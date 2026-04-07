Fondurile slovene al căror beneficiar este Matej Rigelnik controlează 8% din FP, faţă de 5% în august anul trecut

Fondurile slovene al căror beneficiar real este Matej Rigelnik controlau aproape 8,1% din drepturile de vot ale Fondului Proprietatea la finele lunii martie a acestui an, faţă de 5% în august anul trecut, conform raportărilor administratorului Franklin Templeton publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Mai detaliat, Axor Holding deţinea 4,3% din drepturile de vot ale FP la finele lunii martie, faţă de 2,79% în august anul trecut, Equinox avea aproape 3,5% (2,05% în vara anului trecut), iar Intus Invest deţinea 0,24% (0,22% în august 2025), toate cele trei societăţi fiind înregistrate în Ljubljana, Slovenia. În plus, Matej Rigelnik avea aproape 0,04% din drepturile de vot ale fondului la finele lunii martie a acestui an.

Equinox este o societate pe acţiuni listată la bursa din Ljubljana, ce activează în domeniul imobiliar, compania fiind o subsidiară a Axor Holding. Beneficiarul financiar al Axor Holding este Herman Rigelnik, în vreme ce fiul său, Matej Rigelnik, deţine 50% din Intus Invest, alături de Peter Krivc, care are, de asemenea, 50%, conform raportărilor de la BVB şi presei internaţionale.

Matej Rigelnik şi-a dat demisia din funcţia de membru al Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor Fondului Proprietatea la finele lunii trecute, invocând probleme de guvernanţă corporativă în cadrul FP. În scrisoarea adresată acţionarilor, Rigelnik a afirmat că, în opinia sa, în cadrul board-ului FP există abateri de la regulile şi principiile care ar trebui să asigure funcţionarea corectă şi transparentă a Fondului.

„De la numirea actualului Comitet al Reprezentanţilor, a devenit din ce în ce mai dificil de evitat concluzia că orientarea principală a unor membri nu a fost către îndeplinirea obligaţiilor lor fiduciare faţă de acţionari, ci mai degrabă către promovarea intereselor părţilor care i-au susţinut sau i-au nominalizat. O astfel de abordare este fundamental incompatibilă cu rolul Comitetului, care trebuie să acţioneze independent şi exclusiv în interesul tuturor acţionarilor”, a scris Rigelnik, fără să nominalizeze.

Comitetul Reprezentanţilor FP este compus în prezent din preşedintele Ştefan Nanu, care a fost susţinut de Ministerul Finanţelor, Alina Mirela Petre, susţinută, de asemenea, de Ministerul Finanţelor, Andrei Octav Moise, investitor ce controla direct şi indirect circa 3,3% din fond, acţiuni ce au fost vândute către Lion Capital, Lucian Danilescu şi John F. Walsh, în calitate de membru interimar.

Anterior, board-ul era compus din Matej Rigelnik, Andrei Octav Moise, Istvan Sarkany şi Florian Munteanu, ultimii doi fiind revocaţi din funcţii într-o adunare a acţionarilor din februarie anul trecut, prin voturile Ministerului Finanţelor şi ale Lion Capital.

Recent, fosta SIF Banat-Crişana, ce deţine 10,5% din Fondul Proprietatea, a solicitat convocarea acţionarilor Fondului pentru aprobarea participării FP la majorarea capitalului societăţii „Administraţia Porturilor Maritime” Constanţa, în vederea păstrării integrale a deţinerii în companie. Anterior, Ministerul Transporturilor hotărâse majorarea capitalului companiei cu suma de 281,6 milioane lei, ceea ce înseamnă că Fondul Proprietatea trebuie să aibă un aport de 56,3 milioane lei sau 11 milioane de euro, pentru a-şi păstra deţinerea actuală de 20% din societate. Majorarea capitalului societăţii Administraţia Porturilor Maritime este necesară, foarte probabil, pentru achiziţia operatorului portului Giurgiuleşti din Republica Moldova.

Pachetul de 20% din Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” Constanţa reprezintă a doua cea mai valoroasă deţinere din portofoliul FP, cu o pondere de circa 16% din activul net, echivalentul a circa 365 milioane de lei.