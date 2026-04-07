Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Fondurile slovene al căror beneficiar este Matej Rigelnik controlează 8% din FP, faţă de 5% în august anul trecut

A.I.
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 7 aprilie

Fondurile slovene al căror beneficiar real este Matej Rigelnik controlau aproape 8,1% din drepturile de vot ale Fondului Proprietatea la finele lunii martie a acestui an, faţă de 5% în august anul trecut, conform raportărilor administratorului Franklin Templeton publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Mai detaliat, Axor Holding deţinea 4,3% din drepturile de vot ale FP la finele lunii martie, faţă de 2,79% în august anul trecut, Equinox avea aproape 3,5% (2,05% în vara anului trecut), iar Intus Invest deţinea 0,24% (0,22% în august 2025), toate cele trei societăţi fiind înregistrate în Ljubljana, Slovenia. În plus, Matej Rigelnik avea aproape 0,04% din drepturile de vot ale fondului la finele lunii martie a acestui an.

Equinox este o societate pe acţiuni listată la bursa din Ljubljana, ce activează în domeniul imobiliar, compania fiind o subsidiară a Axor Holding. Beneficiarul financiar al Axor Holding este Herman Rigelnik, în vreme ce fiul său, Matej Rigelnik, deţine 50% din Intus Invest, alături de Peter Krivc, care are, de asemenea, 50%, conform raportărilor de la BVB şi presei internaţionale.

Matej Rigelnik şi-a dat demisia din funcţia de membru al Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor Fondului Proprietatea la finele lunii trecute, invocând probleme de guvernanţă corporativă în cadrul FP. În scrisoarea adresată acţionarilor, Rigelnik a afirmat că, în opinia sa, în cadrul board-ului FP există abateri de la regulile şi principiile care ar trebui să asigure funcţionarea corectă şi transparentă a Fondului.

„De la numirea actualului Comitet al Reprezentanţilor, a devenit din ce în ce mai dificil de evitat concluzia că orientarea principală a unor membri nu a fost către îndeplinirea obligaţiilor lor fiduciare faţă de acţionari, ci mai degrabă către promovarea intereselor părţilor care i-au susţinut sau i-au nominalizat. O astfel de abordare este fundamental incompatibilă cu rolul Comitetului, care trebuie să acţioneze independent şi exclusiv în interesul tuturor acţionarilor”, a scris Rigelnik, fără să nominalizeze.

Comitetul Reprezentanţilor FP este compus în prezent din preşedintele Ştefan Nanu, care a fost susţinut de Ministerul Finanţelor, Alina Mirela Petre, susţinută, de asemenea, de Ministerul Finanţelor, Andrei Octav Moise, investitor ce controla direct şi indirect circa 3,3% din fond, acţiuni ce au fost vândute către Lion Capital, Lucian Danilescu şi John F. Walsh, în calitate de membru interimar.

Anterior, board-ul era compus din Matej Rigelnik, Andrei Octav Moise, Istvan Sarkany şi Florian Munteanu, ultimii doi fiind revocaţi din funcţii într-o adunare a acţionarilor din februarie anul trecut, prin voturile Ministerului Finanţelor şi ale Lion Capital.

Recent, fosta SIF Banat-Crişana, ce deţine 10,5% din Fondul Proprietatea, a solicitat convocarea acţionarilor Fondului pentru aprobarea participării FP la majorarea capitalului societăţii „Administraţia Porturilor Maritime” Constanţa, în vederea păstrării integrale a deţinerii în companie. Anterior, Ministerul Transporturilor hotărâse majorarea capitalului companiei cu suma de 281,6 milioane lei, ceea ce înseamnă că Fondul Proprietatea trebuie să aibă un aport de 56,3 milioane lei sau 11 milioane de euro, pentru a-şi păstra deţinerea actuală de 20% din societate. Majorarea capitalului societăţii Administraţia Porturilor Maritime este necesară, foarte probabil, pentru achiziţia operatorului portului Giurgiuleşti din Republica Moldova.

Pachetul de 20% din Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” Constanţa reprezintă a doua cea mai valoroasă deţinere din portofoliul FP, cu o pondere de circa 16% din activul net, echivalentul a circa 365 milioane de lei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Bănci-Asigurări

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Harta noii economii fragmentate

Ziarul BURSA

07 aprilie
Ediţia din 07.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
eset.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4092
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5296
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8445
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3626

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

*reclama uniprest_2026.jpg*}
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

