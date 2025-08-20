Fondurile de pensii, investitori majori în obligaţiunile Primăriei Bucureşti

Fondurile de pensii private Pilon II şi Pilon III au cumpărat obligaţiuni municipale în valoare de 222 de milioane de lei, reprezentând 40% din ultima emisiune de titluri lansată de Primăria Municipiului Bucureşti în aprilie 2025, arată datele platformei desprepensiiprivate.ro.

Împrumutul total contractat de Primărie prin această emisiune se ridică la 555 de milioane de lei, obligaţiunile având maturitatea în 2031 şi o dobândă anuală de 8,47%.

La subscriere au participat 5 din cele 7 fonduri de pensii Pilon II şi 9 din 10 fonduri Pilon III.

„Fondurile de pensii private sunt interesate în mod constant de plasamente cu venit fix, nu doar în titluri de stat, ci şi în obligaţiuni. Era de aşteptat să se alăture şi acestei emisiuni realizate printr-un plasament privat de Primăria Municipiului Bucureşti. În prezent, fondurile de pensii deţin obligaţiuni din toate cele patru emisiuni lansate de Primărie”, a declarat George Moţ, proprietar desprepensiiprivate.ro, pentru Economedia.