credem că aceasta este prima bornă care trebuie îndeplinită. Dacă la active nete, care sunt astăzi de 400 de milioane de euro, Fondul este, să spunem, în top zece în Europa Centrală şi de Est, cu certitudine la un miliard va fi în top cinci. În momentul în care demonstrezi că ai capabilitatea să investeşti, creşterea va fi mai accelerată. Din acest motiv trebuie să pornim încă de la început pe o teză regională. Pentru că, dacă vom pleca pe o teză pur locală, vom da foarte repede de bariera naţională”.

Pentru finanţarea investiţiilor, echipa ROCA FP se va baza pe surse interne şi externe, inclusiv lansare de obligaţiuni. ”Vom propune o structură echilibrată între distribuiri către acţionari şi investiţii, bineînţeles explicând strategia pe care o avem, respectiv că facem acest lucru pentru sustenabilitatea fondului. În plus, ne gândim şi la surse de capital noi. În momentul de faţă, orice majorare de capital este complet neatractivă, pentru că există un discount faţă de valoarea nominală. Prin urmare, ne gândim la emiterea unor obligaţiuni şi, pe măsură ce discountul se va reduce, cred că fondul va fi în ipostaza de a face o majorare de capital”, a spus Andrei Cionca.

• Cum va funcţiona parteneriatul dintre IRE AIFM şi Impetum Management

Fondul Proprietatea va fi administrat de entitatea din Luxemburg, care va lua deciziile de investiţii şi dezinvestiţii pe baza informaţiilor furnizate de echipa locală, a spus reprezentantul ROCA FP.

”Administratorul propriu-zis al Fondului Proprietatea va fi IRE AIFM din Luxemburg care, fiind autorizat de către supraveghetorul din Luxemburg, are toată partea de guvernanţă şi de bune practici. Tot ce ţine de procesul de luare a deciziilor, de implementarea efectivă a guvernanţei este autorizat acolo. Acesta este modelul care se foloseşte pe scară foarte largă în toată Europa. Administratorii care asigură guvernanţa sunt în Luxemburg sau Olanda, restul sunt echipe locale, iar relaţia dintre cele două părţi este foarte clar stabilită prin contract”, a afirmat Andrei Cionca.

Conform reprezentantului ROCA FP, deciziile se vor lua de către un Comitet de Investiţii la nivelul administratorului de fond - respectiv societatea din Luxemburg. ”Dar echipa de guvernanţă nu poate să facă nimic fără echipa locală, care este un furnizor de informaţii locale. Parteneriatul asigură că informaţiile locale sunt corecte şi că deciziile care se iau corespund complet cu guvernanţa agreată atât la nivelul administratorului de fond, cât şi la nivelul Fondului Proprietatea”, a spus Andrei Cionca.

Reprezentantul ROCA FP a adăugat: ”Guvernanţa reprezintă modalitatea în care se ia o decizie. Există o politică de investiţii pe care trebuie să o prezinţi acţionarilor şi reglementatorului şi trebuie să te asiguri că tot ceea ce faci în portofoliile pe care le gestionezi se înscrie în această politică. Există niveluri de compliance, analiză de risc pe trei etape - de ţară, de fond, de investiţie. Dar nu va fi o mişcare unidirecţională, ci este un dute-vino, un schimb de informaţii permanent”.

• Un grup de acţionari a solicitat un audit al procesului de selecţie pentru desemnarea administratorului fondului

Alegerea administratorului Fondului Proprietatea de către acţionari va avea loc pentru un mandat de patru ani, în data de 29 septembrie. Parteneriatul dintre IRE AIFM HUB din Luxemburg şi Impetum Management a fost selectat drept candidatul preferat de către Comitetul Reprezentanţilor FP, alegere contestată de un grup de acţionari care au solicitat un audit al procesului de selecţie.

Acţionarii au mai solicitat şi anularea procesului de selecţie a administratorului fondului şi aprobarea demarării de către Comitetul Reprezentanţilor a unui nou proces, în baza condiţiei ca acesta să aibă active în administrare cel puţin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea. Altă opţiune pentru acţionari este reînnoirea mandatului de administrator al Franklin Templeton, aflat la cârma FP din anul 2020.

Tot la finele lunii septembrie, acţionarii Fondului Proprietatea vor avea pe masă propunerea distribuirii sumei de 37,2 milioane lei ca dividende din rezultatul reportat nerepartizat al FP aferent anului 2024. Pentru luna iulie, Fondul Proprietatea a raportat o Valoare a Activului Net de 2,13 miliarde lei, echivalentul unui discount de tranzacţionare de 36%. Valoarea bursieră a FP se ridică la circa 1,36 miliarde lei.